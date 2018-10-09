DoÄŸasÄ±yla bÃ¼yÃ¼leyen Sri Lankaâ€™da yapabileceÄŸiniz aktiviteler

DoÄŸasÄ±yla büyüleyen Sri Lankaâ€™da yapabileceÄŸiniz aktiviteler
Hint Okyanusuâ€™nda, Hindistanâ€™Ä±n gÃ¼neyinde yer alan Sri Lankaâ€™ya aktarmalÄ± uÃ§uÅŸlarla ortalama sekiz saatte ulaÅŸabilirsiniz. 30 gÃ¼nlÃ¼k turist vizesini kolaylÄ±kla internet Ã¼zerinden ya da kapÄ±da alabiliyorsunuz. Tropikal iklime sahip Sri Lanka, yaz aylarÄ±nda muson yaÄŸmurlarÄ± nedeniyle daha az tercih edilse de 12 ay ziyaret edebileceÄŸiniz bir Ã¼lke. Ã‡ok dinli bir Ã¼lke olan Sri Lankaâ€™da en yaygÄ±n inanÃ§ Budizm. DoÄŸasÄ± ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ sizi bÃ¼yÃ¼leyecek bu Ã¼lkede yapabileceÄŸiniz aktiviteler neler peki ? Ä°ÅŸte detaylar...
Hint Okyanusu'nun vazgeÃ§ilmezlerinden biri olan Sri Lanka bir ada Ã¼lkesi. Antik dÃ¶neme ait tapÄ±naklarÄ±, birbirinden sakin kumsallarÄ± ve kendine has yaÄŸmur ormanlarÄ±yla insanÄ± adeta bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor.
TapÄ±naklar
YÃ¼zde 70â€™iÂ Budist olan Sri Lankaâ€™da gezebileceÄŸiniz Ã§eÅŸitli ve rangarenk birÃ§ok tapÄ±nak bulunuyor. Sri Lankaâ€™nÄ±n hangi bÃ¶lgesine giderseniz gidin birbirinden farklÄ± ve etkileyici tapÄ±naklar gÃ¶rebilirsiniz. En nam salmÄ±ÅŸ olanlarÄ±ndan bazÄ±larÄ± : Dambulla, Gangramaya, Anuradhapura, Kandy Tooth
Plajlar
Sri Lankaâ€™nÄ±n doÄŸasÄ± ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ plajlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§se de denize girebileceÄŸiniz birÃ§ok gÃ¼zel plaj bulunuyor.Bu da hem deÄŸiÅŸik bir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ deneyimlerken hem de denizin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. En meÅŸhur Sri Lanka plajlarÄ±ndan bazÄ±larÄ±: Tangalle, Mirissa, Hikkaduwa, Bentota,Trincomalea Ve Argum Bay.
Filler
Sri Lankaâ€™ya gitmiÅŸken meÅŸhur fillerini gÃ¶rmeden dÃ¶nmek olmaz. Yolda karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kmasÄ± bile muhtemel filleri gÃ¶rmeyi ÅŸansa bÄ±rakmamak iÃ§inÂ gidebileceÄŸiniz birÃ§ok milli park bulunuyor. Bu milli parklarda safari yapabilir,filleri doÄŸal yaÅŸamÄ±nda izleyebilirsiniz. Â
Â Ã‡ay tarlalarÄ±
Sri Lankaâ€™nÄ±n adÄ± Seylan Ã§ayÄ±ndan geliyor ve kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã¼lke olmasÄ±na raÄŸmen dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli Ã§ay Ã¼reticilerinden. Bu nedenle sonsuz gibi gÃ¶rÃ¼nen Ã§ay tarlalarÄ±nda gezmek turtistik bir aktivite olmuÅŸ durumda.
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Â Tren yolculuÄŸu
GÃ¶rsel aÃ§Ä±dan dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel tren yolculuklarÄ±ndan sayÄ±lan tren gÃ¼zergahlarÄ±ndan birini Sri Lankaâ€™da yapabilirsiniz. Kandy ÅŸehrinden Ella ÅŸehrine giden trenle Ã§ay tarlalarÄ±nÄ±n iÃ§inden geÃ§erek muhteÅŸem bir doÄŸaya tanÄ±k olabilirsiniz.
SÃ¶rf
SÃ¶rf Sri Lanka plaj aktiviteleri arasÄ±nda oldukÃ§a popÃ¼ler. Hem yeni baÅŸlayanlar hem de deneyimliler iÃ§in birÃ§ok sÃ¶rf plajÄ± bulunuyor. Bunlardan en popÃ¼ler olanlarÄ± Mirissa,Â Arugam Bay ve Weligama.Â
Sri Lanka sunduÄŸu aktivite Ã§eÅŸitliliÄŸiyle her zevkten insanÄ±n keyif alabileceÄŸi bir tatil sunuyor.
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