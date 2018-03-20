Çin Seddi’nden sonraki en uzun surlar Diyarbakır’da!
Tarihte birçok topluluğa ev sahipliği yapmış doğu illerimiz günden güne gezginlerin daha çok ilgisini çekiyor. Türküleri, yemekleri ve tarihi yapıları ile Diyarbakır da en çok turist çeken şehirlerden. Son zamanlarda terörün yıprattığı ruhundan da sıyrılan şehir restore edilen tarihi köşeleriyle misafirlerine güzel deneyimler sunuyor. Üstelik bir de UNESCO Dünya Mirasına ev sahipliği yapıyor. İşte size UNESCO Mirası, dünyanın en iyi korunmuş surlarından olan Diyarbakır surlarının detayları...
Sadece ülkemizin değil dünyanın da en iyi korunan surlarından olan Diyarbakır surlarının tarihi milattan önce 3 binli yıllara kadar uzanmakta. Yüzyıllara meydan okuyan surların bugünkü görüntüsünü ise Bizans İmparatoru Costantinus döneminden günümüze taşındı.
5 bin 700 metre uzunluktaki surların 82 adet burcu bulunuyor. Burç, tarihte savunma amaçlı kullanılan kale surlarındaki çıkıntılı kısımlara verilen isim. Diyarbakır surlarının üzerindeki bu burçlara da tırmanabildiğiniz tarihi merdivenler var. Burçlar üzerindeki görkemli kabartmalar, hayvan figürleri ve kitabelerin büyük bir kısmı günümüzde hâlâ ayakta. En ünlü kale burçları ise Yedi Kardeş, Evli Beden, Nur, Keçi, Kral Kızı ve Akrep burçları...
Surların üzerinde dört tane de görkemli ana kapı bulunuyor: Dağ Kapı, türkülere bile konu olan Mardin Kapı, Yeni Kapı ve Urfa Kapısı. Bu kapılar tarihte Diyarbakır’a giriş ve çıkışların kontrol altında tutulmasında önemli bir rol üstlenmiş. Efsanelere göre de güneşin doğuşu ile açılır, batışı ile kapatılırmış. Şimdilerde eski ve yeni Diyarbakır yine bu kapılarla birbirine bağlanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yazan bilgiye göre Çin Seddi’nden sonra dünyanın en uzun surlarına sahip Diyarbakır sur ve kalesi günümüzde adeta bir açık hava müzesi gibi... Şehrin genelinde süren yenileme ve tarihi yapıları gün yüzüne çıkarma çalışmalarıyla da her geçen gün ziyaret edilmesi daha da cezbedici bir hal alıyor.
Mezopotamya’nın ünlü şehirlerinden Diyarbakır, surlarının 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmasıyla da surlarının ününü dünyaya duyurmuş oldu.
Kale surlarının Hevsel Bahçeleri’ne bakan eşsiz manzarası da hem gözünü hem gönlünü dinlendirmek isteyenler için çok ideal. Dakikalarca tarihi surlara oturup bahçeleri seyretseniz yine sıkılmazsınız. Hele bir de gün batımı saatine denk geldiyseniz yeşilin kızılla buluşması unutulmaz bir an olarak aklınızda kalır.
Sur ziyaretinizi Dicle Nehri’nin sembollerinden On Gözlü Köprü’ye yapacağınız turla daha da güzelleştirebilirsiniz. Köprü’nün kenarlarına kurulu çay bahçeleri de Dicle’yi seyretmek için en uygun köşelerden. Yaptığınız bu tarihi turu Dağ Kapı civarına kurulu Diyarbakır’ın ünlü ciğercilerinde lezzetli bir mola ile sonlandırmayı da ihmal etmeyin.
Fotoğraflar: Nadiye ÇAĞLAR
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