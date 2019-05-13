Kumlubük'ün gizli hazinesi: Dionysos

Marmaris'in yeri bende hep çok ayrı olmuştur. Birkaç yıldır gitmek pek nasip olmadı. Özellikle de Saffet Emre Tonguç'un da tavsiyesiyle, birçok kişiden Dionysos Village Hotel'in otelin adını çokça duydum. Ve ilk fırsatta soluğu bu şahane otelde aldım. Aslında sadece otel demek pek doğru olmaz. Bozburun Yarımadası’nda heybetli bir kanyonun etrafına konumlanmış otelden çok daha fazlası, adeta bir yaşam alanı...







Gözünüzün alabildiği her yerin ormanlar ve denizle kaplanmış halini düşünün... Yüzlerce zeytin ağacı, çeşit çeşit meyve ağaçları, tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyvelerle üretimini kendi bünyelerinde yaptıkları zeytin yağlarıyla misafirlerine tüm doğal imkanları sağlıyorlar. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan besledikleri özel bir çiftlikleri bile var. Doğa içinde oldukça sakin bir tatil sunsa da aslında otelde her gün bir etkinlik var. Haftanın belli günlerinde çiftlikte özel yemekler düzenleniyor. Akşamları canlı müzik eşliğinde restoranlarında keyifle yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz. Yurt dışından gelen misafir sayısı oldukça fazla. Buna rağmen Türk mutfağını modern dokunuşlarla misafirlerine ikram ediyorlar.











Otel sahibi Ahmet Şenol'un bu yola çıkmasındaki amacı ise büyükşehirdeki yaşam karmaşasından sonra, misafirleriyle Dionysos’ta yaşam tarzı paylaşımı yapmak. Yaklaşık 18 yıldır hizmet veren otelde konaklamak isteyenleri, müşteri değil misafir gözüyle görüyorlar. Bu anlayışla işletilen bir otelde konaklamak benim için bir ayrıcalıktı. Dionysos'un sonsuz manzarasına şahit olduktan sonra, farklı bir mantıkla yaşam sürme isteği de gelmiyor değil…









Nasıl gidilir?

Kumlubük’e İzmir'den yaklaşık dört saat araba yolculuğuyla, İstanbul'dan ise en yakın havaalanı olan Dalaman Havaalanı’na Dalaman'dan ise iki saat süren bir araba yolculuğu ile ulaşabiliyorsunuz. Kumlubük'e direkt ulaşım yok. Toplu taşıma araçlarıyla Turunç'a kadar gelip, sonrasında taksiyle devam edebilirsiniz.