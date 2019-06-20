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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye'de evcil hayvanla gidilecek 15 otel
Seyahat
Hürriyet Seyahat
20.06.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Türkiye'de evcil hayvanla gidilecek 15 otel

Evcil hayvanlarımız ailemizin birer ferdidir. Onlarsız çıkılan bir tatil, tüm hayvan sahipleri için oldukça zordur. Bu yüzden birçok evcil hayvan sahibi tatile çıkarken aileden biri olarak gördükleri evcil hayvanını yanında götürmek ister. Bu yüzden de hem gidilecek bölge, hem de orada kalınacak otel seçimi önem arz eder. Sonuçta küçük dostları ile seyahat edecekler, evcil hayvan kabul eden bir tesiste konaklamak zorundadır. İşte Türkiye’de evcil hayvan kabul eden tesisler... 

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1- Alaçatı / Apaz Butik Hotel
İzmir’in gözbebeği Çeşme’ye bağlı Alaçatı’da yılın dört mevsimi konuklarını ağırlamaktadır. Alaçatı’nın kendine has mimarisine sahip olan bu tesis tam bir evcil hayvan dostu. Konforunuz için tüm ayrıntıların düşünüldüğü tesisin konaklama birimleri oldukça ferah ve aydınlık.
 
2- Taşucu / Olba Otel
Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu’nda yer alan bu evcil hayvan dostu tesis, denize sıfır bir konumda misafirlerini ağırlamaktadır. Tesisin ufka uzanan ve Akdeniz’in güzel manzaralarını ayaklarınızın altına seren terasında; deniz ürünleri, ızgaralar ve yöresel lezzetlerle dolu bir menü servis edilmektedir.  
 
3- Ayvalık / Simlarda Country Club
İstanbul’a yakınlığıyla yaz sezonunda yakın çevrenin ve İstanbulluların en sevdiği tatil beldelerinden biri olan Ayvalık’ta misafirlerini ağırlayan tesis, hayvan sever olmasıyla bölgede ön plana çıkmaktadır. Öyle ki tesis bahçesinin bir bölümünde hayvanat bahçesi bile mevcut.

Türkiyede evcil hayvanla gidilecek 15 otel


 
4- Trabzon Merkez / Blue Sea Hotel
Karadeniz’in enfes doğasına sahip olan tesisin konaklama birimlerine harika bir manzara eşlik etmektedir. Modern bir bina ve modern bir dizayna sahip bu evcil hayvan dostu tesis, yeni olduğu kadar, oldukça da konforlu.
 
5- İznik / Villa Atroa
İznik Gölü’nün hemen yanı başında konumlanmış olan tesis, sevimli dostlarınızın koşup eğlenebileceği yemyeşil bir bahçeye ve gün içinde sizlerin de serinleyebileceği keyifli bir yüzme havuzuna sahip.

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6- Göreme / Charming Cave Hotel
Bölgenin toprak yapısıyla uyum içinde bulunan kaya otel, konforlu konaklama birimlerine sahiptir. Peri bacalarının büyüleyici manzarasına karşı konumlanmış olan bu tesiste, en az sizin kadar sevimli dostlarınız da rahat edecek.
 
7- Datça / Akçabük Camping
Doğanın kucağında bir tarafı deniz bir tarafı yemyeşil ormanla kaplı evcil hayvan dostu bir tesis. Dinlenmek için insan daha ne ister ki! Akçabük Camping; Datça’nın sakin ve eşsiz güzellikteki bir koyuna sahip olan Palamutbükü’nde misafirlerini ağırlamaktadır.

Türkiyede evcil hayvanla gidilecek 15 otel


 
8- Gökova / Susam Suites Hotel
Adından da anlaşıldığı gibi susam ve portakal bahçeleriyle çevrili olan tesis tatilde huzur arayanların adresi. Geniş avlusu, yüzme havuzu ve organik mutfağıyla sizin ve sevimli dostunuzun beğenisini kazanacak. Ayrıca bölgedeki imkanlardan faydalanarak kitesurf, kano, sevimli dostunuzla doğa yürüyüşleri, bisiklet, bot turları, balıkçılık gibi etkinliklere katılabilirsiniz.
 
9- Çıralı / Leontopolis Apart Otel
Leontopolis Apart Otel, Antalya’nın en sevilen tatil beldelerinden biri olan Kemer’e bağlı Çıralı’da misafirlerine kapılarını açmaktadır. Yemyeşil bahçe içerisinde yer alan konforlu ahşap bungalovlarda hem sizin hem de sevimli dostunuzun tüm ihtiyaçları güz önünde bulundurulmuştur.
 
10- Ankara / Hotel Cinnah
Başkent Ankara’nın Çankaya ilçesinde misafirlerini ağırlamaktadır. Hotel Cinnah, modern mimarisi ve konforlu konaklama birimleriyle tam bir evcil hayvan dostu oteldir. Merkezi konumuyla da hem iş amaçlı hem de tatil amaçlı konaklamalarda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Türkiyede evcil hayvanla gidilecek 15 otel


 
11- Ölüdeniz / Lagoon Boutique Hotel
Fethiye’nin yerli ve yabancı turistler tarafından en çok tercih edilen destinasyonu Ölüdeniz’de misafirlerini ağırlamaktadır. Yemyeşil bahçesi ve denize sıfır konumuyla sizin kadar evcil hayvanınız da rahat edecek.
 
12- Faralya / Seaview Faralya
Kendine ait bir koya sahip olan Faralya’daki bu tesis; manzarası, konforu, keyifli noktaları ve sakinliğiyle sizi ve sevimli dostunuzu mest edecek. Tesisin hem açık yüzme havuzu, hem de bazı özel odalarının balkonunda hidro masajlı küveti vardır.
 
13- Ayvalık / Cunda Rooms Butik Otel
Ayvalık’ın en sevilen noktalarından biri olan Cunda’da misafirlerine dört mevsim kapılarını açmaktadır. Tuğla duvarları ve modern dekorasyonuyla hem konforu hem de sevimli dostunuzu düşünen bir tesis Cunda Rooms Butik Otel.

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14- Sivrice / Balıkçının Evi Motel
Çanakkale’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan destinasyonu Assos sınırları içinde kalan Sivrice’de konuklarını karşılar Balıkçının Evi Motel.
 
15- Şile Merkez / Şile Yasemin Suite
İstanbul’un arka bahçesi Şile, hem şehre yakın hem şehrin hengamesinden uzakta tatil arayanların adresi. Deniz manzarası, keyifli restoranları ve sakinliğiyle daimi adresiniz olmaya aday.
 
16- Ağva / Robins Nest Otel
Robins Nest Otel ise İstanbul’un Anadolu yakasından sevilen kaçış noktası Ağva’da yılın her günü misafirlerini karşılamaktadır. Yemyeşil keyifli bahçesi ve ahşap bungalovlarıyla hafta sonları sevimli dostlarınızla gelebileceğiniz harika bir tesis.
 
Kaynak: neredekal.com

 

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