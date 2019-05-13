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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve Fotoğraflar: Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
13.05.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Kumlubük'ün gizli hazinesi: Dionysos

Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
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Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
Kumlubük'ün gizli hazinesi: Dionysos

Kumlubük, Marmaris'in 25 kilometre güneybatısında yer alan ve Turunç'tan sonra gelen bir belde. Marmaris'in gizli cennetlerinden biri olan Kumlubük'ün denizine, doğasına hayran olmamak elde değil. Çok fazla otel ve yerleşim olmadığı için de doğallığını hep korumuş. Kafa dinlemek, şehir karmaşasından uzaklaşmak isteyenleri de huzura kavuşturuyor.

Marmaris'in yeri bende hep çok ayrı olmuştur. Birkaç yıldır gitmek pek nasip olmadı. Özellikle de Saffet Emre Tonguç'un da tavsiyesiyle, birçok kişiden Dionysos Village Hotel'in otelin adını çokça duydum. Ve ilk fırsatta soluğu bu şahane otelde aldım. Aslında sadece otel demek pek doğru olmaz. Bozburun Yarımadası’nda heybetli bir kanyonun etrafına konumlanmış otelden çok daha fazlası, adeta bir yaşam alanı...

Kumlubükün gizli hazinesi: Dionysos


Gözünüzün alabildiği her yerin ormanlar ve denizle kaplanmış halini düşünün... Yüzlerce zeytin ağacı, çeşit çeşit meyve ağaçları, tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyvelerle üretimini kendi bünyelerinde yaptıkları zeytin yağlarıyla misafirlerine tüm doğal imkanları sağlıyorlar. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan besledikleri özel bir çiftlikleri bile var. Doğa içinde oldukça sakin bir tatil sunsa da aslında otelde her gün bir etkinlik var. Haftanın belli günlerinde çiftlikte özel yemekler düzenleniyor. Akşamları canlı müzik eşliğinde restoranlarında keyifle yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz. Yurt dışından gelen misafir sayısı oldukça fazla. Buna rağmen Türk mutfağını modern dokunuşlarla misafirlerine ikram ediyorlar.

Kumlubükün gizli hazinesi: Dionysos

Kumlubükün gizli hazinesi: Dionysos


Otel sahibi Ahmet Şenol'un bu yola çıkmasındaki amacı ise büyükşehirdeki yaşam karmaşasından sonra, misafirleriyle Dionysos’ta yaşam tarzı paylaşımı yapmak. Yaklaşık 18 yıldır hizmet veren otelde konaklamak isteyenleri, müşteri değil misafir gözüyle görüyorlar. Bu anlayışla işletilen bir otelde konaklamak benim için bir ayrıcalıktı. Dionysos'un sonsuz manzarasına şahit olduktan sonra, farklı bir mantıkla yaşam sürme isteği de gelmiyor değil…

Kumlubükün gizli hazinesi: Dionysos


Nasıl gidilir?
Kumlubük’e İzmir'den yaklaşık dört saat araba yolculuğuyla, İstanbul'dan ise  en yakın havaalanı olan Dalaman Havaalanı’na Dalaman'dan ise iki saat süren bir araba yolculuğu ile ulaşabiliyorsunuz. Kumlubük'e direkt ulaşım yok. Toplu taşıma araçlarıyla Turunç'a kadar gelip, sonrasında taksiyle devam edebilirsiniz.

Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
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