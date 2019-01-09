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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Troya'da son 10 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı
Seyahat
Yazı: Anadolu Ajansı
09.01.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Troya'da son 10 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı

Çanakkale'de bulunan Troya Antik Kenti'nin geçen yıl 531 bin 530 kişi tarafından ziyaret edildi.

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Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyünde bulunan Troya Antik Kenti, 2018'de 531 bin 530 kişiyi misafir ederek son 10 yılın ziyaretçi rekorunu kırdı. UNESCO'nun 1998 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aldığı 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapan antik kent, 2018'in ‘Troya Yılı’ ilan edilmesiyle dünya genelinde düzenlenen tanıtım çalışmalarıyla ilgi odağı haline geldi.

Troyada son 10 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı

Bu yıl 500 bini geçen yıllık ziyaretçi sayısı ortalamasıyla hem Çanakkale hem de Türkiye için çok önemli bir destinasyon merkezi olan Troya, son 10 yılın rekorunu kırarak yerli ve yabancı konuklar için ilgisini çekmeyi başardı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Troya Antik Kenti'nin, Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Troyada son 10 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı

Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yaptıklarını belirten Dokuz, şöyle konuştu: "Baktığınız zaman 2008'den bu yana ziyaretçi sayımızı ortalama 300 binlerden 500 bin barajına çıktı. Geçen yıl ise 531 bin 530 kişi antik kenti gezme fırsatı yakaladı. Bu rakam da son 10 yılın en yüksek ziyaretçi sayısı. Bunun dışında Assos Ören Yeri ve Apollon Smintheus Ören Yeri de turistlerden ilgi gördü." Kemal Dokuz, Troya Müzesi ve Troya Antik Kenti'ne giriş ücretinin 35, Assos Ören Yeri'ne giriş ücretinin 15 ve Apollon Smintheus Ören Yeri'ne giriş ücretininse altı lira olduğunu sözlerine ekledi.

Fotoğraflar: İHA, DHA, AA

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