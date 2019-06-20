Türkiye'de evcil hayvanla gidilecek 15 otel

1- Alaçatı / Apaz Butik Hotel

İzmir’in gözbebeği Çeşme’ye bağlı Alaçatı’da yılın dört mevsimi konuklarını ağırlamaktadır. Alaçatı’nın kendine has mimarisine sahip olan bu tesis tam bir evcil hayvan dostu. Konforunuz için tüm ayrıntıların düşünüldüğü tesisin konaklama birimleri oldukça ferah ve aydınlık.



2- Taşucu / Olba Otel

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu’nda yer alan bu evcil hayvan dostu tesis, denize sıfır bir konumda misafirlerini ağırlamaktadır. Tesisin ufka uzanan ve Akdeniz’in güzel manzaralarını ayaklarınızın altına seren terasında; deniz ürünleri, ızgaralar ve yöresel lezzetlerle dolu bir menü servis edilmektedir.



3- Ayvalık / Simlarda Country Club

İstanbul’a yakınlığıyla yaz sezonunda yakın çevrenin ve İstanbulluların en sevdiği tatil beldelerinden biri olan Ayvalık’ta misafirlerini ağırlayan tesis, hayvan sever olmasıyla bölgede ön plana çıkmaktadır. Öyle ki tesis bahçesinin bir bölümünde hayvanat bahçesi bile mevcut.









4- Trabzon Merkez / Blue Sea Hotel

Karadeniz’in enfes doğasına sahip olan tesisin konaklama birimlerine harika bir manzara eşlik etmektedir. Modern bir bina ve modern bir dizayna sahip bu evcil hayvan dostu tesis, yeni olduğu kadar, oldukça da konforlu.



5- İznik / Villa Atroa

İznik Gölü’nün hemen yanı başında konumlanmış olan tesis, sevimli dostlarınızın koşup eğlenebileceği yemyeşil bir bahçeye ve gün içinde sizlerin de serinleyebileceği keyifli bir yüzme havuzuna sahip.









6- Göreme / Charming Cave Hotel

Bölgenin toprak yapısıyla uyum içinde bulunan kaya otel, konforlu konaklama birimlerine sahiptir. Peri bacalarının büyüleyici manzarasına karşı konumlanmış olan bu tesiste, en az sizin kadar sevimli dostlarınız da rahat edecek.



7- Datça / Akçabük Camping

Doğanın kucağında bir tarafı deniz bir tarafı yemyeşil ormanla kaplı evcil hayvan dostu bir tesis. Dinlenmek için insan daha ne ister ki! Akçabük Camping; Datça’nın sakin ve eşsiz güzellikteki bir koyuna sahip olan Palamutbükü’nde misafirlerini ağırlamaktadır.









8- Gökova / Susam Suites Hotel

Adından da anlaşıldığı gibi susam ve portakal bahçeleriyle çevrili olan tesis tatilde huzur arayanların adresi. Geniş avlusu, yüzme havuzu ve organik mutfağıyla sizin ve sevimli dostunuzun beğenisini kazanacak. Ayrıca bölgedeki imkanlardan faydalanarak kitesurf, kano, sevimli dostunuzla doğa yürüyüşleri, bisiklet, bot turları, balıkçılık gibi etkinliklere katılabilirsiniz.



9- Çıralı / Leontopolis Apart Otel

Leontopolis Apart Otel, Antalya’nın en sevilen tatil beldelerinden biri olan Kemer’e bağlı Çıralı’da misafirlerine kapılarını açmaktadır. Yemyeşil bahçe içerisinde yer alan konforlu ahşap bungalovlarda hem sizin hem de sevimli dostunuzun tüm ihtiyaçları güz önünde bulundurulmuştur.



10- Ankara / Hotel Cinnah

Başkent Ankara’nın Çankaya ilçesinde misafirlerini ağırlamaktadır. Hotel Cinnah, modern mimarisi ve konforlu konaklama birimleriyle tam bir evcil hayvan dostu oteldir. Merkezi konumuyla da hem iş amaçlı hem de tatil amaçlı konaklamalarda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.









11- Ölüdeniz / Lagoon Boutique Hotel

Fethiye’nin yerli ve yabancı turistler tarafından en çok tercih edilen destinasyonu Ölüdeniz’de misafirlerini ağırlamaktadır. Yemyeşil bahçesi ve denize sıfır konumuyla sizin kadar evcil hayvanınız da rahat edecek.



12- Faralya / Seaview Faralya

Kendine ait bir koya sahip olan Faralya’daki bu tesis; manzarası, konforu, keyifli noktaları ve sakinliğiyle sizi ve sevimli dostunuzu mest edecek. Tesisin hem açık yüzme havuzu, hem de bazı özel odalarının balkonunda hidro masajlı küveti vardır.



13- Ayvalık / Cunda Rooms Butik Otel

Ayvalık’ın en sevilen noktalarından biri olan Cunda’da misafirlerine dört mevsim kapılarını açmaktadır. Tuğla duvarları ve modern dekorasyonuyla hem konforu hem de sevimli dostunuzu düşünen bir tesis Cunda Rooms Butik Otel.







14- Sivrice / Balıkçının Evi Motel

Çanakkale’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan destinasyonu Assos sınırları içinde kalan Sivrice’de konuklarını karşılar Balıkçının Evi Motel.



15- Şile Merkez / Şile Yasemin Suite

İstanbul’un arka bahçesi Şile, hem şehre yakın hem şehrin hengamesinden uzakta tatil arayanların adresi. Deniz manzarası, keyifli restoranları ve sakinliğiyle daimi adresiniz olmaya aday.



16- Ağva / Robins Nest Otel

Robins Nest Otel ise İstanbul’un Anadolu yakasından sevilen kaçış noktası Ağva’da yılın her günü misafirlerini karşılamaktadır. Yemyeşil keyifli bahçesi ve ahşap bungalovlarıyla hafta sonları sevimli dostlarınızla gelebileceğiniz harika bir tesis.



Kaynak: neredekal.com