Hawaii rüyası: Honolulu Adası

Uçağımız San Francisco'dan kalkıyor. Heyecanlıyım. Bir taraftan dalga sörfünü deneyimlemek ve öğrenmek isteyen oğlum için, bir taraftan meraklı taze olan şahsım için... Uçağımız dar aralıklı bir uçak 3'lü koltuklarda oturuyoruz. Ayaklarımız sığmıyor ama 5,5 saat dayanabiliriz diyoruz. O sırada benim 3 katım kadar bir kişi bize yaklaşıyor. 3'lü koltuk olduğu için yanımızda oturması demek sandviç olmamız demek. Ve korktuğumuz başımıza geldi. 3. Koltuğa bam diye oturan bay bir de uçak boyunca horladı. Neyse Hawaii'ye gitmenin heyecanıyla yolculuğun bu kısmı tatlı bir anı olarak kaldı... Uçaktan indiğimizde bizi çiçeklerle ve müzikle karşılayan halk sempatikti. Canlı çiçeklerden yapılmış kolyeler inanılmaz güzeldi. Alandan Hilton Waikki Otele doğru yola çıktık. Güneş deniz ve kumun dalgalarla buluştuğu koylara doğru Oahu yani Honolulu maceramız başladı...





Oahu yani Honolulu Hawai adalarının 3. büyük adası. Pasifik Okyanusunda yer alıyor takımadalar. Honolulu Hawaii'deki en geniş şehir Papa ve Lua'nın kutsanmış evlâdı olarak anılıyor. İster kumda güneşlenin, ister sörf tahtanızı alıp dalgalara atılın, ister Pearl Harbour limanını ziyaret edip tarihi yaşayın, Honolulu sizi başka bir dünyaya taşıyacak bundan emin olun... Bence Waikiki Trolley turun 43 noktaya uğradığı programı alın ilk deneyiminizi şöyle bir yerel tur otobüsüyle yapın. Biz Sheraton Otelin altında dalga sörfü okuluna gitmeyi tercih ettik ve öncelikle karada ilk dersimizi aldık. Belli bir saat eğitimi aldıktan sonra genç sörfçülerin pick-up arabası ile emin koylara gittik. İnanın deneyim muhteşemdi!





Bir de gelenek ve göreneklerini deneyimlemek üzere Adada "Polynesian Kültür Merkezi’’nde bir gösteriye katıldık. Folklor gösterisi desem değil, savaş ve danslarını gözlemlemek üzere renkli ve hareketli bir gösteride yerimizi aldık. Önce bizi açık büfesi olan bir yere aldılar, yemeklerini tattık daha sonra gösteri için açık hava tiyatrosu tarzı bir bölüme aldılar ve seyreyledik. Yemekler farklı ama lezzet açısından turistik bir yer olduğu için bir beklentiniz olmasın Değişik ve duygu yüklü bir gösteriydi. Gösteriye odaklanmanızı tavsiye ederim.





Volkan ve doğal parkları içeren "Hawaii Volkanları Ulusal Parkı" bölgesi yeryüzü tarihinin en önemli evrelerini içeren niteliğiyle Birleşmiş Milletler Dünya Mirası listesinde yerini alıyor. Dünyadaki en aktif volkanların ikisi Mauna Lao (4170 metre) ve Kilauea (1250 metre) volkanik patlamaların olduğu ve bu patlamalarla inanılmaz manzaraların oluştuğu bölgedir. Yüksekliğe göre nemli iklimden tutun çöl iklimine kadar değişiklik gösteren alanda iklime göre yetişen bitkilerin çeşitliliği inanılmazdır.

Bölge 23 ayrı bitki türünü sahasında barındırıyor. Benden söylemesi macera seviyorum diyorsanız sabah 7'den akşam 7'ye kadar bütün gün inanılmaz manzaralara şahit olmak aynı zamanda da yorulmam diyorsanız bu tur tam da sizin için... Çok rahat giysiler giyin aman serin olacağı için hırkanızı ve şapkanızı alın derim. Ve bu bölgeye gelirken deniz kaplumbağalarını görebileceğiniz siyah kum plajından daha sonra banyan ağaçları ve makademya yemiş ağaçlarıyla bezenmiş Japon bahçelerinden geçeceksiniz! Oksijeni maksimumda içinize çekin ve görsel şova hazırlanın... Volkanik falezler lav tabakalarının oluşturduğu düz kubbeli volkanlar sizi bekliyor! Müthiş bir deneyim olacak inanın!





