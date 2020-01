Soğuk aylarımızı ısıtan festivaller

26 Aralık-20 Şubat



20 milyon kişi gidiyor

Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali / ÇİN



Çin’in en kuzeyinde yer alan Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin’de bu yıl 36’ncısı düzenlenen ‘Uluslararası Buz Festivali’ dünya çapında bilinen kar ve buz heykeltıraşlarının eserlerine ev sahipliği yapıyor. 20 milyona yakın ziyaretçiyle ulaşılması zor bir rekora sahip festivalde bu yıl 15 farklı ülkeden katılımcının yaptığı kardan anıt, buz minyatürü ve 2 bin 19 kardan adam sergileniyor. Ayrıca festivalde katılımcıları birçok etkinlik bekliyor. ‘Uluslararası Üniversite Öğrencileri Kar Heykel Yarışması’, ‘Kar Heykel Sanatı Fuarı’, ‘Buz Festivali Şehir Pisti Geçidi’, ‘Harbin Buz Kar Grubu Düğün Töreni’ bunlardan birkaçı… Müzik, dans ve sabaha kadar eğlence de festivalin olmazsa olmazlarından.









31 Ocak-11 Şubat



Uzakdoğu’nun yeni gözde şenliği

Sapporo Kar Festivali / JAPONYA



Sapporo Kar Festivali’ndeki kardan heykellerin görüntüsü Japonya’nın meşhur kiraz çiçeklerinin pabucunu dama atacak gibi görünüyor. Hokkaido Adası’nın en büyük kenti Sapporo’da düzenlenen festival, her yıl yaklaşık 2 milyon kişiyi kendine çekiyor. 1950’de başlayan festivalin temeli, o yıl bölgedeki üniversite öğrencilerinin Odori Parkı’nda kendi kendilerine kar ve buzdan altı büyük heykel yapmalarıyla atılmış. Etkinlikte heykelleri inşa edenlerin tamamı gönüllü heykeltıraşlardan oluşuyor. Ayrıca Sapporo’da

bir de ‘Uluslararası Kar Heykeli Yarışması’ düzenleniyor. Yarışmacılar festivalin ilk günü heykele başlıyor ve son gün kazanan heykel seçiliyor.





6-8 Şubat



Pazar değil karnaval

Jokkmokk Kış Pazarı / İSVEÇ



İsveç Laponya’sındaki küçük Jokkmokk kasabasında kurulan pazarın tarihi 400 yıl öncesine kadar uzanıyor. Pazar geleneği, rengeyiği çobanlığı yapan Samiler tarafından başlatılmış. İsveç’in dört bir yanından Sámi zanaatkârları da dahil yaklaşık 30 bin kişiyi toplayan pazar; müzik, eğlence ve düzenlenen aktivitelerle birlikte bugün artık bir alışveriş yerinden çok karnaval alanına benziyor. Sami müziği ve danslarına sahne olan pazarda, el ürünleri almak ve geleneksel yemekleri tatmak da mümkün. İzlemesi en keyifli etkinliklerden biri de bölgedeki donmuş gölde yapılan rengeyiği yarışları.









7-16 Şubat



1894’ten beri her kış

Quebec Kış Karnavalı / KANADA



Kanada’nın doğusundaki Quebec, surları, parke taşı kaplı sokakları ve zarif taş evleriyle turistler için cazibe merkezi. Kentin en eğlenceli olduğu zamanlardan biriyse 1894’ten bu yana yapılan kış karnavalı günleri. Karnavalın simgesi, ‘iyi adam’ anlamına gelen ‘Bonhomme’ kardan adam. Festivalin ilk yıllarından beri, her yaştan birçok insan geceleri karla kaplı sokaklarda geçit törenlerine katılıyor. 15 metrelik kuklalar, yaratıcı ışık gösterileri, kırmızı trompetler, 1200 kostümlü katılımcı ve çeşitli sürprizler geçit töreninin olmazsa olmazları. Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların buzdan heykel yapışını izlemek de cabası... Karnavalda köpek kızağı yarışmaları, hokey karşılaşmaları, kar banyosu ve kano yarışları gibi birçok etkinliğe katılabilirsiniz.









8-25 Şubat



Maskeli balo

Venedik Karnavalı / İTALYA



Her şubat, Venedik dev bir maskeli baloya sahne oluyor. Kostümler, maskeler, sokak partileri bu karnavalı dünya çapında ünlü yapan özellikler. Geçmişi 12’nci yüzyıla dayanan karnaval bu yıl da oldukça iddialı. San Marco Meydanı başta olmak üzere şehrin her yerinde etkinlikler düzenlenecek. Eğlence, bir ritüel olan ‘Meleğin Uçuşu’ gösterisi ve yat yarışıyla başlayacak. Yüzyıllar önce korsanların elinden kurtarılan 12 genç kadının anıldığı ‘Maria’ların Yürüyüşü’, ‘Kartalın Uçuşu’ ve ‘Aslanın Uçuşu’ gösterileri, her gün düzenlenen ve en iyi maskelerin seçildiği yarışmalar, havai fişek gösterileri ile klasik müzik konserleri festivalin olmazsa olmazı.









Soğuktan sıcağa kaçmak için iki sağlam bahane...



21-26 Şubat



Sabaha kadar dans

Rio Karnavalı / BREZİLYA



Rio Karnavalı deyince akla hemen birbirinden gösterişli kıyafetlerle dans eden kadınlar gelse de karnaval bunlardan çok daha ötesi. Etkinlik aslında ülkenin en iyi 13 samba okulunun yarışması. Akşam saatlerinde okulların resmigeçidi başlıyor ve sabaha dek devam ediyor. Sambadrome denen dev tribünlere sahip stadyumda gerçekleşecen karnavalda bu yıl siyasi temalı mesajlar içeren kostümlerin olacağı söylentiler arasında. Ayrıca karnaval sadece Sambadrome’daki geçitleri izlemekten ibaret değil. Festival zamanı Rio’nun hemen her köşesinden her dakika bir parti, bir kalabalık fışkırıyor ve herkes en marjinal kostümlerle ortalıkta dolanıyor.









9-10 Mart



Renklere yolculuk

Holi Festivali / HİNDİSTAN



Dünyanın en eski festivallerinden biri. Günümüzde sadece Hintler tarafından değil; Asya ülkeleri dışındaki ülkelerde de oldukça popülerlik kazanmış durumda. Ama gerçek Holi deneyimi için en doğru adres elbette Hindistan... Bu yıl da oldukça renkli bir eğlence ilgilenenleri bekliyor. Adres olarak Delhi, Rajasthan ya da Agra’yı tercih edebilirsiniz ancak en büyük coşku Mathura ya da Vrindavan’da yaşanıyor. Festivalde katılımcılar rengârenk boyaları önce yüzlerine sürüyor, sonra birbirlerine atıyor. Renklere karıştıktan sonra sıra geleneksel su savaşına geliyor. Holi’de kullanılan her rengin bir anlamı da var. Kırmızı masumiyet, sarı dindarlık, mavi sakinlik ve ağırbaşlılık, yeşil canlılık anlamına geliyor.