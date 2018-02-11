Dünyanın en güzel fiyordları

Norveç yeryüzündeki en güzel manzaraları görebileceğiniz, sayamayacağınız kadar şelaleye ve dünyaca ünlü fiyordlara ev sahipliği yapan bir ülke. Gezilecek ve yapılacak bu kadar çok şey olunca ‘geziye nereden başlamalı, nasıl planlamalı?’ konusuna da ciddi mesai harcamak gerekiyor. Özellikle seyahatlerinizde eşsiz deneyimler yaşamak, kısa zamanda mümkün olduğunca çok yer görmek istiyorsanız seyahat planlaması daha da önem kazanıyor.









Doğru bir planlama için öncelikle Norveç seyahatinizin amacını belirlemek gerekiyor. Eğer kuzey ışıkları gibi etkileyici bir doğa olayının peşine düşmek, çılgın huskyler ile kızak keyfini deneyimlemek istiyorsanız uzun ve soğuk kış günleri sizin için en doğru zaman. Ancak seyahatin amacı Norveç’in eşsiz doğasını keşfetmek, fiyordlarında gemi ile kısa seyahatler gerçekleştirmek olunca güneşin neredeyse hiç batmadığı uzun yaz günlerini tercih etmek lazım.





Kelimeler yetmiyor

Gemi turları seyahat süreleri kimileri için uzun gelebilir. Ayrıca doğada mümkün olduğunca vakit geçirmek ve hızlı yol almak da birçok gezginin tercihi. Hem dünyaca ünlü fiyordları görmek, hem de kısa da olsa keyifli bir cruise deneyimi yaşamak mümkün. Norveç’te kendi başınıza bir gezi planlamak için Norway Nutshell (https://www.norwaynutshell.com/) iyi bir rehber. Gezinize nereden başlayacağınız, nerelere gideceğiniz, hangi otellerde kalacağınız, gezinizin bir kısmında cruise gerçekleştirmek isteyip istemediğinize kadar birçok seçenek sunuyor ve esnek bir seyahat planlamanızı sağlıyor.







Norveç’in fiyordlara açılan kapısı Bergen ancak Türkiye’den direkt uçuş olmaması nedeniyle öncelikle Oslo’ya uğramak gerekiyor. Oslo’dan keyifli bir tren ve otobüs yolculuğu ile Åndalsnes, Ålesund, Bergen gibi kasaba ve şehirlere ulaşabilirsiniz. Yol boyunca göreceğiniz manzaralar, kırmızı sevimli kuzey evleri sizi o kadar büyülüyor ki beğeninizi hangi kelimeler ile ifade edebileceğinizi bilemiyorsunuz. Bazı kasabalarda bineceğiniz panaromik trenler önemli yerlerde yavaşlayıp fotoğraf çekebilmeniz, bu güzellikleri sindirebilmeniz için süre tanıyor.

Gemisiz bir fiyord gezisi olmaz

‘Hangi fiyordları görmeliyim?’ derseniz buna cevap vermek çok zor. Eğer vaktiniz varsa Norveç’in en büyük fiyordları ‘Sogne’ ve ‘Hardanger’ ile birçok seyahat sitesine göre en güzel fiyordu ‘Geiranger’ gibi önemli fiyordları gezi planınıza mutlaka dahil edin. Biz seyahatimiz sırasında Oslo’dan tren ve otobüs yolculuğuyla sevimli bir balıkçı kasabasını andıran ‘Ålesund’ şehrine ulaştık. Ertesi gün ise bence Norveç’in en güzel fiyordu Geiranger’e gemi turumuzu gerçekleştirdik.







İlk kez bu seyahatimde bir yolcu gemisine bindiğim için öncelikle gemiyi merakla inceledim. Gemide yolcuların rahat bir şekilde manzarayı izlemesi için her türlü konfor sağlanmıştı. Yaz olmasına rağmen fiyordlarda hava oldukça serin hatta soğuk olabiliyor. İçeride oturmak isteyen yolcular için seyir salonları bulunurken dışarıda manzaranın tadını çıkarmak isteyenler için de şezlonglar bulunuyor. Gemi yol alırken sizi her seferinde şaşırtıp heyecanlandıran manzaralar, dağların tepesinden başlayıp denize dökülen hatırlayamayacağınız sayıda şelaleler görüyorsunuz. Ünlü ‘Seven Sisters Şelalesi’ de Geiranger fiyordu cruise gezisi sırasında görülebilir.









Dört saat süren bu keyifli gemi yolculuğunda Geiranger fiyordundan geçerek Geiranger kasabasına ulaşıyorsunuz.

Ålesund’a dönüşümüzü ise otobüs ile gerçekleştirdik. Otobüs sizi yola çıkmadan önce, Geiranger Fiyordu’nu panoramik olarak görebileceğiniz öyle bir seyir terasına çıkıyor ki manzaranın gerçekliğine inanamıyorsunuz. Oysa daha birkaç saat önce o manzaranın içinde gemi ile ilerliyordunuz. İşte o zaman “İyi ki otobüsle dönmeyi seçmişim” diyorsunuz.









Bergen’e doğru gemide bir gece

Gezinin en heyecanlı anlarından biri Ålesund’dan Bergen’e yaklaşık 12-13 saat sürecek konaklamalı gemi yolculuğuydu. Resepsiyonda rezervasyonlar kontrol edildikten sonra kamara kartları verildi ve odamıza yerleştik. Odalar gayet geniş, temiz, rahat ve kullanışlı. Banyo ve tuvalet de bulunuyor. Gemideki olanaklar fazlasıyla ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Oda ücretine dahil olan kahvaltı da oldukça zengin ve lezzetli. Bergen’e doğru ilerlerken şansınız yaver gider de güneşli bir havaya denk gelirseniz dışarıdaki şezlonglardan kapıp manzaranın keyfini çıkarın.



Norveç’te geçirdiğimiz dokuz günlük seyahati dolu dolu yaşadık. Tren, otobüs, gemi ve zaman zaman bot ile çok güzel manzaralar keşfettik. Norveç gerçekten anlatılanlar kadar güzel, hatta kendi gözlerinizle görüp deneyimleyince çok daha güzel olduğunu fark edeceğiniz bir ülke. Zihnime kazıdığım kartpostal gibi manzaraları ile kalbimin bir parçasını Norveç’ te bıraktım ve bu güzel ülkeye tekrar gideceğim günün hayallerini kurmaya başladım bile.