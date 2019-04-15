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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Yazi ve fotoğraflar: Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
15.04.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Dünyanın ortasına yolculuk

Banu GÜNDOĞDU
Banu GÜNDOĞDU
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Banu GÜNDOĞDU
Banu GÜNDOĞDU
Dünyanın ortasına yolculuk

Dünyanın ortasına gitmenin çok da zor olmadığını, hem de Türkiye’de olduğunu biliyor muydunuz? Hafta sonu Konya’ya yaptığımız gezimizde rotamızı dünyanın ortası Akşehir’e çevirelim dedik. Yolda giderken tepesi karlarla kaplı Sultan Dağları’nın manzaraları kendimizi zaman zaman İsviçre’de hissetmemize neden olacak kadar güzeldi. Hep derler ya ‘’Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?’’ diye, ben kesinlikle çok gezen bilir diyorum. Yoksa gözlerimizle gördüğümüz bu manzaraların ne kadar güzel olduğunu hangi kitap anlatabilir, hangi yazı tasvir edebilir ki?

Akşehir deyince akla gelen ilk şey Nasreddin Hoca oluyor. Varır varmaz önce Nasreddin Hoca türbesine gittik. Akşehir, Nasreddin Hoca’yla özdeşleşmiş olsa da aslında sanılanın aksine Akşehir’de doğmamış. 1208 yılında Sivrihisar ilçesinin Hortu Köyü’nde doğmuş ama hayatının büyük bir kısmını Akşehir’de geçirmiş. Fıkraları ülkemizin sınırlarını aşıp geniş coğrafyalara ulaştığı için Nasreddin Hoca, Türk mizahının en büyük ustası kabul ediliyor.

Dünyanın ortasına yolculuk

Nasreddin Hoca halkın sorunlarını eleştirel bir üslupla dile getirip pratik zekâsıyla çözümler önermiş hep. Dünyanın merkezi hikâyesi de buna güzel bir örnek. Şöyle de bir fıkrası var:

Bir gün bir grup, Nasreddin Hoca’yı çevirip ‘Hocam, dünyanın ortası neresi?’ diye sormuş. Hoca, birkaç adım ilerlemiş, bastonunu yere saplamış ve ‘Dünyanın ortası burasıdır.’ demiş. Şaşıran kişiler, ‘Nasıl olur Hocam?’ demişler. Hoca da ‘İnanmazsanız ölçün’ diye yanıt vermiş. İşte o gün bugündür dünyanın ortası Akşehir’dir deniyor. Hatta bu fıkradan yola çıkılarak Türk Patent Enstitüsü’ne tescil başvurusunda bulunup ve tescil belgesi bile alındı. Akşehir’in dünyanın ortası olduğu tescillendiğine göre gönül rahatlığıyla biz de ‘’Dünyanın ortası Akşehir.’’ diyebiliriz.

Dünyanın ortasına yolculuk

Nasreddin Hoca Gülmece Parkı

Nasreddin Hoca türbesinin yakınında bir de Gülmece Parkı yer alıyor. Şu ana kadar gördüğüm en güzel, en eğlenceli parklardan biri burası. Nasreddin Hoca’nın ‘Ya Tutarsa’, ‘Bindiği Dalı Kesmiş’, ‘Parayı Veren Düdüğü Çalar’, ‘Ay’ı Kuyudan Çıkarmak’ gibi fıkralarını hem okuyup hem de görsel olarak canlandırmasını görebileceğiniz adı gibi bol gülmeceli bir park burası. Parktan gülümseyerek ayrılmamak mümkün değil.

Dünyanın ortasına yolculuk

Akşehir’de 1959’dan beri 5-10 Temmuz tarihleri arasında ‘Nasreddin Hoca Şenliği’ düzenleniyor. Her yıl bilim, sanat ve edebiyat alanındaki tüm dünyadan katılımcıları mizahla buluşturan bu şenlik, Nasreddin Hoca’nın iyimserliği ve fıkralarıyla insanları barışa ve sevgiye davet ediyor. Bahar da gelmişken yolunuzu Akşehir’e düşürüp hem bol gülmeceli bir hafta sonu geçirin, hem de bol bol meşhur kirazından yemeyi unutmayın.

Dünyanın ortasına yolculuk

Banu GÜNDOĞDU
Banu GÜNDOĞDU
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