İzlanda’ya gitmeniz için 10 neden

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSeyahatGezginlerİzlanda’ya gitmeniz için 10 neden
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Eylül TUNÇ

İzlanda’ya gitmeniz için 10 neden

İnsanı doğası ve coğrafyası ile büyüleyen İzlanda çoğu kişinin hayalini süslüyor. Gitme imkanı olanlar da vakit bulamıyorlar ya da İzlanda planları dahilinde değil. İşte İzlanda’yı daha iyi tanımak için İzlanda’ya gitmeniz için 10 neden…

Eylül TUNÇ / Instagram: eylul_tunc
Eylül TUNÇ
Eylül TUNÇGezgin

1. Buzullar

Avrupa’nın en büyük buzulu Jökulsárlón İzlanda’da bulunuyor. İzlanda’ya gitmeniz için 10 neden
Çevresinde buzul yürüyüşü yapabilir ya da buzul parçalarından oluşan inanılmaz etkileyicilikteki Dioamand Beach’i ziyaret edebilirsiniz.



2. Mavi Lagün

Mavi rengiyle büyüleyecek, hava kaç derece olursa olsun girebileceğiniz jeotermal kaplıca Blue Lagoon’den çok etkileneceksiniz. 

İzlanda’ya gitmeniz için 10 neden

3. Şelaleler

Şelale cenneti İzlanda’da Skogafoss ve Seljalandfoss en meşhur olanlarından. Muhteşem şelalerin ve krater gölünün bulunduğu Golden Circle turu da İzlanda’nın büyüleyici yerlerinden.

İzlanda’ya gitmeniz için 10 neden

4. Kuzey Işıkları

 Kışın gidiyorsanız ve uygun hava koşulları varsa Kuzey Işıkları’nın dansını izleyebilirsiniz.

İzlanda’ya gitmeniz için 10 neden

5. Gayzerler

İzlanda dilinde püsküren sıcak su kaynağı anlamına gelen ve bir püskürmede yüzlerce litre suyu onlarca metre yükseğe taşıyan gayzerleri Avrupa’da sadece İzlanda’da görebilirsiniz.

İzlanda’ya gitmeniz için 10 neden

 6. Yanardağlar

2010 yılında patlayarak Avrupa’da hava trafiğini etkileyen etrafı buzullarla kaplı ve İzlanda’daki en meşhur yanardağ olan Eyjafjallajökull’un içini gezebilirsiniz.

İzlanda’ya gitmeniz için 10 neden

7. Şirin başkent Reykjavik

Renkli sokakları, lav kolonlarından esinlenerek yapılmış özgün mimarili kilise Hallgrímskirkja, orijinal mimarisiyle Harpa konser salonu, lezzetli kahveciler Reykjavik’te görebileceğiniz şeylerden bazıları.

İzlanda’ya gitmeniz için 10 neden

8. İzlanda Atları

İzlanda’ya özgü özel uzun tüylü ve sevimli atları her yerde görmeniz mümkün. Dilerseniz at binme turlarına da katılabilirisiniz.

Ateş ve buzun coğrafyasında tek başımayım: İzlanda
Ateş ve buzun coğrafyasında tek başımayım: İzlanda

İzlanda’ya gitmeniz için 10 neden

9. Siyah Kumlu Plajlar

Siyah kumuyla meşhur Black Sand Beach ve orada bulunan lavlarlardan oluşmuş kayalar gördüğünüz hiçbir yere benzemeyecek. 

İzlanda’ya gitmeniz için 10 neden

10. Aktiviteler

Kışın buzuldan oluşan mağaraların içinde yürüyüş yapabilir, kar motoruyla İzlanda’nın muhteşem doğasını keşfedebilir ya da balinaları görmek için tekne turu yapabilirsiniz.

İzlanda’ya gitmeniz için 10 neden

Fotoğraflar: Eylül TUNÇ 

Kaynak: Eylül TUNÇ / Instagram: eylul_tunc

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