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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Türkiye'nin Alpleri'ne kayak merkezi yolda
Seyahat
DHA
21.12.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

'Türkiye'nin Alpleri'ne kayak merkezi yolda

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda 37 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun teleferik hattı kurulacak. Teleferik projesinin ve kayak tesisinin ihalesi gerçekleştirildi. Ayder Yaylası merkezli projedeki teleferikle Hazindak, Samistal, Amlakit ve Palovit yaylalarına ulaşılacak. Teleferik yaz aylarında da hizmet verecek. Kaçkar Dağları'nda da kış turizmine yönelik kayak tesisi yapılacak.

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Çamlıhemşin ilçesinde yerli-yabancı binlerce turisti ağırlayan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nın da yer aldığı Kaçkar Dağları Milli Parkı'na, 37 kilometrelik teleferik hattı ile kayak tesisi kurulacak. Teleferik ve kayak tesisi projesinin başlangıç istasyonu, ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası olacak. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nce altyapı çalışmaları yürütülen ve belediye meclisi gündemine getirilen Ayder Kış Sporları Merkezi'nin yapımına imkân sağlanması için "Yapım ile kira karşılığı 49 yıllığına işletme işinin ihale edilmesine" ait yetki belgesi, İl Genel Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Türkiyenin Alplerine kayak merkezi yolda


Projenin, 9 yılda bitirilmesi planlanıyor. Ayder Yaylası merkezli projede, teleferikle Palovit ve Kavron vadilerine ulaşılacak. 'Yap-işlet-devret' modeli ile ihaleye çıkarılacak projeyle teleferik için 37 kilometre boyunca mekanik tesis kurulacak. Mekanik tesisin 10-12 kilometresini transfer hatları oluşturacak. Diğer kısımlar ise pistlere ulaşım ve kayak hatlarından oluşacak. Rize Valiliği'nin öncülüğünde hazırlanan projenin ihalesi gerçekleştirildi. İhaleyi alan şirketin bölgede çalışmalara başlayacağı belirtildi. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Kış Sporları Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kaçkar Dağları'nda kış turizmine yönelik kayak tesisi projesinin uzun yıllardır hayalinin kurulduğunu hatırlatan Vali Bektaş, çalışmalar neticesinde herkesin kabul edebileceği yüksek nitelikli bir projenin ortaya konulduğunu söyledi.

Türkiyenin Alplerine kayak merkezi yolda

Türkiyenin Alplerine kayak merkezi yolda


Vali Bektaş, "Türkiye'nin en büyük, en çeşitli, en farklı ve en özellikli projesi ortaya çıktı. Şartnamelerimizi hazırladık. İhaleye çıktığımız zaman henüz döviz gündemde değildi. İhale ilan süreçleri olduğu için çok kısa vadede hareket edemiyoruz. Bu işi yapabileceğine inandığımız ve Türkiye'de benzeri şekilde bu tarz projeleri gerçekleştirmiş olan 5 firmaya davetiye gönderdik. Bu 5 firmadan 4'ü döviz hareketliliği nedeniyle ihaleye katılamayacaklarını bildirdiler. Geriye kalan tek firma ihaleye teminatlarını yatırarak girdi. Nihayetinde bizimde ihaleyi yaptırmak için uzlaşacağımız tek bir firma olacaktı. Pazarlık süreçleri sonunda firmanın teklifini almış olduk. İlk evrak üzerinden yaptığımız değerlendirmelerde firma adına bir sıkıntı görünmüyor" dedi.

Türkiyenin Alplerine kayak merkezi yolda

Türkiyenin Alplerine kayak merkezi yolda


Şirketin teklifinin uygun bulunduğunu ifade eden Vali Bektaş, "Yapılan ilk değerlendirmelerde firmanın verdiği teklif uygun bulundu. Yıllık 1 milyon lira kira ve hasılattan yüzde 6 pay ile elimizde mevcut olan bir teklif var. İlk değerlendirmemizde bir sorun gözükmemesine rağmen henüz son kararımızı vermedik. İnceleme süreci devam ediyor. Nihai karar verildiği zaman proje start almış olacak" diye konuştu.  İhalenin "yap-işlet-devret" usulüyle yapıldığını kaydeden Bektaş, şunları söyledi: "Esas itibarıyla proje 3 etaptan oluşmasına rağmen biz ilk 2 etabı gündemimizde tutuyoruz. 3'üncü etap ilk 2 etap tamamlandıktan sonra idarenin ve girişimcinin anlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkacak. 1'inci etap '3+2' yıl, 2'nci etap '3+1' yıl olmak üzere 9 yıllık bir süreç var"

"Projenin çıkış noktası Ayder Yaylası olduğu için kapalı bir otoparka ihtiyacımız vardı. Bu projenin bir parçasıydı. Ayder'e de kapalı otopark lazım. Ayder dönüşüm projesini hazırlayan TOKİ ile anlaşmalı olarak Ayder'e yapılacak olan kapalı otoparkın ihalesini de bu projeye dahil ettik. Böylece hem kış turizm projesinin hem de Ayder dönüşüm projesini yüzde 30'unu ihale etmiş olduk. Elimizde güzel bir teklif ve iyi bir girişimci var" Ayder Yaylası çıkışlı projenin ilk varış noktasının Hazindak Yaylası olduğunu ifade eden Vali Bektaş, şunları dedi: "Orada Ayder'i gören günübirlik bir tesis var. Daha yukarıda 3 bin rakımlı hem Kaçkarlar'ı hem de denizi gören günübirlik bir tesis var. 2'nci etapta Ayder çanağı, Hazindak toplama istasyonundan bir aktarma hattıyla Samistal Yaylası'nın karşına geçilecek. Taş evleri ile meşhur Samistal Yaylası'nın hemen karşısında bir alt istasyon toplama bölgesi var. O bölgede yine 3 bin rakıma ulaşan iki ayrı pistimiz var"

Türkiyenin Alplerine kayak merkezi yolda



"Daha sonra yukarı kottan Amlakit ve Palovit arasına inen, kayakçıların bayıldığı ve helikopterle kayak yapanların halen daha kullandığı 3 tane müthiş bir pist var. Amlakit üzerinden Samistal'a toplanarak tekrar geri Ayder tarafına dönülüyor. Gerek turizm gerekse de kayak tesisi açısından çok güzel bir proje ortaya çıktı. Ulaştığı nokta itibarıyla en önemli yaylalarımızı kapsadığı için yazında işlevliği olacak bir projeye imza attık. Ayder Yaylası'nda yazın oluşan turizm potansiyelini kış ayını da kapsayarak 12 aya ulaştıracak bir proje ortaya çıkacak. Ayder'i karıştıran, yoğunluğunu artıran bir proje değil; dönüşümünü hızlandıran ve turizm potansiyelini tüm yıla yayan bir proje olacak"

Fotoğraflar: DHA, Alamy

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