Tesadüf Eserler Müzesi'ne ziyaretçi akını

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca üç yıl süren restorasyonun ardından üç ay önce açılan ve tesadüfen bulunan tarihi eserlerin sergilendiği Amasra Müzesi'ni yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti. 5 bin yıllık tarihi geçmişin izlerini taşıyan Amasra'da, genellikle inşaat kazıları, heyelan, sondaj ile yol çalışmalarında ve balıkçıların ağlarına takılması sonucu 'tesadüfen' ortaya çıkan Helenistik, arkaik, klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eser, Amasra Müzesi'nde sergileniyor.





Müzede, dört teşhir salonu bulunurken, heykeller, heykel başları, kabartmalı mimari parçalar ve mezar stellerinin yanı sıra mezarlardan çıkan cam koku ve gözyaşı şişeleri, altın ve bronz süs eşyaları da yer alıyor.







Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen ilçede, restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden ziyarete açılan müzenin bahçesinde sergilenen Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemine ait taş eserler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.









Dünya standardında bir müze

Amasra Müze Müdürü Baran Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 bin yıllık yerleşime sahip tarihi ilçenin ülkenin önemli turizm merkezilerinden biri olduğunu vurgulayarak, ilçede herhangi bir arkeolojik kazı yapılmamasına karşın müzede sergilenen eserlerin tamamının tesadüfen bulunduğunu söyledi.









İl Özel İdaresi'nce yapılan ihalenin ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce büyük titizlikle sürdürülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla müzenin 3 ay önce ziyarete açıldığını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Günümüz teknolojisi ve müzecilik anlayışına uygun olarak elden geçirilen müze, yeni yüzüyle ülkedeki ender örneklerden biri haline geldi. Müzemizin arşivi yoktu, arşiv eklendi. Arkeolog, mühendis, mimar ve akademisyenlerin çalışabilmesi için etüt salonu yapıldı. Eserlerin belli kronolojik sıraya göre sergilendiği müzede bazı özel eserler için interaktif görsel dijital tanıtım ve canlandırmalar yapılıyor. Örneğin, Roma İmparatoru Hadrian heykelinin noksan başı ve kolu aslına uygun lazer tekniğiyle bütünleştirildi. Yine müzemizde batık gemilere yönelik model batık gemi salonu yapıldı. Bazı özel eserlerin interaktif görsel dijital tanıtım ve canlandırmaları ile model batık gemi salonu ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Amasra, restorasyon ile dünya standardında bir müze kazandı.”





Üç ayda yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti

Aydın, yaklaşık 3 yıl büyük bir titizlikle süren restorasyon çalışmalarının ardından farklı dönemlere ait çok sayıda eserin yer aldığı müzeyi, 3 ayda yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret ettiğini ve ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatarak, müzenin özellikle Ramazan ve Kurban bayramları tatillerinde yoğunluk yaşadığını vurguladı.