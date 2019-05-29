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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tarihi ve gizemli yapısıyla Bazda Mağaraları
Seyahat
Anadolu Ajansı
29.05.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Tarihi ve gizemli yapısıyla Bazda Mağaraları

Şanlıurfa'nın tarihi Harran ilçesi sınırlarındaki yaklaşık 2 bin yıllık Bazda Mağaraları, görüntüsü ve gizemli tarihiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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İlk İslam üniversitesinin kalıntıları, Emeviler döneminden kalma Ulu Cami ve konik kubbeli evleriyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Harran ilçesi sınırlarındaki Bazda Mağaraları'nın, Roma döneminde inşa edildiği tahmin ediliyor. Harran'ın kuzeyinde yer alan ilçeye 19 kilometre mesafede bulunan mağaralar, "Albazdu", "Elbazde" ve "Bozdağ" mağaraları adıyla da biliniyor.

Tarihi ve gizemli yapısıyla Bazda Mağaraları

Kayalara yazılmış Arapça kitabelerden, buradaki taş ocağının 13'üncü yüzyılda Abdurrahman el-Hakkari, Muhammet İbn-i Bakır ve Muhammed el-Uzzar gibi kişiler tarafından işletildiği anlaşılıyor. Çevredeki Harran Surları, Şuayip Antik Kenti ve Han el-Barur Kervansarayı gibi tarihi yerlerin de mağaradan alınan taşlarla inşa edildiği belirtiliyor.

Ziyaretçilere geçmişte kısa bir yolculuk
Köylerde yaşayan çocuklar ise, karşıladıkları turistlere kendilerine özgü üsluplarıyla bölgenin tarihini anlatıp rehberlik ediyor. Tarihi mağaralar, sahip olduğu kalıntılar sayesinde fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Mahalledeki küçük rehberler de fotoğraf tutkunlarına ücretsiz konu mankenliği yapıyor.

Tarihi ve gizemli yapısıyla Bazda Mağaraları

Yöre halkı, 2010 yılında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen mağaraların yürütülecek çalışmalarla turizme önemli katkı sunacağına ve bu sayede insanlara iş olanağı oluşturacağına inanıyor. Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Harran ve çevresinin tarihi anlamda çok zengin olduğuna dikkat çekerek, Bazda Mağaraları'nın da bu anlamda değerli olduğunu belirtti.

"Birçok tarihi yapı buradan alınan taşlarla yapılmış"
"Bazda Mağaraları" olarak bilinen antik taş ocağının yaklaşık 2 bin yıl önce de kullanıldığını anlatan Önal, "Bu mağaraların taş ocağı olarak kullanılmasının yanında Harran çevresinin yazın 45 dereceyi aşan sıcağından korunmak için de açıldığı ve kullanıldığı mağara duvarındaki bir yazıttan anlaşılmaktadır" dedi.

Tarihi ve gizemli yapısıyla Bazda Mağaraları

Prof. Dr. Mehmet Önal, buradan kesilen taşların geçmişteki birçok tarihi yapıyı oluşturduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Harran ve Mardin arasındaki eski Bağdat Yolu üzerinde Bazda Mağaraları, Han el-Barur Kervansarayı, Şuayip Antik Kenti, Soğmatar gibi yerler bulunuyor. Dolayısıyla bu yol şu anda turizm yolu olarak çok güzel hale dönüştürüldü. Bu güzergahtaki Bazda Taş Ocakları da oldukça önemli yere sahip, sert kayalar oyulmak suretiyle yaklaşık 10-15 metre yüksekliğinde yüzlerce metre uzunluğunda galeriler, salonlar açılmış çünkü oradan Orta Çağ'da taş blokları kesilmiş ve birçok tarihi yapı buradan alınan taşlarla yapılmıştır."

Tarihi ve gizemli yapısıyla Bazda Mağaraları

"Turizme kazandırılmasını istiyoruz"
Yöre halkından Ahmet Kudak ise, buradaki yapıların turizme kazandırılmasını beklediklerini ve bu durumun bölge insanına önemli katkı sunacağına inandıklarını söyledi. Harran'a gelen yerli ve yabancı turistlerin buraları ziyaret ettiğini anlatan Kudak, "Turistler geliyor, geziyor, fotoğraf çekiyor, piknik yapıyorlar. Özellikle hafta sonları yoğun oluyor ama biz buraların en güzel şekilde değerlendirilip turizme kazandırılmasını istiyoruz. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz. Böylelikle bizim de yaşantımız değişir, ekmeğimiz çıkar çünkü işimiz yok, buradaki insanlar mevsimlik işçi olarak farklı illere çalışmaya gidiyor ama burası turizme kazandırılırsa insanlara iş kapısı açılır" dedi.

 

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