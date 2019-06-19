Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'de ünlülerin yeni cenneti! Dünyanın en zengin kasabalarından biri olarak biliniyor...
Bodrum Bodrum şarkısı son yıllarda yerini mavinin her tonuna rastlayabileceğiniz denizi, muhteşem koyları, adeta cennette hissettiren eşsiz gün batımı, birbirinden güzel otelleri ve ünlü isimlerin ultra lüks yatlarıyla son yıllardaki uğrak yeri olan Bozburun Bozburun ezgilerine bırakmaya başladı. İşte size son yıllarda ünlülerin de uğrak yeri olan Bozburun ile ilgili detaylar...
Ekonomik olarak diğer kasabalara göre son derece canlı bir görünüme sahip olan Bozburun, turizmiyle de son yıllarda giderek tercih edilen yerlerin başında gelmeye başladı.
Fotoğraflar: Alamy
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Her yıl şöhretine şöhret katmaya devam eden Bozburun’la ilgili kiminle konuşsam duyduğum tek cümle şu oldu; “Buranın bir ruhu var!” Adaya gelenlerden ilk dakikalarda ne işim var burada diyenleri çok duydum.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Ama bu önyargı sadece birkaç saat sonra yerini “Buranın bir ruhu var cennetten farksız” söylemlerine bırakıyor.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Gelenlerin hepsi büyülenmiş gibi buradan kolay kolay ayrılmak istemiyor.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Bölgedeki otellere kara ulaşımının olmaması ve denizin üstünde yer alması da bu sihri artırıyor.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Burada gün boyunca denizden çıkmak istemiyor insan. Son dönemde dalış tutkunlarından sonra alternatif su sporlarının artması da ilgiyi fazlasıyla artırdı.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Ünlülerin adresi Bozburun, Kıvanç Tatlıtuğ’dan Çağatay Ulusoy’a, Tarkan’dan Arda Turan’a, Emre Kınay’dan Çağlayan Topaloğlu’na, Pınar Soykan'dan Çiğdem Batur'a kadar pek çok ünlü ismin vazgeçilmez duraklarından biri.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Hatta Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen rahat bir tatil için yakın zamanda Bozburun’da bir otel bile kapattı.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Elbette Bozburun’u bu kadar özel kılan Maldivler’den farksız denizi değil.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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İzole ve bakir koyları ünlüler için deyim yerindeyse gözlerden uzakta olma arzularını karşılayacak bir cazibe merkezi. Elbette Yunan adalarına olan yakınlığı da önemli faktörlerden biri.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Dünyanın en zengin kasabalarından biri Bozburun’da halkın ekonomik anlamda en büyük gelirlerinden biri de gulet imalatı. Bozburun’da neredeyse her bahçede bir gulet görmeniz mümkün. Bunun sebeplerinden biri de babadan oğula geçen el yapımı gulet imalatının sürüyor olması.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Yaklaşık 2 bin nüfusa sahip kasaba bu özelliğiyle dünyanın en zengin kasabalarından biri olma özelliğine sahip. Her ne kadar geçmişe oranla sayıları azalsa da hâlâ bu tutkuyu sürdürenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Bozburun kadar popüler yerlerden biri de maviyle yeşilin her tonunu bir arada bulabileceğiniz Selimiye Köyü.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Uzun yürüyüşler yapabileceğiniz sahili ve göz alıcı manzarasıyla yarımadanın en gözde yerlerinden biri.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Denizin ortasından yürüyerek karşı kıyıya geçebildiğiniz ve hakkında yüzlerce rivayet duyacağınız Kız Kumu Plajı da yine Selimiye’nin görülmesi gereken yerlerinin başında geliyor.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Köy halkının sizi evinizde gibi hissettirmesi de Selimiye’yi bambaşka bir noktaya taşıyor.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Ancak sosyal medya sayesinde artan şöhretiyle köye girişlerde yaşanan yoğun trafik ve belli noktalarda gözlemlediğim çevre kirliliği de son dönemde dikkati çekilmesi gereken konuların başında geliyor.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Bölgenin doğallığını kaybetmeyen yerlerinden biri de Söğüt Köyü. Hem denize girmek hem de güzel bir köy hayatı yaşamak isteyenler için ideal.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Tıpkı Bozburun gibi güneşin batışını izleyeceğiniz en özel yerlerden biri. Söğüt deyince akla ilk gelen elbette ahtapot oluyor.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Türkiye’nin en iyi ahtapotlarını yiyebileceğiniz yerlerin başında gelen Söğüt’e gelip de bu lezzetlerden mahrum kalmamakta fayda var. Hazır Söğüt’e kadar gelmişken deniz ürünleri kadar popüler olan keçiboynuzu pekmezini de mutlaka tatmadan dönmeyin.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Gündüzleri yapacağınız tekne turlarıyla Ada Boğazı, Tavşan Adası, Akvaryum Koyu, Üç Taşlar, Hisarönü, Kamelya Adası gibi birbirinden farklı koylarda denizin tadını çıkarın.
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr
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Akşamları ise güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde oluşan renk cümbüşüne karşı denizden ne çıksa yerim diyenlerden olun ve muhteşem deniz mahsulleri eşliğinde günün tüm yorgunluğunu atın. Benden söylemesi…
Nerede Kalınır? Selimiye: Masal Tatil Evi, Luna Begonvil Taş Evler. Bozburun: Otel Baldan Suites, Şirin Haus Hotel .Söğüt: Suna House Hotel, Yasemin Pansiyon Turgut: Alados Otel Orhaniye: Baraka Hisarönü