İzmir’in en sakin kasabası: Balıklıova

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Yazılarıİzmir’in en sakin kasabası: Balıklıova
GeriEcem HEPÇİÇEKLİ İzmir’in en sakin kasabası: Balıklıova
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Ecem HEPÇİÇEKLİ
09.01.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

İzmir’in en sakin kasabası: Balıklıova

Ecem HEPÇİÇEKLİ
Ecem HEPÇİÇEKLİ
ecemhepcicekli@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ecem HEPÇİÇEKLİ
Ecem HEPÇİÇEKLİ
ecemhepcicekli@hotmail.com
İzmir’in en sakin kasabası: Balıklıova

Ege ve Akdeniz kasabaları artık kent yaşamına dair pek çok olumsuzluktan yorulanların kaçış noktası. Hafta sonu arabaya atlayıp keşif gezileri yapanlar ya da daha uzun tatillerde ıssız bir plaj bulma amacıyla yola çıkıp ülkeyi kıyı kıyı dolaşanlar her geçen gün artıyor. Sadece huzur değil aranan... Kimi zaman taze meyve-sebze bulabilme ya da bir lokantaya oturup gerçek deniz balığı yiyebilme hayali kuruluyor; kimi zamansa bakir bir plajda kumlara serilme hayali... İşte tam da rotayı minik köy ve kasabalara çevirmişken, Ege’nin en sakin kasabalarından biri Balıklıova’dan bahsetmemek olmaz!

Balıklıova ne Seferihisar gibi slowcity seçilmiş, ne de Alaçatı gibi süslü püslü taş evleri var. Fakat İzmir’in en şirin ve sakin kasabalarından söz ederken ismini anmadan geçmek olmaz. Otellerin ve beach clubların olmadığı, balığıyla ünlü olsa da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda lokantanın bulunduğu, yapılaşmanın yer yer yasak olması sebebiyle hala orijinalliğini koruyabilen bir kıyı köyü burası.

İzmir’in en sakin kasabası: Balıklıova

İzmir’in Urla ilçesine bağlı olan Balıklıova, Urla’nın merkezineyse 30 kilometre mesafede. İzmir merkezden yola çıkıldığında araçla yaklaşık bir saatte ulaşılabiliyor. Eğer tercih edilirse İzmir merkez ile Balıklıova arasındaki bu 60 kilometrelik mesafeyi giden belediye otobüsleri de mevcut. Balıklıova, Osmanlı zamanında Polikhne ismiyle anılan bir Rum köyüyken, Cumhuriyet sonrası mübadele sırasında terk ediliyor. Kasabanın yerleşim alanı tamamen boşaltılsa da, Polikhne ismi, önce Balıklı ve sonra Balıklıova şeklinde günümüze kadar ulaşıyor.

İzmir’in en sakin kasabası: Balıklıova

Balıklıova için ‘ismiyle müsemma’ diyebiliriz, çünkü yiyebileceğimiz en taze balık ve deniz ürünlerini burada buluyoruz. Tertemiz denizi ve balık restoranlarıyla ün salan kasaba, en çok bahar ve yaz aylarında ziyaret edilse de, lokanta ve restoranlara her mevsimde talep var. Barbun başta olmak üzere en lezzetli deniz balıkları, kalamar ve midye adeta denizden çıkartılıp sofranıza getiriliyor. Enfes deniz ürünlerine eşlik eden Ege otları ve yörede bolca yetişen enginar da olunca, Balıklıova’da muhteşem bir ziyafet çekmek şart oluyor!

Çoğu ‘salaş’ olarak nitelendirilebilecek mekanlardan birkaçının, zaman içinde artan taleple biraz daha lüks sayılabilecek düzeye ulaştığını da belirtmekte fayda var. En sevilen Balıklıova lokantalarından birkaçı Özal’ın Yeri, Garip’in Yeri ve Sezer’in Yeri.

Kasabanın en ünlü yiyeceği ise un kurabiyesi. Balıklıova’nın köy meydanında yer alan pastanelerin vitrinlerinin boydan boya un kurabiyeleriyle kaplı olduğunu görüp içeri dalmamak elde değil! Balıklıova Unlu Mamülleri, çikolatalı, sakızlı, tahinli, fındıklı gibi akla gelmeyecek türlerde un kurabiyelerinin tadına bakabileceğiniz en güzel fırınlardan biri.

İzmir’in en sakin kasabası: Balıklıova

Köy ekmeği de pastane ve fırınların bir diğer leziz mamulü, buraya kadar gelip de ekmek almadan geçmek olmaz! Köy meydanında ise köylülerin kendi tarlalarında yetiştirdiği sebze ve meyveler satılıyor. Kimi tezgahta buz gibi şeftaliler, kimisinde ise ayçiçeği görebilirsiniz. Yine ziyaret ettiğiniz mevsime bağlı olarak karşılaşabileceğiniz sürprizlerden biri kabak çiçeği! Kabak çiçeği dolması Ege’nin özel lezzetlerinden biri. Eğer olur da kabak çiçeği bulursanız mutlaka alın, fakat aldığınız günde tüketmeniz gerektiğini unutmayın! Hem kendiniz için hem de sevdiklerinize alabileceğiniz diğer doğal ürünler ise zeytin, zeytinyağı ve çeşit çeşit ev yapımı reçel.

Geçtiğimiz mayıs ayında deniz sezonunu açmak için Balıklıova’yı tercih ettiğimden, yaz sezonunun burada epey uzun sürdüğünü söyleyebilirim. İzmir’de mayıstan ekime kadar denize girebileceğiniz bu en sakin ve güzel koylara ulaşmanın yolu tekne gezisi!

İzmir’in en sakin kasabası: Balıklıova

Balıklıova’da plaj ya da beach club türündeki tesisler pek tutulmadığı için kıyıdan denize giren bir kalabalıkla karşılaşmazsınız, fakat tekneyle açıldığınızda inanmakta zorluk çekeceğiniz güzellikte koylara ulaşabiliyorsunuz.

Balıklıova’nın tekneyle keşfedebileceğiniz gizli koylarında mavi ve yeşilin her tonunu görüp şaşırabilirsiniz. Kimi koylardaki yeşil tonları, etrafındaki ağaçların rengini alan İztuzu Plajı’na kimi koyları ise Maldivlere dahi benzetiyorum... Ve tabii buranın en güzel taraflarından biri olan sessizlik ve sakinlik, denizin üstünde de kendini gösteriyor. Kıyıdan biraz açılıp ulaşabileceğiniz koyların çoğu ıssız. Kasaba oldukça bakir olduğu için konaklama seçenekleri de kısıtlı. Balıklıova’da otel yok, fakat birkaç pansiyon ve kiralık ev alternatifi mevcut.

Fotoğraflar: Ecem Hepçiçekli, DepoPhotos

Ecem HEPÇİÇEKLİ
Ecem HEPÇİÇEKLİ
ecemhepcicekli@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber

Yılbaşı rotanızı hazırlayın

Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer

Avrupa'nın en güzel Noel pazarları

Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı