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SÄ±radaki Haber

Tarihi kentte kÄ±ÅŸ güzelliÄŸi
Seyahat
Ä°HA
Haber GiriÅŸ: 07.01.2020 - 11:00,Son GÃ¼ncelleme:/

Tarihi kentte kÄ±ÅŸ güzelliÄŸi

GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'nin eski yerleÅŸim yeri olan tarihi SÃ¼leymaniye Mahallesi kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼zel bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

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Ä°l merkezine 3 kilometre mesafedeki 3.derece kentsel ve doÄŸal sit alanÄ±nda camisiz minareleriyle Ã¼nlÃ¼ mahallede geÃ§miÅŸin izlerini taÅŸÄ±yan camiler, minareler, kiliseler, hanlar, kÃ¶prÃ¼ler, hamamlar ve dÃ¼kkanlar gibi 30`dan fazla tarihi eserin yer aldÄ±ÄŸÄ± alan karla kaplandÄ±.

Tarihi kentte kÄ±ÅŸ gÃ¼zelliÄŸi

Cami ile kilisenin yan yana olduÄŸu mahallede bulunan tarihi eserler yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplanÄ±rken, bÃ¼yÃ¼leyici gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izlemek ve fotoÄŸraflamak iÃ§in Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi bÃ¶lgeye akÄ±n etti.

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Tarihi kentte kÄ±ÅŸ gÃ¼zelliÄŸi

Tarihi kentte kÄ±ÅŸ gÃ¼zelliÄŸi

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