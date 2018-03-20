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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
20.03.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Çin Seddi’nden sonraki en uzun surlar Diyarbakır’da!

Nadiye ÇAĞLAR
Nadiye ÇAĞLAR
NadiyeC@koc.k12.tr
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Nadiye ÇAĞLAR
Nadiye ÇAĞLAR
NadiyeC@koc.k12.tr
Çin Seddi’nden sonraki en uzun surlar Diyarbakır’da!

Tarihte birçok topluluğa ev sahipliği yapmış doğu illerimiz günden güne gezginlerin daha çok ilgisini çekiyor. Türküleri, yemekleri ve tarihi yapıları ile Diyarbakır da en çok turist çeken şehirlerden. Son zamanlarda terörün yıprattığı ruhundan da sıyrılan şehir restore edilen tarihi köşeleriyle misafirlerine güzel deneyimler sunuyor. Üstelik bir de UNESCO Dünya Mirasına ev sahipliği yapıyor. İşte size UNESCO Mirası, dünyanın en iyi korunmuş surlarından olan Diyarbakır surlarının detayları...

Sadece ülkemizin değil dünyanın da en iyi korunan surlarından olan Diyarbakır surlarının tarihi milattan önce 3 binli yıllara kadar uzanmakta. Çin Seddi’nden sonraki en uzun surlar Diyarbakır’daYüzyıllara meydan okuyan surların bugünkü görüntüsünü ise Bizans İmparatoru Costantinus döneminden günümüze taşındı.

5 bin 700 metre uzunluktaki surların 82 adet burcu bulunuyor. Burç, tarihte savunma amaçlı kullanılan kale surlarındaki çıkıntılı kısımlara verilen isim. Diyarbakır surlarının üzerindeki bu burçlara da tırmanabildiğiniz tarihi merdivenler var. Burçlar üzerindeki görkemli kabartmalar, hayvan figürleri ve kitabelerin büyük bir kısmı günümüzde hâlâ ayakta. En ünlü kale burçları ise Yedi Kardeş, Evli Beden, Nur, Keçi, Kral Kızı ve Akrep burçları...

Çin Seddi’nden sonraki en uzun surlar Diyarbakır’daÇin Seddi’nden sonraki en uzun surlar Diyarbakır’da

Surların üzerinde dört tane de görkemli ana kapı bulunuyor: Dağ Kapı, türkülere bile konu olan Mardin Kapı, Yeni Kapı ve Urfa Kapısı. Bu kapılar tarihte Diyarbakır’a giriş ve çıkışların kontrol altında tutulmasında önemli bir rol üstlenmiş. Efsanelere göre de güneşin doğuşu ile açılır, batışı ile kapatılırmış. Şimdilerde eski ve yeni Diyarbakır yine bu kapılarla birbirine bağlanıyor.

Çin Seddi’nden sonraki en uzun surlar Diyarbakır’da

Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yazan bilgiye göre Çin Seddi’nden sonra dünyanın en uzun surlarına sahip Diyarbakır sur ve kalesi günümüzde adeta bir açık hava müzesi gibi... Şehrin genelinde süren yenileme ve tarihi yapıları gün yüzüne çıkarma çalışmalarıyla da her geçen gün ziyaret edilmesi daha da cezbedici bir hal alıyor. 

Türkiye’nin en iyi 10 kalesi
Türkiye’nin en iyi 10 kalesi


Mezopotamya’nın ünlü şehirlerinden Diyarbakır, surlarının 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmasıyla da surlarının ününü dünyaya duyurmuş oldu.

Çin Seddi’nden sonraki en uzun surlar Diyarbakır’da

Kale surlarının Hevsel Bahçeleri’ne bakan eşsiz manzarası da hem gözünü hem gönlünü dinlendirmek isteyenler için çok ideal. Dakikalarca tarihi surlara oturup bahçeleri seyretseniz yine sıkılmazsınız. Hele bir de gün batımı saatine denk geldiyseniz yeşilin kızılla buluşması unutulmaz bir an olarak aklınızda kalır.

Çin Seddi’nden sonraki en uzun surlar Diyarbakır’da

Sur ziyaretinizi Dicle Nehri’nin sembollerinden On Gözlü Köprü’ye yapacağınız turla daha da güzelleştirebilirsiniz. Köprü’nün kenarlarına kurulu çay bahçeleri de Dicle’yi seyretmek için en uygun köşelerden. Yaptığınız bu tarihi turu Dağ Kapı civarına kurulu Diyarbakır’ın ünlü ciğercilerinde lezzetli bir mola ile sonlandırmayı da ihmal etmeyin.

Çin Seddi’nden sonraki en uzun surlar Diyarbakır’da

Fotoğraflar: Nadiye ÇAĞLAR

Nadiye ÇAĞLAR
Nadiye ÇAĞLAR
NadiyeC@koc.k12.tr
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