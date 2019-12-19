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Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: İpek Evci/ Instagram: @aradiginizkisigeziyor
19.12.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Hollanda’nın masal evi

İpek EVCi
İpek EVCi
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İpek EVCi
İpek EVCi
Hollanda’nın masal evi

Size bu yazımda Hollanda’da gitmekten aşırı keyif aldığımız Hans ve Gratel Pankek Evi’nden bahsedeceğim, hazır mısınız hayaller kurmaya?

Masalımız  her ne kadar çocukları yemek isteyen kötü cadıdan bahsetse de kurabiyelerden, pastalardan yapılmış evler hepimizin ağzını sulandırıyor değil mi? İşte pankek evi aynı bu şekilde dekore edilmiş. Burası yemyeşil bir ormanın içerisinde yer alıyor ve oldukça geniş bir arazi.

Hollanda’nın masal evi


Amsterdam merkeze ortalama 50 dakika mesafede olan bu restorana gitmek isterseniz en mantıklı alternatif araç kiralamak. Eğer masal köy Giethoorn’u ziyaret etmeyi planlıyorsanız bu restoran o güzergâh üzerinde yer alıyor. Giderken ya da dönüşte uğrayabilirsiniz, fakat öncesinde rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Dilerseniz restoranın internet sitesi üzerinden online şekilde rezervasyon yapabiliyorsunuz. Özellikle sıcak havalarda restoran oldukça kalabalık oluyor fakat bahçe kısmında bir şeyler içmek isterseniz rezervasyonsuz şekilde her zaman yer bulabilirsiniz.

Hollanda’nın masal evi


Hans ve Gratel masal evinin her köşesi itinayla dekore edilmiş ve mimari olarak birçok etkileyici detay düşünülmüş. Tavandan ters şekilde sarkan bebekler, mobilyalar, çerçevede prensesten cadıya dönüşen görseller ve neler neler... Burada yemeğinizi yerken birden tabağınızın bulunduğu masa alçalmaya başlayabilir ya da zemin çökebilir. Tam her şey yoluna girdi dediğiniz anda tavan kısmında açılan camdan giren rüzgârla tekrar masalın içerisine dalabilirsiniz.

Hollanda’nın masal evi


Menü ağırlıklı olarak, sandviç, pankek, krep üzerine. Bizim favorimiz kahvaltı için gidersek omletli sandviç ve nutellalı krep. Öğle saatlerinde gidersek; nachos ve yine nutellalı krep. Menünün en eğlenceli kısmı çocuk menüleriyle gelen cadı burnu. Hatıra olarak yanınıza almayı unutmayın. Çocuklar için hem bahçe kısmında hem de binanın içerisinde oyun alanları mevcut. Binanın içerisinde yer alan labirent şeklinde kaydıraklar çocukların vazgeçilmezi.

Hollanda’nın masal evi


Bahçe kısmında kocaman bir masal evinin içerisine yapılmış dev kaydıraklar, minik cadı evleri, bisiklet pistleri, zıplama alanları, kum havuzları bulunuyor. Biz buraya her gittiğimizde minimum dört saatimizi geçiriyoruz. Her ne kadar çocuklar için organize edilmiş bir mekan olsa da burası büyüklerinde vazgeçilmezi. Şimdiye kadar ziyaretimize gelen çocuklu çocuksuz bütün misafirlerimizi buraya götürdük ve hepsi çok beğendi, eğlendi. Sonuçta kim bir masalın içerisinde yer almak istemez ki?

Hollanda’nın masal evi

Hollanda’nın masal evi


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İpek EVCi
İpek EVCi
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