İzlanda’ya gitmeniz için 10 neden

1. Buzullar
Avrupa’nın en büyük buzulu Jökulsárlón İzlanda’da bulunuyor.
Çevresinde buzul yürüyüşü yapabilir ya da buzul parçalarından oluşan inanılmaz etkileyicilikteki Dioamand Beach’i ziyaret edebilirsiniz.
2. Mavi Lagün
Mavi rengiyle büyüleyecek, hava kaç derece olursa olsun girebileceğiniz jeotermal kaplıca Blue Lagoon’den çok etkileneceksiniz.
3. Şelaleler
Şelale cenneti İzlanda’da Skogafoss ve Seljalandfoss en meşhur olanlarından. Muhteşem şelalerin ve krater gölünün bulunduğu Golden Circle turu da İzlanda’nın büyüleyici yerlerinden.
4. Kuzey Işıkları
Kışın gidiyorsanız ve uygun hava koşulları varsa Kuzey Işıkları’nın dansını izleyebilirsiniz.
5. Gayzerler
İzlanda dilinde püsküren sıcak su kaynağı anlamına gelen ve bir püskürmede yüzlerce litre suyu onlarca metre yükseğe taşıyan gayzerleri Avrupa’da sadece İzlanda’da görebilirsiniz.
6. Yanardağlar
2010 yılında patlayarak Avrupa’da hava trafiğini etkileyen etrafı buzullarla kaplı ve İzlanda’daki en meşhur yanardağ olan Eyjafjallajökull’un içini gezebilirsiniz.
7. Şirin başkent Reykjavik
Renkli sokakları, lav kolonlarından esinlenerek yapılmış özgün mimarili kilise Hallgrímskirkja, orijinal mimarisiyle Harpa konser salonu, lezzetli kahveciler Reykjavik’te görebileceğiniz şeylerden bazıları.
8. İzlanda Atları
İzlanda’ya özgü özel uzun tüylü ve sevimli atları her yerde görmeniz mümkün. Dilerseniz at binme turlarına da katılabilirisiniz.
|Ateş ve buzun coğrafyasında tek başımayım: İzlanda
9. Siyah Kumlu Plajlar
Siyah kumuyla meşhur Black Sand Beach ve orada bulunan lavlarlardan oluşmuş kayalar gördüğünüz hiçbir yere benzemeyecek.
10. Aktiviteler
Kışın buzuldan oluşan mağaraların içinde yürüyüş yapabilir, kar motoruyla İzlanda’nın muhteşem doğasını keşfedebilir ya da balinaları görmek için tekne turu yapabilirsiniz.
Fotoğraflar: Eylül TUNÇ
Kaynak: Eylül TUNÇ / Instagram: eylul_tunc