Ritmin götürdüğü yere gidin

1-3 Ağustos

Wacken Open Air



Almanya’nın Danimarka sınırında Schleswig-Holstein eyaletindeki 2 bin nüfuslu Wacken kasabası, oldukça sessiz ve sakin bir yerleşim yeri. Ancak her ağustos, heavy metal tutkunları bu sükûnete üç günlük bir müdahalede bulunuyor. Kasaba oldukça eğlenceli bir merkeze dönüşüyor. 1990’da iki gencin küçük bir grupla başlattığı festival, şimdilerde heavy metalcilerin takviminde önemli bir yer tutuyor. Bu yıl Source of Rage, Baby Heartless, Sabaton ve Demons and Wizards gibi isimler sahne alacak. Giderken yanınıza çadır almayı unutmayın. Wacken kasabası, Hamburg’a 70 km uzaklıkta ve araçla bir saatte ulaşmak mümkün. (wacken.com)









7-13 Ağustos

Sziget Festival



İlki 1993’te küçük bir etkinlik olarak organize edilen festival, Avrupa’nın en büyük müzik festivallerinden biri haline geldi. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Tuna Nehri üzerindeki Óbudai-Sziget’te (Eski Buda Adası) gerçekleşiyor. Bu yıl Ed Sheeran, Foo Fighters, Richard Ashcroft, Franz Ferdinand, The 1975, Twenty One Pilots sahne alacak sanatçı ve gruplardan birkaçı. Programda ana tema müzik olsa da dünya mutfaklarının servis edildiği stantlar da var. Şehirde ulaşım kolay olduğu için Budapeşte’nin tarihi ve kültürel yerlerini keşfe çıkabilirsiniz. Vörösmarty Meydanı, St. Stephen Bazilikası, Zincir Köprüsü, Kahramanlar Meydanı ve Dohány Sinagogu mutlaka listenizde olmalı. Festivalin yedi günlük bilet fiyatı 339 Euro. Bir, iki ve üç günlük biletler de var. Fiyatlar 89 ile 299 Euro arasında değişiyor. (szigetfestival.com.tr)



15-18 Ağustos

GezginFest İzmir



Bu yıl beşincisi düzenlenecek festivalin adresi Selçuk Pamucak Sahili. Kurban Bayramı sonrasına denk gelen etkinlikte Haluk Levent, Melek Mosso, Şehinşah, Hayko Cepkin, Duman, Ceza ve Redd gibi 50’ye yakın sanatçı sahne alacak. Kombine fiyatı 143 TL. Kombine dışında kamp ve atölyenin de yer aldığı paket giriş fiyatı 177 TL. (gezginfest.com)









22-25 Ağustos

Bodrum Müzik Festivali



15’incisi gerçekleştirilecek festivalin açılış konserinde, Fazıl Say’a şef Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek. İbrahim Yazıcı yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın viyolonsel sanatçısı Pablo Ferrández’e eşlik edeceği ve Say’ın ‘Umut Senfonisi’nin Türkiye prömiyerinin yapılacağı konseri de kaçırmayın. Festival mekânları Zai Bodrum, D-Marin Turgutreis, Bodrum Mozole Müzesi ve The Marmara Bodrum. Bilet fiyatları 80-120 TL arasında. (biletix.com)









24 Ağustos

Moda ve Müzik Fest



Bu yaz İstanbul’un en ilginç etkinliği diyebiliriz. Çünkü Türkiye’nin ilk dress-code’lu festivali olma özelliğine sahip. Yani katılan herkesin uyması beklenen kıyafet zorunluluğu var. Festival, ‘The New Black’ (yeni siyah) temasıyla Maçka KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilecek. Hem modanın yenilikçi tarafına hem de müziğin farklı tarzlarına dokunacak. Mabel Matiz, Gaye Su Akyol, Adamlar, Hey! Douglas, Ekin Beril gibi isimler sahne alacak. Ayrıca moda tasarımcılarının yeni çalışmalarını ve markaların yeni koleksiyonlarını göreceksiniz. Bilet fiyatı 90 TL. (biletix.com)



25 Ağu-2 Eylül

Burning Man



Son yıllarda Türkiye’de de sosyal medyanın etkisiyle adını çokça duyuran festivalin adresi ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü. Aslında organizatörleri, bunun bir festival olmadığının altını ısrarla çiziyorlar. Binlerce kişi her yıl çölde buluşup sanata ve topluma adanan geçici metropolis Black Rock City’yi baştan inşa ediyor. Çölde kalınan süre boyunca birinci önceliği hayatta kalmak olan katılımcılar, çöl koşullarında yaratıcılıklarını ve toplumsal farkındalıklarını güçlendiriyor. Festivalin kuralları ise arkada çöp bırakmamak, karavan ya da çadırda kalmak, kendi yemeğinizi yapmak ve paranın önemsiz olduğu düşünüldüğü için ticaret yapmamak. Alameti farikası ise cumartesi akşamı yakılan dev ahşap insan figürleri. (burningman.org)









28 Ağustos

La Tomatina



Valensiya’nın Bunol kasabasında kutlanan bu domates festivali, İspanya’nın en önemli eğlencelerinden biri. Rivayete göre şehirde sevilmeyen bir belediye başkanını protesto etmek isteyen kişilerin başlattığı savaş olarak ortaya çıkmış. Hatta bir dönem yasaklanmış ama hükümetin el değiştirmesiyle eğlence kaldığı yerden devam etmiş. Festival boyunca geçit törenleri, dans gösterileri ve konserler sizi bekliyor. Domates savaşından bir gece önce paella yeme yarışı düzenlenecek. Domates savaşı ise bir saat sürüyor. İspanyollar, her yerin kırmızıya büründüğü etkinliği, ünlü çorbaları gazpacho’ya benzetiyor. Hazır o kadar yol gitmişken tadına bakmadan dönmeyin.









28 Ağu-1 Eylül

Zeytinli Rock Festivali



Birbirinden başarılı yılları geride bırakan festival her yıl büyüyerek ve güçlenerek Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük yerli müzik festivali halini aldı. Balıkesir’de Edremit Akçay Sahili’nde düzenlenecek etkinlikte bu yıl Selda Bağcan, MFÖ, Moğollar, Teoman, Şebnem Ferah, Manga ve Cem Adrian gibi isimler konser verecek. Kırmızı ve siyah diye iki sahnenin olacağı etkinliğin bilet fiyatı 66, kombineler ise 220 TL. (biletix.com)