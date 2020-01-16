Ä°stanbul'da keÅŸfedilmeyi bekleyen kahvaltÄ± mekanlarÄ±

Ramazan BingÃ¶l Et LokantasÄ±

Ä°stanbulâ€™daÂ kahvaltÄ±Â konusundaÂ en fazla Ã§eÅŸitliliÄŸi bulabileceÄŸiniz tek mekan diyebilirim. KahvaltÄ±lÄ±k Ã¼rÃ¼nlerin yanÄ±nda envayi Ã§eÅŸit alternatif var. Kavurmadan ciÄŸere, menemenden yumurta Ã§eÅŸitlerine kadar TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n hakim olduÄŸu lezzetleri mutlaka denemelisiniz. Yaz ve bahar aylarÄ±nda Ã§am aÄŸaÃ§larÄ±yla bezenmiÅŸ bahÃ§esini tercih edip, kÄ±ÅŸÄ±n ise kapalÄ± salonlarÄ±nda kahvaltÄ±nÄ±zÄ± doyasÄ±ya yapabilirsiniz. Hafta sonu gitmek isterseniz mutlaka rezervasyon yaptÄ±rmanÄ±z gerekiyor. Esenler ve Ãœmraniye ÅŸubelerinde kiÅŸi baÅŸÄ± sÄ±nÄ±rsÄ±z kahvaltÄ± 75 TL.









Ã‡atalca Flamingo KÃ¶y

Flamingo KÃ¶y InstagramÄ±n popÃ¼ler gÃ¼zellerindenâ€¦ Son zamanlarda adÄ±nÄ± sÄ±klÄ±kla duyuyoruz. Flamingo KÃ¶y, Ã‡atalcaâ€™da yer alÄ±yor. Temiz, sakin doÄŸasÄ± ve Ã¶zel Ã§ocuk oynama alanlarÄ±yla Ã¶zellikle Ã§ocuklu aileler iÃ§in Ã§ok ideal bir adres. Hafta iÃ§i serpme kahvaltÄ±, hafta sonu ise aÃ§Ä±k bÃ¼fe kahvaltÄ± hizmeti veriyor. Ã–rdek, kaz, tavuk ve civcivlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir hayvanat bahÃ§esi var. Hafta sonu rezervasyon almÄ±yorlar. Hafta iÃ§i 09.00-13.00, hafta sonu 09.00-14.00 saatleri arasÄ±nda hizmet veriyor. KahvaltÄ± kiÅŸi baÅŸÄ± hafta iÃ§i 80, hafta sonu 100 TL.









Qarip Restaurant / GaripÃ§e

GaripÃ§e kÃ¶yÃ¼ Ä°stanbulâ€™un SarÄ±yer ilÃ§esine baÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÃ¶y. SarÄ±yerâ€™den araÃ§la 10 km mesafade yer alÄ±yor. Ä°sterseniz kendi aracÄ±nÄ±zla isterseniz toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±yla kolayca ulaÅŸÄ±m saÄŸlayabilirsiniz. Åžehirden uzakta sessiz sakin, deniz kenarÄ±nda ve ÅŸahane kahvaltÄ±sÄ±yla bÃ¶lgenin en iyisi Qarip Restaurantâ€¦ KahvaltÄ±yÄ± isterseniz aÃ§Ä±k bÃ¼fe, isterseniz serpme ÅŸeklinde alabiliyorsunuz. Hem kahvaltÄ±lÄ±k Ã¼rÃ¼n Ã§eÅŸitliliÄŸi hemde meze ve karÄ±ÅŸÄ±mlarÄ±yla size farklÄ± bir kahvaltÄ± deneyimi saÄŸlÄ±yor. KiÅŸi baÅŸÄ± kahvaltÄ± 65 TL.









Bazlama KahvaltÄ± / NiÅŸantaÅŸÄ±

Bir aile iÅŸletmesi olan kahvaltÄ± evi,Â ilk ÅŸubesini Ã¶ncelikle Ã‡eÅŸmeâ€™de aÃ§tÄ±. Ã‡eÅŸmeâ€™de gÃ¶rdÃ¼kleri ilgiden sonra bir sonraki duraklarÄ± Ä°stanbul oldu. NiÅŸantaÅŸÄ±â€™nda Ã¼Ã§ ÅŸube, Ã‡eÅŸmeâ€™de ise iki ÅŸubeyle hizmet veriyor. Ã–zellikle reÃ§el Ã§eÅŸitliÄŸiyle kahvaltÄ± menÃ¼lerini daha da hareketlendiriyorlar. SofranÄ±za gelen Ã¼rÃ¼nlerin hemen hemen hepsini kendileri yetiÅŸtiriyorlar. Sabah 09.00 ve 17.00 saatleri arasÄ±nda hizmet veriyor. KahvaltÄ± kiÅŸi baÅŸÄ± 75 TL.

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