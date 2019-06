Los Angeles’ı sevmek için 10 neden

1- Öncelikle Los Angeles’ta hava daima sıcak! Kış ayları mont almadan kot ceket ya da kazakla idare edebilir, yazın da bunaldıkça Pasifik Okyanusu’na girebilirsiniz.

2- İnsanlar her zaman güler yüzlü, mutlu ve konuşkan! Girmiş olduğunuz kafede, restoranda, mağazada ya da yolda yürürken insanların yüzünüze bakıp kocaman gözlerle size gülümsemeleri başta garip gelebilir. İlk önce kendinizde komik bir durum olup olmadığını sorgular, sonra da karşınızdaki insanların ne amaçla bu şekilde bir yaklaşımda bulunduğunu düşünmeye başlayabilirsiniz. Ama emin olun, birkaç hafta içerisinde sıcakkanlı, konuşkan ve sempatik insanlarla siz de durduk yere sohbet etmeye alışacaksınız hatta bu durum bir süre sonra gerçekten çok hoşunuza gitmeye başlayacak.

3- Hollywood’un havasını solumak sinema severler için gerçekten fazlasıyla heyecan verici. Sinema salonlarında hayranlıkla izlediğiniz yıldızlarla gündelik yaşamın içinde karşılaşmayı bir süre sonra doğal karşılayacaksınız. Ayrıca filmlerin çekimlerine şahit olabilir ya da Universal, Paramount, Sony Pictures Studio, Warner Bros gibi büyük film şirketlerini gezip çekimlerin yapıldığı stüdyolara ayak basabilirsiniz.

4- Sanat severler için de oldukça tatmin edici bir yer Los Angeles... The Broad Museum, Museum of Contemporary Art, Getty Museum, Los Angeles County Museum of Art benim favorilerim. Ancak müzeler dışında da sanat her yerde. Daha adımınızı attığınız andan itibaren göreceğiniz renkli duvalarda (mural) fotoğraf çekmemek için kendinizi zor tutabilirsiniz. Instagram’ı süsleyen tüm meşhur murallar için Melrose Avenue’ye gitmenizi tavsiye ederim.

5- Gelelim yiyecek konusuna... Amerika'dayız, tabi ki 'fast-food’un en kralı burada. Ama sağlıklı beslenmek isteyen kişiler için de ideal bir yer burası. Türkiye’de vegan, raw food beslenenler için hayat ne kadar zorsa, Los Angeles’ta da hayat onlara bir o kadar kolay. Girdiğiniz marketlerde raflara ve çeşitliliğe bakarken büyülenebilir ve fark etmeden saatlerinizi harcayabilirsiniz. Whole Foods, Erewhon, Ralphs’de mutlaka gezmelisiniz.

6- Restoranlar ve kafeler dersek anlatmaya sayfalar yetmez. Her adımda farklı konsepte bir kafe, sabahların güzel ve keyifli geçmesini sağlayacak kahvaltıcı ve her akşam gidilebilecek şık bir restoran bulabilirsiniz. Benim favorilerimden de kısaca bahsedeyim. Akşam yemeği için şık bir yer arıyorsanız; Catch, Laurel Hardware, Waldorf Astoria Hotel ya da Yamashiro güzel bir seçim olabilir. Kahvaltı için; Backyard Bowls, Republiq, Joans on Third, Paramount Coffee Project. Gün ortasında tatlı bir mola vermek için; Blue Bottle Coffee, Urth Coffee, Alfred Tea Room. Öğle yemeği için ise fazlasıyla uygun fiyatlı olan Sushi Stop, Gjelina ve sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için Destroyer ya da Kreation Organic güzel tercihler olabilir.

7- Sırada gece hayatı var! Hollywood’dan bahsediyoruz kötü olmasına imkan yok zaten. Tercihiniz yüksek sesli, bol ışıklı, şaşalı gece kulüplerinden yanaysa rahatlıkla bulabilirsiniz ancak benim tercihim hem sohbet edilebilcek, hem güzel içkiler tadabilecek barlardan yana. Canlı müzikler, özel şovlar da bu yerlerin cabası. Bungalow, Tenance, Stella bazı küçük öneriler. The Abbey’deki travesti şovları ise mutlaka izlenmeli!

8- Gelelim alışverişe… Teknoloji, giyim, dekorasyon ne ararsanız milyonlarca seçeneğin içindesiniz! Büyük outletlere gidebilir ya da şehrin içinde marka kıyafetleri daha uygun fiyata satan Macys, Ross, Marchalls, Target gibi mağazalarda kendinizi kaybedebilirsiniz. En şık alışveriş caddesi için ise Rodeo Drive’a mutlaka gitmelisiniz. Alışveriş yapamayacak olsanız bile, Rodeo Drive’da yürüyüp etrafa bakınmak gerçekten çok keyifli.

9- Özel günlerde bir şenlik havası var. Tüm özel günleri Los Angeles’ta henüz geçirmedim ancak Halloween’i görmek bile bu yargıya varmam için yeterli oldu. Kasım ayında Halloween temasız bir yer bulamayacağınız gibi, o gün kostüm giymezseniz ciddi anlamda dışlanabilirsiniz. “Pumkin patch” isimli balkabağı satan yerlerin dolup taştığı, evlerin baştan sona ürkütücü süslemelerle döşendiği bir aydan bahsediyoruz! Tam anlamıyla şenlik havası..

10- Bir de son olarak en önemli noktalardan biri Los Angeles’da kendinizi yabancı biri gibi hissetmiyorsunuz. Genelde Avrupa’da en çok rahatsız olduğum durumlardan biri yabancılaşmış hissetmek olurdu. Fransa’da fransızca konuşmaya çalışırken daha benim cümlemi bitirmeme izin vermeden “lütfen ingilizce devam et” diyen Fransızlar, “Türk müsün, Türkiye nerede?” diyen İspanyollar ve birçok ülkede benzer örneklerle karşılaştım. Oysa Los Angeles’da tüm insanlar farklı ülkelerden, kültürlerden ve kökenlerden gelmişler. Herkes yabancı, ancak kimse birbirinden ayrı değil. Bu kadar yabancı insanla bu kadar bir olabilmek gerçekten harika hissettiriyor!