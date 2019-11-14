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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve Fotoğraflar: İpek EVCi / Instagram : @aradiginizkisigeziyor
14.11.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Sonbaharın en keyifli adresi

İpek EVCi
İpek EVCi
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İpek EVCi
İpek EVCi
Sonbaharın en keyifli adresi

Avusturya turumuzun en etkileyici, huzurlu duraklarından birisiydi Hallstatt. Son yılların gözde noktasını biz de herkes kadar merak ediyorduk fakat aklımızın bir köşesinde “Acaba çok mu abartılıyor?” sorusu vardı. Kendi adıma bu soruyu cevaplıyorum; kesinlikle hayır. Tabi ki bölgenin artıları ve eskileri var fakat Hallstatt gerçekten çok etkileyici. İşte tüm detaylarıyla Hallstatt gezi rehberimiz.

Ne zaman gidilir?

Her mevsim. Yalnız ekim-kasım ayları biraz daha ideal gibi… Bölgeye sonbaharın çok yakıştığını söyleyebilirim. Alp Dağları eteklerinin turuncu ve sarıya bürünmüş hali büyüleyici ve huzur verici. Şansımıza hava güneşliydi ve mevsimin renkleri ile Hallstatt müthişti.

Nasıl gidilir?

Biz Avusturya turumuz kapmasındaki duraklardan birisi olduğu için araçla gittik. Fakat Viyana’dan tren alternatifi veya Salzburg’tan otobüs alternatifini de değerlendirilebilir. Nasıl ulaşırsanız ulaşın yoldaki manzara müthiş, Alp Dağları’nın size eşlik edeceği seyahatiniz en az vardığınız nokta kadar güzel olacak.

Sonbaharın en keyifli adresi



Hallstatt hakkında

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hallstatt, Avusturya’nın en eski köylerinden birisi. Salzburg eyaletinin Salzkammergut isimli göller bölgesinde bulunuyor. Alp dağlarının çevrelediği gölün kenarında kurulan bu şirin köyde uzun uzun keyif yapabileceğiniz gibi bir çok keyifli organizasyona da dahil olabilirsiniz. 

Sonbaharın en keyifli adresi


Bu minik köyde bizi hayrete düşüren noktalardan birisi özellikle öğlen saatlerinde artan turist sayısıydı. Çin’de 960 milyon dolara replikası yapılan bu bölgeye Çin halkının ilgisi büyük. Muhteşem bir sabaha uyandığımız ve gölün üzerinden dağılan bulutları keyifle izlediğimiz sabah saatlerinden sonra, öğlene doğru artan kalabalığı görünce uzun bir öğle yemeği molası verdik ve o kargaşadan uzaklaşmış olduk. Köy, akşamüstü saatlerinde günübirlik gezmek için gelenlerin dönmesiyle sabahki sakinliğine kavuştu.

Hallstatt’ta yapılacak şeyler

Çevredeki göl ve köyleri dolaşmak

Yolunuz Hallstatt’a düşerse bu bölgeye oldukça yakın olan ve keyif alabileceğiniz iki nokta; St. Gilgen ve St. Wolfgang. Biz Wolfgang’da buharlı tren ile Alp Dağları’nın zirvelerine giden ufak bir tura katıldık. Hem tren kısmı hem de manzara müthişti. St. Gilgen’de ise göl kenarında yemek molası verip dar sokaklarında dolaşırken sonbaharda yakaladığımız güneşli günün keyfini çıkardık.

Sonbaharın en keyifli adresi



Buzul mağarasını dolaşmak

Hallstatt’a ortalama yarım saat sürüş mesafesindeki teleferik ile ulaşabileceğiniz zirvede buzul mağarasını turlarına katılabilirsiniz. Mağaranın içerisine yapılan turlar 30 ile 50 dakika arasında değişiyor. Biz vaktimiz olmadığı için turumuza bu noktayı dahil edemedik fakat bir şansımız daha olursa kesinlikle ziyaret edeceğiz.

Göl turu yapmak

Hallstatt’ta gölün kenarında yürüyüşümüzü yaptıktan sonra 5 yaşındaki oğlumuzun ısrarıyla motorlu kayıklardan kiraladık. Başta isteksiz şekilde başlayan turumuz köyden uzaklaştıkça artan kuş sesleriyle ve müthiş göl manzarasıyla oldukça keyifli bir hal aldı. Kayığı biz kullandık ve canımız nereye isterse oraya gittik. Yolunuz Hallstatt’a düşersen bu keyifli alternatifi göz ardı etmeyin.

Köyün önemli noktalarını dolaşmak

Meydan, kilise, müze, hediyelik eşya dükkanları bölgenin olmazsa olmazları. Bu dükkanlardan özel aromalı tuzlardan almayı unutmayın.

Sonbaharın en keyifli adresi



Kemik Ev (BeinHaus)

Burası 1700’lü yıllarda mezarlıklar dolunca kafatası ve kemikleri çıkarıp, kurutup sergilemek ile başlayan kemik evlerinden ayakta kalan sonuncu ev. Yaklaşık 1200 adet kafatasının bulunduğu bu oda insanın tüylerini diken diken yapıyor. Son kafatasının 1983 yılında ölen bir kadına ait olduğu bu kemik evde gördüklerimin gerçek kafatasları olduğu düşüncesi beni oldukça rahatsız etti fakat enteresan bir deneyimdi.

Sonbaharın en keyifli adresi


Seyir Noktası ve Tuz Madeni

Seyir Noktası
Funikülerle çıkacağınız ve gölü tam 360 metre yüksekten görebileceğiniz bir alan. Dilerseniz çıktığınız noktadaki restoranda da vakit geçirebilirsiniz. Tuz madeninin girişine yaklaşık 650 mt. uzaklıkta yer alan bu nokta öyle keyifli ki insanın canı geri dönmek istemiyor. O sebeple restoran güzel bir alternatif olabilir.

Sonbaharın en keyifli adresi


Tuz Madeni
Kim dünyanın en eski madenini gezmek istemez ki? Sizin de benim gibi kapalı alan probleminiz yok ise bu nokta tam size göre. Ben az önce belirttiğim manzaralı restoranda vakit geçirirken eşim ve oğlum tuz madenine yapılan ve yaklaşık 3 saat süren tura dahil oldular. Bu tur sabah 09.30’da başlıyor ve gruplar halinde 14.30’a kadar devam ediyor. Yerin yaklaşık 400-500 metre altına indikleri, üşümesinler diye özel kıyafetler giydikleri bu turda madenin içine kurulan sinema sistemi ile 7000 yıl önceki tuz madenciliği ve günümüze kadarki gelişmeler hakkında da bilgi alabiliyorsunuz. Zaman zaman madenin içerisindeki kaydıraklardan kayarak sonraki bölümlere ulaştığınız tur hem küçükler hem de büyükler için.

Sonbaharın en keyifli adresi


Tuzu ülkenin altını olarak tanımlayan ve birçok bölgeye (Salzburg, Salzkammergut) tuz ile başlayan isimler veren Avusturya için tuzun, tuz madenlerinin yeri apayrı. Hallstatt’ta geçirdiğimiz iki gün hafızalarımıza derin şekilde kazındı. Yolumuz tekrar oralara düşer mi bilemiyoruz fakat eminiz ki kar altında Hallstatt’ın da tadı başka olacaktır…

İpek EVCi
İpek EVCi
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