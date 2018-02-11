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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatGezginlerDünyanın en güzel fiyordları
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Banu GÜNDOĞDU

Dünyanın en güzel fiyordları

Norveç, kimileri için kuzey ışıkları, kimileri için birbirinden güzel yürüyüş rotaları ve kamp alanları, kimileri içinse dillere destan güzellikteki fiyortlarıyla hayalleri süsleyen ülkelerin başında geliyor. Fiyordları keşfetmenin en güzel yolu ise keyifli bir gemi yolculuğu. Norveç’te dolu dolu dokuz günlük bir seyahat planı yaptım. Tren, otobüs, gemi ve zaman zaman botla çok güzel yerler keşfettim. Kalbimin de bir parçasını Norveç’te bıraktım.

Banu Gündoğdu
Banu GÜNDOĞDU
Banu GÜNDOĞDUSeyahat Yazarı

Norveç yeryüzündeki en güzel manzaraları görebileceğiniz, sayamayacağınız kadar şelaleye ve dünyaca ünlü fiyordlara ev sahipliği yapan bir ülke. Gezilecek ve yapılacak bu kadar çok şey olunca ‘geziye nereden başlamalı, nasıl planlamalı?’ konusuna da ciddi mesai harcamak gerekiyor. Özellikle seyahatlerinizde eşsiz deneyimler yaşamak, kısa zamanda mümkün olduğunca çok yer görmek istiyorsanız seyahat planlaması daha da önem kazanıyor.

Dünyanın en güzel fiyordları


Doğru bir planlama için öncelikle Norveç seyahatinizin amacını belirlemek gerekiyor. Eğer kuzey ışıkları gibi etkileyici bir doğa olayının peşine düşmek, çılgın huskyler ile kızak keyfini deneyimlemek istiyorsanız uzun ve soğuk kış günleri sizin için en doğru zaman. Ancak seyahatin amacı Norveç’in eşsiz doğasını keşfetmek, fiyordlarında gemi ile kısa seyahatler gerçekleştirmek olunca güneşin neredeyse hiç batmadığı uzun yaz günlerini tercih etmek lazım.

Doğa yürüyüşcülerine özel dağ kulübeleri
Doğa yürüyüşcülerine özel dağ kulübeleri

Kelimeler yetmiyor
Gemi turları seyahat süreleri kimileri için uzun gelebilir. Ayrıca doğada mümkün olduğunca vakit geçirmek ve hızlı yol almak da birçok gezginin tercihi. Hem dünyaca ünlü fiyordları görmek, hem de kısa da olsa keyifli bir cruise deneyimi yaşamak mümkün. Norveç’te kendi başınıza bir gezi planlamak için Norway Nutshell (https://www.norwaynutshell.com/) iyi bir rehber. Gezinize nereden başlayacağınız, nerelere gideceğiniz, hangi otellerde kalacağınız, gezinizin bir kısmında cruise gerçekleştirmek isteyip istemediğinize kadar birçok seçenek sunuyor ve esnek bir seyahat planlamanızı sağlıyor.

Dünyanın en güzel fiyordları

Norveç’in fiyordlara açılan kapısı Bergen ancak Türkiye’den direkt uçuş olmaması nedeniyle öncelikle Oslo’ya uğramak gerekiyor. Oslo’dan keyifli bir tren ve otobüs yolculuğu ile Åndalsnes, Ålesund, Bergen gibi kasaba ve şehirlere ulaşabilirsiniz. Yol boyunca göreceğiniz manzaralar, kırmızı sevimli kuzey evleri sizi o kadar büyülüyor ki beğeninizi hangi kelimeler ile ifade edebileceğinizi bilemiyorsunuz. Bazı kasabalarda bineceğiniz panaromik trenler önemli yerlerde yavaşlayıp fotoğraf çekebilmeniz, bu güzellikleri sindirebilmeniz için süre tanıyor.

