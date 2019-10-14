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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Halil Kaya
Haber Giriş: 14.10.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Dolomitler’in kraliçesi: Cortina d'Ampezzo

Halil KAYA
Halil KAYA
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Halil KAYA
Halil KAYA
Dolomitler’in kraliçesi: Cortina d'Ampezzo

Birkaç hafta önce İtalya'daki Cortina d'Ampezzo'ya seyahat etme fırsatım oldu. Daha önce hiç duymadığım bir yer burası. Venedik'ten arabayla birkaç saat sürmesine rağmen, çoğu kişinin bilmediği bir yer. Dolomitler’in eteklerinde yuvalanmış durumda… İşte size Cortina d'Ampezzo hakkında detaylar…

Burada kayak yapmaktan çok daha fazlasını bulacağınızı bilmelisiniz. Bölge bir UNESCO Dünya Mirası alanı… 1956 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Cortina, kış aylarında karlı, pahalı ve inkar edilemez derecede güzel. Lüks kayak merkezi Cortina, binlerce ziyaretçiyi güzel Dolomitler’e çeken güzel bir dağ kasabası…

Dolomitler’in kraliçesi: Cortina dAmpezzo


Enfes İtalyan lezzetleri
Kasabanın tüm güzellikleri bir masalsı kilise kulesinin etrafında toplanmış. Arnavut kaldırımlı alışveriş alanından oluşan Cortina fotoğrafçılar için de çok güzel manzaralara ev sahipliği yapıyor. Ve elbette yiyecekler…

Dolomitler’in kraliçesi: Cortina dAmpezzo

İtalyan yemekleri kaçırılmayacak güzellikte… Cortina'nın otantik dağ tatları yüksek kaliteyi hâlâ korumakta. Cortina'da yüksek yamaçlarla inanılmaz restoranların arasında bir haftadan fazla zaman geçirebilirsiniz, ancak kısa ama tatlı bir gezi için benim size öneririm üç gün...

Dolomitler’in kraliçesi: Cortina dAmpezzo



Motosiklet tutkunları burası tam size göre

Motosiklet sürmek istiyorsanız, bölgede muhteşem sürüş parkurları var. Virajlar, firkete virajlar, dağ geçitleri inanılmaz güzellikte. Dolomitler’in virajlı yolları her motorcunun rüyalarını süsleyen cinsten… 

Dolomitler’in kraliçesi: Cortina dAmpezzo

Sella Ronda, Sella Masifi, Gardena, Sella, Pordoi ve Campolongo'nun nefes kesen manzaraları görülmeye değer. Ayrıca Passo Falzarego ve Passo Giau yönünde ya da Passo delle Erbe üzerinden Funes Vadisi'ne giden motosiklet yollarında asfaltta rahatça hızlanabilir ve yüzünüzdeki o temiz dağ havasının tadını çıkarabilirsiniz.

Dolomitler’in kraliçesi: Cortina dAmpezzo


Halil KAYA
Halil KAYA
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