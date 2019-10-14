Dolomitler’in kraliçesi: Cortina d'Ampezzo
Birkaç hafta önce İtalya'daki Cortina d'Ampezzo'ya seyahat etme fırsatım oldu. Daha önce hiç duymadığım bir yer burası. Venedik'ten arabayla birkaç saat sürmesine rağmen, çoğu kişinin bilmediği bir yer. Dolomitler’in eteklerinde yuvalanmış durumda… İşte size Cortina d'Ampezzo hakkında detaylar…
Burada kayak yapmaktan çok daha fazlasını bulacağınızı bilmelisiniz. Bölge bir UNESCO Dünya Mirası alanı… 1956 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Cortina, kış aylarında karlı, pahalı ve inkar edilemez derecede güzel. Lüks kayak merkezi Cortina, binlerce ziyaretçiyi güzel Dolomitler’e çeken güzel bir dağ kasabası…
Enfes İtalyan lezzetleri
Kasabanın tüm güzellikleri bir masalsı kilise kulesinin etrafında toplanmış. Arnavut kaldırımlı alışveriş alanından oluşan Cortina fotoğrafçılar için de çok güzel manzaralara ev sahipliği yapıyor. Ve elbette yiyecekler…
İtalyan yemekleri kaçırılmayacak güzellikte… Cortina'nın otantik dağ tatları yüksek kaliteyi hâlâ korumakta. Cortina'da yüksek yamaçlarla inanılmaz restoranların arasında bir haftadan fazla zaman geçirebilirsiniz, ancak kısa ama tatlı bir gezi için benim size öneririm üç gün...
Motosiklet tutkunları burası tam size göre
Motosiklet sürmek istiyorsanız, bölgede muhteşem sürüş parkurları var. Virajlar, firkete virajlar, dağ geçitleri inanılmaz güzellikte. Dolomitler’in virajlı yolları her motorcunun rüyalarını süsleyen cinsten…
Sella Ronda, Sella Masifi, Gardena, Sella, Pordoi ve Campolongo'nun nefes kesen manzaraları görülmeye değer. Ayrıca Passo Falzarego ve Passo Giau yönünde ya da Passo delle Erbe üzerinden Funes Vadisi'ne giden motosiklet yollarında asfaltta rahatça hızlanabilir ve yüzünüzdeki o temiz dağ havasının tadını çıkarabilirsiniz.
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