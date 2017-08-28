Ayvalık adalarında ilginç bulgular ortaya çıktı!

Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları ve Uygulama Merkezi çatısı altında, birçoğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi olan, arkeoloji, sanat tarihi, coğrafya, epigrafi, tarih, mimarlık, şehir bölge planlama uzmanı akademisyen ve 30 lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisi, Ayvalık’ın adalarında arkeolojik araştırma yaptı. İlk gün Kara, Güvercin, Ali Bey (Cunda) ve Hasır Adası’nda, ikinci gün Maden ve Çıplak Ada’da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Türkiye’nin en büyük Tabiat Parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde geçen yıl başlatılan yüzey araştırmaları detaylandırıldı. Dron çekimi yapan ekip, Arkaik dönemden Bizans’a uzanan bulgulara ulaşarak bölgede bir kazı yapılması gerekliliğini ortaya koydu. Araştırmalar, 16 yıl aradan sonra yapılan ikinci kapsamlı yüzey araştırması olması açısından da önem taşıyor.







Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Murat Özgen, yapılan yeni tespitler ile körfez ve çevresinin kültür envanteri, rölöve ve belgeleme çalışmalarının sistemli bir halde kayda geçirildiğini ifade etti.

Bu verilerin yayın çalışmalarıyla bilimsel literatüre kazandırılacağını kaydeden Özgen, "Çalışmalar UNESCO Dünya Kültür Mirası adaylığına hazırlanmakta olan Ayvalık bölgesi için de başvuru kriterlerini destekleyeci nitelikte olacak. Körfez esasında çok yüzlü. Her dönem her kültür var. Ayvalık bölgesi çok zengin hem arkeolojik kültür varlıkları hem de yakın dönem sivil mimari yapılarıyla çok zengin. Bunların öncelikle korunması ve sistematik olarak kayıt altına alınması, tescilsizlerin tescil altına alınması, restitüsyon ve rölövelerinin tamamlanması ve usulüne uygun restore edilmesi bölge turizmi ve bölgenin bir kültür destinasyonu şeklinde dizaynı açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.





Adaların tarihi ön plana çıkacak

BAÜ Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Restorasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Figen Erdoğdu, Ayvalık ve adalarının antik çağlarının çok karanlık olduğunu söyleyerek, "Maden Adası, Çıplak ve Kara adada önemli tespitlerimiz oldu. Daha önce karanlıktı şimdi daha net verilere ulaşmaya başladık. Özellikle Çıplak ve Maden adasında erken dönemlere ait tespitlerimiz oldu. Ayvalık’ta antik çağ yerleşimlerinin öncelikle adalarda başladığını düşünüyoruz ama karanlık. Bu yüzey araştırması ile adaların tarihinin ön plana çıkarılacağını ve daha çok korunacağını düşünüyoruz" dedi.





Adalarda yapılan çalışmada klasik Hellenistik dönemden itibaren veriler elde ettiklerini açıklayan İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Özgü Çömezoğlu Uzbek ise, "Erken Bizans ve Bizans dönemi, 12-13 yy ait bulgular var. Bizans dönemi izlerini araştırırken Osmanlı dönemine ait bir takım yapılar tespit edip belgeledik. Adalardaki çalışmaları önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi hedefliyoruz. Ayvalık ve çevresinde yeni belgelenen mimari ve küçük buluntu anlamında eserler tespit edilmeye devam ediyor" dedi. Ekip, Ayvalık’taki çalışmaların hemen ardından 2012 yılından bu yana devam eden Ören (Adramytteion) kazılarına başladı.