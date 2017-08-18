Yaz bitmeden San Sebastian'a şans verin!

1- La Concha plajında denize girin

Muhteşem plajlarıyla ünlü olan San Sebastian'da bu plajların en iyilerinden biri olan La Concha özellikle yaz aylarında tatilcilerle dolup taşıyor. İspanya'nın en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan bu plajda gün boyu deniz ve güneş keyfi yapabilirsiniz.





2- Paseo Nuevo'da gezinin

Yeni sahil yolu olarak bilinen Paseo Nuevo, şehrin en güzel noktalarından biri. Gündüz ayrı güzel gece ayrı güzel olan bu sahil yolunda gün batımını izlemek de harika bir seçenek.





3- Old Town'da turlayın

Şehrin eski bölgesi olarak bilinen Old Town kısmı, şehrin dokusunu en iyi hissedebileceğiniz yerlerden biri. Balık pazarı, tarihi kilise ve Constitucion meydanı ise bu alanda görülmesi gereken mekanlardan sadece birkaçı.

4- Mount Urgull dağına çıkın

San Sebastian'ın en yüksek yeri olan Mount Urgull dağında meşhur bir İsa heykeli bulunuyor. Şehirden sadece 20 dakika uzaklıkta olan bu dağda muhteşem bir San Sebastian manzarası sizi bekliyor.





5- Santa Maria Sarnıcı'nı görün

Şehrin turistik noktaları arasında bulunan bu sarnıç eski dönemlere ait en önemli yapılar arasında. Şehrin simgeleri arasında bulunan sarnıç her gün 10:00 ile 19:00 arasında ziyaretçilere açık.





6- San Sebastian akvaryumunda bir gün geçirin

Denizaltının büyülü dünyasını keşfedebileceğiniz bu akvaryumda sayısız deniz canlısını yakından görme fırsatı elde edebilirsiniz. Akvaryum gezisi özellikle çocuklu aileler için iyi bir seçenek olabilir.

7- El Buen Pastor Katedralini görün

Şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olan bu katedral eski kent merkezi sınırları içinde bulunuyor. Neo-gotik mimarisi ile sanat düşkülerini kendine hayran bırakan bu görkemli yapı şehrin önde gelen simgeleri arasında.





8- Miramar Sarayı'nı gezin

Eski zamanlarda İspanyol monarşisinin en önemli mekanı olan Miramar Sarayı şehirde görülmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda. Saray bugün Müzik Koleji'ne ev sahipliği yapıyor. Önemli müzik dinletilerinin de düzenlendiği sarayın bahçeleri ise apayrı güzellikler sunuyor.





9- Eureka Bilim Müzesini ziyaret edin

Şehrin önemli bilim ve kültür müzelerinden biri olan Eureka Bilim Müzesi, interaktif sistemlerle bilimsel deneyler yapabileceğiniz bir yer. Teknoloji parkı içinde bulunan bu müze özellikle fen bilimlerine ilgi duyanlar için iyi bir alternatif.

10- Lezzetli deniz ürünlerinin tadına varın

Deniz ürünleri konusunda oldukça başarılı olan San Sebastian'da en taze deniz mahsüllerini bulmak mümkün. Barlam balığı, ahtapot, midye, kalamar ve karidesten oluşan karışık bir tabağı sipariş ederek kendinize nefis bir ziyafet çekebilirsiniz.





Fotoğraflar: Last Minute, Journeytom, Douro-turismo, Viajejet, Guiarepsol, Flickr, Severim Gezmeyi, Tripadvisor