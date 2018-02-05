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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatİstanbul’un en iyi 30 'Instagram'lık yeri
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Seyahat

İstanbul’un en iyi 30 'Instagram'lık yeri

Günümüzde artık hemen herkes sosyal medya kullanıyor. Yaygın olarak kullanılan sosyal medyalardan birisi de şüphesiz ki Instagram. İnsanlar gittikleri ve gezdikleri yerleri paylaşmayı çok seviyor. Eğer ki İstanbul'daysanız ya da İstanbul'a seyahat etmeyi düşünüyorsanız işte sizin için İstanbul'un Instagramlık 30 yer önerisi...

Gürhan KARA / Instagram: @tadindaseyahat
Gürhan KARA
Gürhan KARASeyahat Yazarı

Galata Kulesi: Hem arkanıza alıp harika bir selfie çekebileceğiniz hem de terasından eşsiz İstanbul manzarasını fotoğraflayabileceğiniz şehrin en önemlisi simgesi. İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Valide Han: Son yıllarda özellikle Instagram’ın patlamasıyla birlikte popüler hale gelen Valide Han’ın terası fotoğraf çekmek isteyenler için yasaklanmış olsa da kubbelerin ardından görünen şehir manzarası en güzel manzaraların başında geliyor.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Ayasofya: Bir başyapıt olan Ayasofya’da kubbenin altında çekilen selfie beğenileri toplayacak. Müzenin 2. Katında yer alan minik pencereden kubbeler ve Sultanahmet camii görüntüsünü de fotoğraflamayı unutmayın!

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

İstiklal Caddesi: Tarihi binaları, nostaljik tramvayı, Çiçek Pasajı, Balık Pazarı, farklı dükkanları ve insan profilleri ile saatler boyu harika Instagram kareleri çekebileceğiniz zenginlikte.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Salt Galata: 1892 yılında Fransız asıllı Levanten mimar Alexandre Vallauri tarafından Bank-ı Osmanî-i için tasarlanmış olan binada neoklasik ve oryantalist öğeler bulunmaktadır. Ücretsiz girilen bu sanat galerisinde harika fotoğraflar yakalayacaksınız. Hemen karşısındaki Kamondo merdivenlerini de unutmayın!

Karaköy Sokakları: Hem mekanları hem de sokakları ile bolca malzeme veren semtlerden biri Karaköy. Bol sürprizli sokaklarında dolaşırken karşınıza çıkacak olan grafiti ve duvar resimlerini kaçırmak istemeyeceksiniz.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Salacak’tan Kız Kulesi: Kız kulesinin en yakın ve en güzel göründüğü yer Üsküdar Salacak sahili kesinlikle foto çekmek isteyeceğiniz yerlerden.

Eminönü Balık Ekmekçiler: Eminönü’nde yer alan süslü balık ekmek tekneleri ön plana alıp arkada planda da Galata manzarası tam instagramlık bir kare olacak.

