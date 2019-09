Lezzetli ve eğlence dolu sonbahar

4-6 Ekim

Boccaccesca Yemek ve Şarap Festivali

Toskana, yemyeşil vadileri ve mimarisiyle büyüleyici olsa da özellikle lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adresi… Bunda en önemli etken yemek ve şarap kültüründeki zenginlik. Özellikle bölgenin en güzel kasabalardan biri olan Certaldo, ekimde bu kültürü layıkıyla deneyimlemek isteyenlere hitap ediyor. Ünlü şair Giovanni Boccaccio’nun eviyle keşfedilmeyi bekleyen bu şirin kasabada gerçekleşecek festivalde, Rönesans’a özgü reçetelerle hazırlanmış et yemekleri, ‘ribollita’ çorbası ve ünlü İtalyan şeflerinin özel hazırladığı lezzetleri, birbirinden güzel şaraplarla tatma fırsatı yakalayacaksınız. (boccaccesca.it)









Adana Lezzet Festivali

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek festivalin teması, ‘Büyük Akdeniz Şöleni’… Festival mangalının yakılmasıyla başlayacak lezzet şöleninde gastronomi sergileri, yemek şovları, çocuklar için eğlenceler ve geleneksel Adana yemekleri tadımı gibi birçok etkinlik bulunuyor. Ayrıca Vedat Başaran, Sahrap Soysal, Danilo Zanna ve Ebru Baybara Demir gibi şeflerle de söyleşiler olacak. Festivalde bir de Guinness rekoru denemesi yapılacak. 250 metre uzunluğundaki mangal üzerinde, 222 metrelik et şişle en uzun et pişirme rekorunun kırılması hedefleniyor. Rekor 194,5 metrelik et şişle Çin’in elinde… (adanalezzetfestivali.com)









5-6 Ekim

Eats and Beats Oktoberfest İzmir

Almanya’da dünya çapında ses getiren ve yıllardır hiç aksamadan her yıl kutlanan Oktoberfest ruhu, bu sefer iki gün boyunca İzmir Arena’da olacak. Etkinlikte, bira tadımlarının dışında yemek stantları da olacak. Festivalde ayrıca Athena, Ege Çubukçu, Nova Norda ve Anıl Piyancı gibi isimler sahne alacak. Bilet fiyatları 65 ile 280 TL arasında değişiyor. (eatsandbeatstr.com)



11-20 Ekim

Berlin Işık Festivali

15 yıldır düzenli olarak gerçekleşen festivalde, şehirdeki 50’den fazla kamu binası, kütüphaneler, katedraller, müzeler, üniversiteler ve tarihi yapılar ışıklandırılıyor. Böylelikle önemli yapıların dış yüzeyleri, yüksek çözünürlüklü özel projektörler sayesinde, sanatsal tasarımlarla farklı bir çehreye bürünüyor. Uluslararası kreatif sanatçıların, en modern teknikleri kullanarak hazırladığı bu görsel illüstrasyonlar gerçekten görülmeye değer. Dünyanın en büyük ışık festivali olarak da bilinen etkinlikte bu yıl otobüs turlarının dışında, kanalda tekne gezileri de düzenlenecek. Ayrıca ABD’den gelen caz gruplarının performansları da sizi bekliyor. (festival-of-lights.de)









11-12 Ekim

GençFest

Ankara’da rock, rap ve popüler müziğin önde gelen isimleriyle yapılacak festivalin adresi; Milyon Performance Hall. Etkinlikte müziğin yanı sıra sosyal medya fenomenleriyle gerçekleşecek söyleşilerden workshoplara kadar birçok aktivite de bulunuyor. Hey Douglas, Gazapizm, Anıl Piyancı, Şehinşah, Ozbi Ft. Gülce Duru, Tepki ve Adamlar sahne alacak isimlerden bazıları… Bilet fiyatları 40 ile 100 TL arasında değişiyor. (gencfest.net)









18-28 Ekim

Mucizeler Lordu Festivali

Her yıl Peru’nun başkenti Lima’da kutlanan dini bir festival. Ortaya çıkış nedeni ise çok ilginç. Koloni döneminde Angola’dan Lima’ya gelen çocuk bir köle duvara Hz. İsa’nın siyahi halini çiziyor. Daha sonra bu resim her ne kadar silinmeye çalışıldıysa da bir türlü çıkartılamıyor. Peru halkı da uzun yıllardır ekimin ortasında bu portreyi sırtında taşıyor. San Francisco Manastırı’ndan başlayıp meşhur Plaza de Armas Meydanı’na kadar süren yürüyüş, daha sonra şehrin tüm sokaklarına yayılıyor ve herkes mor renge bürünüyor. Şarkılar, dualar, ağıtlar ve geleneksel yemeklerle etkinlik 10 gün sürüyor. Özellikle fotoğraf tutkunu olanların kaçırmaması gereken bir etkinlik…





18-27 Ekim

Perugia Çikolata Festivali

İtalya’nın en lezzetli çikolatalarının üretildiği yer Perugia… Hal böyle olunca çikolata festivali de kaçınılmaz tabi… 1993’den bu yana gerçekleştirilen çikolata şölenine her yıl, 1 milyonu aşkın kişi katılıyor ve 190 tona yakın çikolata festival alanına getirilip, katılımcılara dağıtılıyor. Bu yıl çikolata tuğlaları, çikolata likörü tadımlarının dışında sokak performansları gibi etkinlikler de olacak. (eurochocolate.com)