Bir başka doğa harikası olan Waimea Şelaleri’ne gidin ve lokal restoran olan "Fumi" 'de jumbo karides yiyin. Eğer deniz kaplumbağalarıyla yüzeceğim diyorsanız ve dalma meraklısıysanız Turtle Kanyon'da sörf yerleri olduğu gibi dalma bölgeleri var burada katamaranla dalma turları organize ediliyor. Dalış turlarına katılıp kaplumbağlarla yüzmenin keyfini yaşayabilirsiniz! Ayrıca sörf için Hanauma Körfezi, Eternity Plajı’na (aynı zamanda Halona Plajı diye de anılır) gidebilirsiniz. Makapu'u tepesinde bulunan fenerden de panoramik ada manzarasını tepeden keyifle izleyebilir fotoğraf çekebilirsiniz.





Şehir merkezinde kolaylıkla Amerika'da bulabileceğiniz her şeyi burada da bulabilirsiniz. Merkezde bulunan her çeşit eşyanın bulunabileceği bitpazarına uğramanızı tavsiye ederim. Uluslararası zincir eşyaların yanı sıra yerel Hawaii'li artistlerin yapmış olduğu eşyaları bulabilirsiniz. Ancak dikkat Çin malı eşyalar da var yanılmayın! Ben turistik mağazalardan hediyelik eşya almak yerine yerel dükkânları bulup orijinal şeyleri almayı tercih ediyorum. Sizlere tavsiyem yerel hediyelik eşyalar için, eğer araç ile gidiyorsanız Kapiolani ismiyle anılan Komüniti Kolejinin Meslek Yüksek Okulu olduğunu vurgulamak isterim. Bu 2 yıllık üniversite gençleri hayata hazırlıyor. Okulun "Diamond Parking" bölümünde park edip Waikiki Plajı’na geçerek Lewers Caddesi girişini bulun. Burada küçük yerel dükkânlarda ve ayrıca Hawaii üniversitesinin yanında bulunan küçük outlet pazarında orijinal yerel ürün ve eşyaları bulabilirsiniz.





Hawaii adalarını tek bir krallıkta toplayan Büyük Kral Kamehameha anısına yaptırılan anıtı yine merkeze yakın Aliiolani meydanında ziyaret edebilirsiniz. Uluslararası kafe zinciri olan Hard Rock Kafe şehrin merkezinde bulunuyor. Ambiyansı diğer Hard Rock Kafelerinden çok farklı. 2 katlı ahşap bir villada yer alan kafe, yukarı kattaki restoran kısmında renkli tablolar ve sörflerle dekore edilmiş, tepede sipiral şeklinde dizili renkli gitarların oluşturduğu dekor beni çok etkiledi, sizi de etkileyeceğinden eminim. Menü, Hard Rock Kafe'nin menülerinden... Ben kızarmış halka soğanlarını ve hamburgerlerini, steaklerini seviyorum. Eğer siz de benim gibi Hard Rock t-shirt ve Hard Rock ürünlerinin kolleksiyoncusuysanız görmeye ve değer...





Ayrıca kendi etrafında dönen Kalakaua Caddesi’nde bir plazanın 18. Katında bulunan "Top of Waikiki" Restaurant'ta yerel lezzetleri tadabilir, panoramik Waikiki Plajının ve Honolulu ada manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Kokteyl de için derim kokteyl karıştırıcısı diye adlandırılan kokteyl mixologist'e tercih ettiğiniz tatları söyleyince inanılmaz güzel kokteyller yaratıp sizlere sunuyorlar. Honolulu adası bana göre deniz, güneş, kumdan ziyade heyecan, macera, kültür, doğanın şaşırtıcı hallerini keşfetmek, yeşilin arasında kaybolmak, dalga sörfü, mavi sulara dalış, denizde yunus ve balinalarla yüzmek demek, bakalım sizler adayı ziyaret ettikten sonra nasıl yorumlama yapacaksınız. Merak içindeyim ve heyecanlıyım.

Waianae Bölgesi'nde ve Leeward sahilinde snorkel ile dalış turu, yunuslarla yüzme deneyimini ve balinaları izleme macerası yaşayın! Ayıca yine Waianae'de balinaları izlemek, görüntülemek isterseniz bu fevkalade mümkün! Maceraya hazır mısınız?

Fotoğraflar: Filiz GÜLTEN, Alamy