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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
28.07.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

Ritmin götürdüğü yere gidin

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
Ritmin götürdüğü yere gidin

Ağustosta küresel festival teması müzik gibi görünüyor. Hem yurtiçi hem de yurtdışında eğlencenin tavan yapacağı birçok etkinlik var. Ritmin peşine düşüp Macaristan’dan Nevada çöllerine uzanan bir dünya turu yapabilirsiniz.

1-3 Ağustos
Wacken Open Air

Almanya’nın Danimarka sınırında Schleswig-Holstein eyaletindeki 2 bin nüfuslu Wacken kasabası, oldukça sessiz ve sakin bir yerleşim yeri. Ancak her ağustos, heavy metal tutkunları bu sükûnete üç günlük bir müdahalede bulunuyor. Kasaba oldukça eğlenceli bir merkeze dönüşüyor. 1990’da iki gencin küçük bir grupla başlattığı festival, şimdilerde heavy metalcilerin takviminde önemli bir yer tutuyor. Bu yıl Source of Rage, Baby Heartless, Sabaton ve Demons and Wizards gibi isimler sahne alacak. Giderken yanınıza çadır almayı unutmayın. Wacken kasabası, Hamburg’a 70 km uzaklıkta ve araçla bir saatte ulaşmak mümkün. (wacken.com)

Ritmin götürdüğü yere gidin



7-13 Ağustos
Sziget Festival

İlki 1993’te küçük bir etkinlik olarak organize edilen festival, Avrupa’nın en büyük müzik festivallerinden biri haline geldi. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Tuna Nehri üzerindeki Óbudai-Sziget’te (Eski Buda Adası) gerçekleşiyor. Bu yıl Ed Sheeran, Foo Fighters, Richard Ashcroft, Franz Ferdinand, The 1975, Twenty One Pilots sahne alacak sanatçı ve gruplardan birkaçı. Programda ana tema müzik olsa da dünya mutfaklarının servis edildiği stantlar da var. Şehirde ulaşım kolay olduğu için Budapeşte’nin tarihi ve kültürel yerlerini keşfe çıkabilirsiniz. Vörösmarty Meydanı, St. Stephen Bazilikası, Zincir Köprüsü, Kahramanlar Meydanı ve Dohány Sinagogu mutlaka listenizde olmalı. Festivalin yedi günlük bilet fiyatı 339 Euro. Bir, iki ve üç günlük biletler de var. Fiyatlar 89 ile 299 Euro arasında değişiyor. (szigetfestival.com.tr)

15-18 Ağustos
GezginFest İzmir

Bu yıl beşincisi düzenlenecek festivalin adresi Selçuk Pamucak Sahili. Kurban Bayramı sonrasına denk gelen etkinlikte Haluk Levent, Melek Mosso, Şehinşah, Hayko Cepkin, Duman, Ceza ve Redd gibi 50’ye yakın sanatçı sahne alacak. Kombine fiyatı 143 TL. Kombine dışında kamp ve atölyenin de yer aldığı paket giriş fiyatı 177 TL. (gezginfest.com)

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22-25 Ağustos
Bodrum Müzik Festivali

15’incisi gerçekleştirilecek festivalin açılış konserinde, Fazıl Say’a şef Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek. İbrahim Yazıcı yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın viyolonsel sanatçısı Pablo Ferrández’e eşlik edeceği ve Say’ın ‘Umut Senfonisi’nin Türkiye prömiyerinin yapılacağı konseri de kaçırmayın. Festival mekânları Zai Bodrum, D-Marin Turgutreis, Bodrum Mozole Müzesi ve The Marmara Bodrum. Bilet fiyatları 80-120 TL arasında. (biletix.com)

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24 Ağustos
Moda ve Müzik Fest

Bu yaz İstanbul’un en ilginç etkinliği diyebiliriz. Çünkü Türkiye’nin ilk dress-code’lu festivali olma özelliğine sahip. Yani katılan herkesin uyması beklenen kıyafet zorunluluğu var. Festival, ‘The New Black’ (yeni siyah) temasıyla Maçka KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilecek. Hem modanın yenilikçi tarafına hem de müziğin farklı tarzlarına dokunacak. Mabel Matiz, Gaye Su Akyol, Adamlar, Hey! Douglas, Ekin Beril gibi isimler sahne alacak. Ayrıca moda tasarımcılarının yeni çalışmalarını ve markaların yeni koleksiyonlarını göreceksiniz. Bilet fiyatı 90 TL. (biletix.com)

25 Ağu-2 Eylül
Burning Man

Son yıllarda Türkiye’de de sosyal medyanın etkisiyle adını çokça duyuran festivalin adresi ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü. Aslında organizatörleri, bunun bir festival olmadığının altını ısrarla çiziyorlar. Binlerce kişi her yıl çölde buluşup sanata ve topluma adanan geçici metropolis Black Rock City’yi baştan inşa ediyor. Çölde kalınan süre boyunca birinci önceliği hayatta kalmak olan katılımcılar, çöl koşullarında yaratıcılıklarını ve toplumsal farkındalıklarını güçlendiriyor. Festivalin kuralları ise arkada çöp bırakmamak, karavan ya da çadırda kalmak, kendi yemeğinizi yapmak ve paranın önemsiz olduğu düşünüldüğü için ticaret yapmamak. Alameti farikası ise cumartesi akşamı yakılan dev ahşap insan figürleri. (burningman.org)

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28 Ağustos
La Tomatina

Valensiya’nın Bunol kasabasında kutlanan bu domates festivali, İspanya’nın en önemli eğlencelerinden biri. Rivayete göre şehirde sevilmeyen bir belediye başkanını protesto etmek isteyen kişilerin başlattığı savaş olarak ortaya çıkmış. Hatta bir dönem yasaklanmış ama hükümetin el değiştirmesiyle eğlence kaldığı yerden devam etmiş. Festival boyunca geçit törenleri, dans gösterileri ve konserler sizi bekliyor. Domates savaşından bir gece önce paella yeme yarışı düzenlenecek. Domates savaşı ise bir saat sürüyor. İspanyollar, her yerin kırmızıya büründüğü etkinliği, ünlü çorbaları gazpacho’ya benzetiyor. Hazır o kadar yol gitmişken tadına bakmadan dönmeyin.

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28 Ağu-1 Eylül
Zeytinli Rock Festivali

Birbirinden başarılı yılları geride bırakan festival her yıl büyüyerek ve güçlenerek Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük yerli müzik festivali halini aldı. Balıkesir’de Edremit Akçay Sahili’nde düzenlenecek etkinlikte bu yıl Selda Bağcan, MFÖ, Moğollar, Teoman, Şebnem Ferah, Manga ve Cem Adrian gibi isimler konser verecek. Kırmızı ve siyah diye iki sahnenin olacağı etkinliğin bilet fiyatı 66, kombineler ise 220 TL. (biletix.com)

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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