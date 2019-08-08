Yurt dışında sağlık problemi ve seyahat sağlık sigortası

Aslında oldukça önemli bir konu ama yurt dışına çıkma heyecanından pek de önemsenmiyor. Oysa daha önce hiç gitmediğimiz veya alışık olmadığımız bir yere gidiyoruz. Oralarda havalar nasıldır, börtü böcek var mıdır, yediklerimiz dokunur mu, hijyen açısından iyi mi kötü mü? pek çoğumuz aldırış etmeyiz. Belki ülkemizde dahi bu sorulara pek aldırış etmiyoruz ama en azından bir şey olsa nereye gidip, neyi nasıl yapacağımızı bilmenin rahatlığı var. Umarım kimse bu güzel günlerinde, bu bilgilere ihtiyaç duymaz ama bilinmesinde de yarar var diyerek başlayalım.









Seyahat sağlık sigortası nedir?

Ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt dışına seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan özel sigorta türü. İşleyişi de şu şekilde: Seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi içinde meydana gelmesi kaydıyla, sigortalı kişiye poliçede belirtilen teminatlar sağlanır.

Seyahat sağlık sigortasını ne zaman yaptırmalıyız?

Ülkemizde geçerli olan SGK ya da özel sağlık sigortamızın (bazıları hariç!) yurt dışında geçersiz olacağından ötürü, daha vatan topraklarından çıkmadan yaptırmalıyız. Zaten vize isteyen ülkelerde zorunlu olduğundan, vize için istenen evraklar arasına koymak için önceden yapılması gerekiyor. Vize istemeyen ülkelerde ise zorunlu olmayan bir husus ama unutmayın, önce sağlık diyerek yaptırmanızda fayda var.









Seyahat sağlık sigortasını nereden alabiliriz?

Seyahatiniz esnasında olası sorunlarınızın teminatı olan bu sigorta, sigorta şirketleri tarafından ortalama bir ücret karşılığında hazırlanıyor. (Bazı kredi kartları bu sigortayı kart sahibi ve beraberinde seyahat edecek aile fertleri için ücretsiz yapıyor) Her ferdin ayrı ayrı sigorta yaptırma zorunluluğu mevcut. Bu sigorta belli bir teminat tutarında (Genelde 30 bin Euro) giderleri tazmin edecek şekilde hazırlanıyor. İçeriği ise tamamen hazırlayan şirkete, gideceğiniz yere, kalacağınız güne ve ödediğiniz tutara göre değişmekte.

Seyahat sağlık sigortası ile hangi sağlık hizmetlerinden faydalanabiliriz?

Seyahatiniz süresince önceden var olan kronik hastalıklar hariç, hastalanmanız veya yaralanmanız durumunda tedavi masraflarınız, ayrıca bunlara ek olarak ambulans, hastane ve ameliyat masrafları poliçeniz kapsamında karşılanır. Şunu belirtmekte fayda var; maalesef diş problemleri sigortalar tarafından çok karşılanmıyor. Birçok şirket, poliçe kapsamında diş tedavisi için çok az bir tutara kadar olan tedavi masraflarını karşılamayı tercih ediyor.









Seyahat sağlık sigortası hangi tutara kadar olan masrafları karşılıyor?

Bu tamamen kapsama alanının genişliğine göre değişiyor. Ancak genelde ortalama 30 bin Euro ve altında oluyor. Burada çok önemli bir detayı hemen söylüyorum, sigorta şirketleri belli bir tutarın altındaki giderleri ödemiyor. Örneğin; yaptırmış olduğunuz poliçenin alt tutarı 150 Euro. Sigorta şirketi, bu tutarın altındaki sağlık harcamalarını değil, üzeri harcamaları geri ödeme kapsamına almış. Harcamanız 150 Euro ise ülkeye döndüğünüzde geri alır, fakat 149 Euro ise alamazsınız olay bu. Bu tutar şirketten şirkete değişmekte olup, yaptırmayı düşündüğünüz şirkete sorup öğrenmekte fayda var diyebilirim. Sonra 1-2 Euro ile geri ödemeyi kaçırıp üzülebilirsiniz.

Seyahat sağlık sigortasını nasıl kullanacağız?

Hastalandık… Ne yapacağız şimdi? Tamam, seyahat sağlık sigortamız var ama hastaneye gidebilir miyiz? Para verecek miyiz, ya da ilaç alabilir miyiz? Doktor ameliyat dedi, olabilecek miyim buralarda? Öncelikle sakin olun! Seyahat sağlık sigortanız olmasa da tabi ki tüm sağlık ihtiyaçlarınızı bir sağlık kuruluşuna giderek, ücretini cebinizden ödeyerek karşılayabilirsiniz. Eğer seyahat sağlık sigortanız varsa, ücretleri (tedavi, ilaç vb.) yine cebinizden o anda öder; fakat yaptığınız harcamalarınızı geri alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, durumu sigortayı yaptırdığınız şirkete en kısa zamanda bildirmek. Sigorta şirketine ulaşamazsak ne olur diye hemen aklınıza gelmiş olabilir, sorun yok. Zaten alınan hizmetleri gösteren orijinal belgeleri (hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar vb.) sigortayı yaptırdığınız şirkete ibraz etmekle yükümlü olduğunuzdan, tedavi sonrasında ülkeye döndüğünüzde de ulaşabilirsiniz.









Seyahat sağlık sigortası ülkemizde geçerli midir?

Yurt dışında kullanmak için yaptırdığımız bu seyahat sağlık sigortasının geçerliliği; ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yani ülkemiz içerisinde geçersizdir.

Seyahat sağlık sigortası sadece sağlık problemlerini mi karşılar?

Seyahat sağlık sigortası kapsamında, sadece sağlık giderlerimizin olmadığını, aynı zamanda seyahatimizde başımıza gelmesini istemediğimiz olayların neredeyse birçoğu kapsam içerisinde olduğunu belirtmek isterim. Örneğin; seyahatin iptali, tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması; aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati, evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati, seyahatiniz esnasında yaşadığınızı trafik kazası giderleri ve beraberindeki avukat masrafları, hukuki masraflar, gerekli ilaçların sevkiyatı, pasaport veya bilet kaybı vb. Sigortanızı yaptırdığınız şirkete kapsamların neler olduğunu sorup, detaylıca anlatmasını talep ediniz. Biz bu sigortayı, şu ana kadar her yurt dışına çıkışımızda mutlaka yaptırdık. Hele ki çocuğumuz aramıza dâhil olduktan sonra ilk aklımıza gelen şey oldu. Çok şükür şu ana dek hiç ihtiyacımız olmadı ama bana bir şey olmaz dememek lazım.