Gemisiz bir fiyord gezisi olmaz
‘Hangi fiyordları görmeliyim?’ derseniz buna cevap vermek çok zor. Eğer vaktiniz varsa Norveç’in en büyük fiyordları ‘Sogne’ ve ‘Hardanger’ ile birçok seyahat sitesine göre en güzel fiyordu ‘Geiranger’ gibi önemli fiyordları gezi planınıza mutlaka dahil edin. Biz seyahatimiz sırasında Oslo’dan tren ve otobüs yolculuğuyla sevimli bir balıkçı kasabasını andıran ‘Ålesund’ şehrine ulaştık. Ertesi gün ise bence Norveç’in en güzel fiyordu Geiranger’e gemi turumuzu gerçekleştirdik.

Dünyanın en güzel fiyordları

İlk kez bu seyahatimde bir yolcu gemisine bindiğim için öncelikle gemiyi merakla inceledim. Gemide yolcuların rahat bir şekilde manzarayı izlemesi için her türlü konfor sağlanmıştı. Yaz olmasına rağmen fiyordlarda hava oldukça serin hatta soğuk olabiliyor. İçeride oturmak isteyen yolcular için seyir salonları bulunurken dışarıda manzaranın tadını çıkarmak isteyenler için de şezlonglar bulunuyor. Gemi yol alırken sizi her seferinde şaşırtıp heyecanlandıran manzaralar, dağların tepesinden başlayıp denize dökülen hatırlayamayacağınız sayıda şelaleler görüyorsunuz. Ünlü ‘Seven Sisters Şelalesi’ de Geiranger fiyordu cruise gezisi sırasında görülebilir.

Ölmenin yasak olduğu ilginç yer (Longyearbyen)
Ölmenin yasak olduğu ilginç yer! (Longyearbyen)



Dört saat süren bu keyifli gemi yolculuğunda Geiranger fiyordundan geçerek Geiranger kasabasına ulaşıyorsunuz.
Ålesund’a dönüşümüzü ise otobüs ile gerçekleştirdik. Otobüs sizi yola çıkmadan önce, Geiranger Fiyordu’nu panoramik olarak görebileceğiniz öyle bir seyir terasına çıkıyor ki manzaranın gerçekliğine inanamıyorsunuz. Oysa daha birkaç saat önce o manzaranın içinde gemi ile ilerliyordunuz. İşte o zaman “İyi ki otobüsle dönmeyi seçmişim” diyorsunuz.

Dünyanın en güzel fiyordları

Bergen’e doğru gemide bir gece
Gezinin en heyecanlı anlarından biri Ålesund’dan Bergen’e yaklaşık 12-13 saat sürecek konaklamalı gemi yolculuğuydu. Resepsiyonda rezervasyonlar kontrol edildikten sonra kamara kartları verildi ve odamıza yerleştik. Odalar gayet geniş, temiz, rahat ve kullanışlı. Banyo ve tuvalet de bulunuyor. Gemideki olanaklar fazlasıyla ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Oda ücretine dahil olan kahvaltı da oldukça zengin ve lezzetli. Bergen’e doğru ilerlerken şansınız yaver gider de güneşli bir havaya denk gelirseniz dışarıdaki şezlonglardan kapıp manzaranın keyfini çıkarın.

Norveç’te geçirdiğimiz dokuz günlük seyahati dolu dolu yaşadık. Tren, otobüs, gemi ve zaman zaman bot ile çok güzel manzaralar keşfettik. Norveç gerçekten anlatılanlar kadar güzel, hatta kendi gözlerinizle görüp deneyimleyince çok daha güzel olduğunu fark edeceğiniz bir ülke. Zihnime kazıdığım kartpostal gibi manzaraları ile kalbimin bir parçasını Norveç’ te bıraktım ve bu güzel ülkeye tekrar gideceğim günün hayallerini kurmaya başladım bile.

Kaynak: Banu Gündoğdu

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