Dolmabahçe Sarayı Saat Kulesi: Dolmabahçe Sarayı baştan aşağı fotoğraflamalık bir eser. Ama en güzel karelerinden biri saat kulesi ile birlikte sarayı kadraja alarak çekeceğiniz fotoğraf olacak.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Emirgan Korusu: Özellikle lale mevsiminde en renkli kareler için Emirgan korusuna gitmelisiniz.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Bebek Koyu: Bebek’teki mekanlar dünyanın en güzel manzarasına sahip. Buradan kahvenizle birlikte bebek koyunu fotoğraflayabilir veya Bebek parkının bitiminde yer alan Mısır Konsolosluğu önünde konsolosluğu da içine alarak harika bir boğaz karesi çekebilirsiniz.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Rumeli Hisarı: Burayı surların üzerindeyken ya da boğaz turu yaparken tekneden çekeceğiniz fotoğraflarla en iyi anlatabilirsiniz.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Sait Halim Paşa Yalısı: Bir İstanbul yalısında olmak nasıl bir his diye merak ederseniz Sait Haim Paşa yalısına gidebilirsiniz. Hem yalının içinden hem de dışından nefis fotolar yakalayacaksınız.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Aya Triada Kilisesi: Taksim Meydanına gittiğinizde meydanın İstiklal Caddesi girişinde bu kiliseyi mutlaka farkedersiniz. Ama kapısına kadar gitmek pek aklımıza gelmez. Halbuki yakından çok daha güzel bir kilise. Çok güzel fotoğraf veriyor.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Yerebatan Sarnıcı: Sıradışı mimariye sahip bir yer olan Yerebatan Sarnıcı, aydınlatmaları ile mistik bir havaya sahip. Eşsiz kareler yakalayacağınız bir yer.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Ortaköy: İşte en güzel manzaralardan biri. Ortaköy Büyük Mecidiye Camii önde, arkada da 15. Temmuz Şehitler Köprüsü. Eğer tekne ile geçerseniz bu kareye Esma Sultan yalısı da girecek ve harika bir İstanbul karesi yakalayacaksınız.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Kedili sokaklar: İstanbul’un en önemli simgelerinden biri de sokak kedileri. Her yerde karşınıza çıkacakları için aramanıza gerek yok. Mutlaka güzel bir kedili fotoğraf yakalayacaksınız.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Galata Köprüsü Balıkçılar: Galata köprüsünde balık tutanları ister tarihi yarımada arkaplanıyla isterseniz de Karaköy arkaplanıyla fotoğraflayabilirsiniz.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Kapalıçarşı Halıcıları: En otantik ve renkli kareler için Kapalıçarşı’ya ve özelliklede buradaki halıcalara gitmelisiniz.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Haydarpaşa İstasyonu: İstanbul Haydarpaşa’sız düşünülemez. İstasyonun önünde, içinde trenlerin arasında yada vapurla önünden geçerken. Şehirdeki en güzel fotoları veren yapılardan biri.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Splendid Palas: Büyükada’da 1908 yılında açılmış Art Nouevu tarzı kırmızı panjurlu oteli fotoğraflamaya doyamayacaksınız. Özellikle de iç avlusunu.

Haliç Metro Köprüsü: Üzerinde mtro durağı olan bu köprüden nefis bir tarihi yarımada karesi çekebilirsiniz.

Kuleli Askeri Lisesi: İstanbul’un en güzel yapılarından biri. Gündüz ayrı, gece ışıklandırmasıyla ayrı güzellikte.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Balat: İstanbul’un tarihi semti Balat, tarihi evleri, Patrikhanesi, son dönemlerde açılan instagramlık mekanları ile fotoğraflamak için saatlerinizi geçireceğiniz bir semt. Yeni açılan Demir Kilise Stevi Stefan’ı unutmayın!

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Vapur: Vapurda çay simit, arka planda İstanbul... Yada attığınız simiti yakamaya çalışan martılar... İşte harika bir İstanbul karesi daha

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Arnavutköy Sahili: İstanbul’un en göz alıcı, en güzel yalılarının yan yan dizildiği sahil şeridi en fotoğrafik yerlerden biri.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Çırağan Sarayı: Çırağan sarayı sadece Türklerin değil İstanbul’u ziyaret eden turistlerin de en çok fotoğraf çektirdiği saraylardan biri.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Ağva: İstanbul’un dışında yer alan doğası ile baş döndüren güzellikte bir yer Ağva. Yeşil ağırlıklı fotolar Instagramınıza iyi gelecek.

Kuzguncuk: Anadolu yakasının en güzel semtlerinden olan Kuzguncuk sevimli sokakları, hayranlık uyandırıcı nostaljik evleri ile fotoğraflamaktan bıkmayacağınız yerlerden.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Sapphire Terası: İstanbul’un en yüksek noktası olan Sapphire binasının gözlem terası şehri kuşbaşı görebileceğiniz ve farklı kareler yakalayabileceğiniz bir nokta. 260 metreden İstanbul’un her yerini görüp fotoğraflayabilirsiniz.

İstanbul’un en iyi 30 Instagramlık yeri

Fotoğraflar: Gürhan KARA

Kaynak: Gürhan KARA / Instagram: @tadindaseyahat

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