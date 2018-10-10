İsviçre’nin en güzel manzaralarını tren ile keşfetmek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Banu Gündoğdu / Instagram: @heryolculukbirmasal
10.10.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

İsviçre’nin en güzel manzaralarını tren ile keşfetmek

Banu GÜNDOĞDU
Banu GÜNDOĞDU
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Banu GÜNDOĞDU
Banu GÜNDOĞDU
İsviçre’nin en güzel manzaralarını tren ile keşfetmek

En keyifli tren yolculuklarını yapabileceğiniz ülkelerin başında da İsviçre geliyor. Birbirinden güzel doğal güzelliklerin içinden geçerek yolculuk yapmanın tadı İsviçre’de bir başka güzel. Siz de tren ile yolculuğu seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken birkaç öneri hazırladım. İşte İsviçre’nin en güzel tren yolculukları…

Tren yolculukları beni hep çocukluk zamanlarıma götürür. Küçükken evimizin arka tarafında tren istasyonu vardı ve her tren geçtiğinde koşa koşa balkona çıkar, geçen trene el sallardım. Sonra da hayal kurardım trenle yapılan yolculuklar ile ilgili. Belki o nedenle olsa gerek trenle yolculuk daha nostaljik gelir.

Gornergrat Treni

Zermatt, İsviçre’nin en güzel araba girmeyen köylerinden biri. Bu köyü güzelleştiren en önemli şey de Matterhorn Dağı. Köyün her yerinden görünen bu güzel dağa doğru keyifli bir yolculuk isterseniz Gornergrat trenine binmelisiniz.

İsviçre’nin en güzel manzaralarını tren ile keşfetmek

Yol boyunca göreceğiniz büyüleyici manzaralar eşliğinde Gornetgrat’a ulaştığınızda Matterhorn dağının tüm güzelliği ile karşınızda dikildiğini göreceksiniz.

İsviçre’nin en güzel manzaralarını tren ile keşfetmek

Pilatus Treni

Pilatus treni dünyanın en dik demiryolu treni olarak da geçiyor. Gerçekten Pilatus dağının zirvesine doğru çıkarken o kadar dik yamaçlardan geçiyorsunuz ki kendinizi boşluğa düşecekmiş gibi hissediyorsunuz. Eğer hava açık ise yükseklere çıktıkça muhteşem bir manzara ile karşılaşacaksınız.

İsviçre’nin en güzel manzaralarını tren ile keşfetmek

İsviçre’nin en güzel manzaralarını tren ile keşfetmek

Wengernalp Treni

İsviçre’nin en güzel köylerinden Wengen’e ulaşmak için binebileceğiniz Wengernalp treni panaromik bir tren. Yol boyunca Lauterbrunnen vadisi izleyip manzara karşısında bol bol çığlık atıyorsunuz. Manzara gerçekten soluk kesecek kadar güzel.

İsviçre’nin en güzel manzaralarını tren ile keşfetmek

Köye vardığınızda tren istasyonundan seyir terasına giden yol boyunca size eşlik eden çiçeklerle süslü evler, binalar kendinizi masal aleminde hissetmenize neden olacak. Manzara noktasına ulaştığınızda tüm Lauterbrunnen vadisinin ayaklarınızın altında olduğunu göreceksiniz.

İsviçre’nin en güzel manzaralarını tren ile keşfetmek

GoldenPass Panaromik Tren

İsviçre’de tren yolculuğu çok popüler bir seçenek. Böyle olunca hemen hemen her köye ve kasabaya tren ile ulaşmak mümkün oluyor. Gravyer peyniri ile ünlü Gruyères kasabasından Montrö şehrine giderken denk geldiğim bu trenin içi de en az manzaralar kadar büyüleyici idi.

İsviçre’nin en güzel manzaralarını tren ile keşfetmek

Trene bindiğiniz anda kendinizi adeta eski bir film karesinde hissediyorsunuz. Ahşap masalar, masadaki lambalar, deri kaplı koltuklar İsviçre’nin sonbahar manzarası ile o kadar bütünleşiyor ki oldukça nostaljik bir yolculuk yapmanızı sağlıyor.

 

İsviçre’nin en güzel manzaralarını tren ile keşfetmek
İsviçre’nin en güzel manzaralarını tren ile keşfetmek

Dünya’nın dört bir yanında daha nice güzel tren yolculuğu planlarım var. Umarım hepsini gerçekleştirebilir, bu deneyimleri yaşayabilirim.

 

Banu GÜNDOĞDU
Banu GÜNDOĞDU
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