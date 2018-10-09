DoÄŸasÄ±yla bÃ¼yÃ¼leyen Sri Lankaâ€™da yapabileceÄŸiniz aktiviteler

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Seyahat
Eylül TUNÇ / Instagram: eylul_tunc
09.10.2018 - 13:38, Son GÃ¼ncelleme:

DoÄŸasÄ±yla büyüleyen Sri Lankaâ€™da yapabileceÄŸiniz aktiviteler

Eylül TUNÇ
Eylül TUNÇ
eylul-tunc@hotmail.com
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Eylül TUNÇ
Eylül TUNÇ
eylul-tunc@hotmail.com
DoÄŸasÄ±yla büyüleyen Sri Lankaâ€™da yapabileceÄŸiniz aktiviteler

Hint Okyanusuâ€™nda, Hindistanâ€™Ä±n gÃ¼neyinde yer alan Sri Lankaâ€™ya aktarmalÄ± uÃ§uÅŸlarla ortalama sekiz saatte ulaÅŸabilirsiniz. 30 gÃ¼nlÃ¼k turist vizesini kolaylÄ±kla internet Ã¼zerinden ya da kapÄ±da alabiliyorsunuz. Tropikal iklime sahip Sri Lanka, yaz aylarÄ±nda muson yaÄŸmurlarÄ± nedeniyle daha az tercih edilse de 12 ay ziyaret edebileceÄŸiniz bir Ã¼lke. Ã‡ok dinli bir Ã¼lke olan Sri Lankaâ€™da en yaygÄ±n inanÃ§ Budizm. DoÄŸasÄ± ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ sizi bÃ¼yÃ¼leyecek bu Ã¼lkede yapabileceÄŸiniz aktiviteler neler peki ? Ä°ÅŸte detaylar...

Hint Okyanusu'nun vazgeÃ§ilmezlerinden biri olan Sri Lanka bir ada Ã¼lkesi. Antik dÃ¶neme ait tapÄ±naklarÄ±, birbirinden sakin kumsallarÄ± ve kendine has yaÄŸmur ormanlarÄ±yla insanÄ± adeta bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor.

DoÄŸasÄ±yla bÃ¼yÃ¼leyen Sri Lankaâ€™da yapabileceÄŸiniz aktiviteler


TapÄ±naklar

YÃ¼zde 70â€™iÂ  Budist olan Sri Lankaâ€™da gezebileceÄŸiniz Ã§eÅŸitli ve rangarenk birÃ§ok tapÄ±nak bulunuyor. Sri Lankaâ€™nÄ±n hangi bÃ¶lgesine giderseniz gidin birbirinden farklÄ± ve etkileyici tapÄ±naklar gÃ¶rebilirsiniz. En nam salmÄ±ÅŸ olanlarÄ±ndan bazÄ±larÄ± : Dambulla, Gangramaya, Anuradhapura, Kandy Tooth

DoÄŸasÄ±yla bÃ¼yÃ¼leyen Sri Lankaâ€™da yapabileceÄŸiniz aktiviteler

Plajlar

Sri Lankaâ€™nÄ±n doÄŸasÄ± ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ plajlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§se de denize girebileceÄŸiniz birÃ§ok gÃ¼zel plaj bulunuyor.Bu da hem deÄŸiÅŸik bir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ deneyimlerken hem de denizin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. En meÅŸhur Sri Lanka plajlarÄ±ndan bazÄ±larÄ±: Tangalle, Mirissa, Hikkaduwa, Bentota,Trincomalea Ve Argum Bay.

DoÄŸasÄ±yla bÃ¼yÃ¼leyen Sri Lankaâ€™da yapabileceÄŸiniz aktiviteler

Filler

Sri Lankaâ€™ya gitmiÅŸken meÅŸhur fillerini gÃ¶rmeden dÃ¶nmek olmaz. Yolda karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kmasÄ± bile muhtemel filleri gÃ¶rmeyi ÅŸansa bÄ±rakmamak iÃ§inÂ  gidebileceÄŸiniz birÃ§ok milli park bulunuyor. Bu milli parklarda safari yapabilir,filleri doÄŸal yaÅŸamÄ±nda izleyebilirsiniz. Â 

DoÄŸasÄ±yla bÃ¼yÃ¼leyen Sri Lankaâ€™da yapabileceÄŸiniz aktiviteler

DoÄŸasÄ±yla bÃ¼yÃ¼leyen Sri Lankaâ€™da yapabileceÄŸiniz aktiviteler

Â Ã‡ay tarlalarÄ±

Sri Lankaâ€™nÄ±n adÄ± Seylan Ã§ayÄ±ndan geliyor ve kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã¼lke olmasÄ±na raÄŸmen dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli Ã§ay Ã¼reticilerinden. Bu nedenle sonsuz gibi gÃ¶rÃ¼nen Ã§ay tarlalarÄ±nda gezmek turtistik bir aktivite olmuÅŸ durumda.

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DoÄŸasÄ±yla bÃ¼yÃ¼leyen Sri Lankaâ€™da yapabileceÄŸiniz aktiviteler

Â Tren yolculuÄŸu

GÃ¶rsel aÃ§Ä±dan dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel tren yolculuklarÄ±ndan sayÄ±lan tren gÃ¼zergahlarÄ±ndan birini Sri Lankaâ€™da yapabilirsiniz. Kandy ÅŸehrinden Ella ÅŸehrine giden trenle Ã§ay tarlalarÄ±nÄ±n iÃ§inden geÃ§erek muhteÅŸem bir doÄŸaya tanÄ±k olabilirsiniz.

DoÄŸasÄ±yla bÃ¼yÃ¼leyen Sri Lankaâ€™da yapabileceÄŸiniz aktiviteler

SÃ¶rf

SÃ¶rf Sri Lanka plaj aktiviteleri arasÄ±nda oldukÃ§a popÃ¼ler. Hem yeni baÅŸlayanlar hem de deneyimliler iÃ§in birÃ§ok sÃ¶rf plajÄ± bulunuyor. Bunlardan en popÃ¼ler olanlarÄ± Mirissa,Â Arugam Bay ve Weligama.Â 

Sri Lanka sunduÄŸu aktivite Ã§eÅŸitliliÄŸiyle her zevkten insanÄ±n keyif alabileceÄŸi bir tatil sunuyor.

DoÄŸasÄ±yla bÃ¼yÃ¼leyen Sri Lankaâ€™da yapabileceÄŸiniz aktiviteler

Eylül TUNÇ
Eylül TUNÇ
eylul-tunc@hotmail.com
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