Tarihi kentte kÄ±ÅŸ gÃ¼zelliÄŸi

Ä°l merkezine 3 kilometre mesafedeki 3.derece kentsel ve doÄŸal sit alanÄ±nda camisiz minareleriyle Ã¼nlÃ¼ mahallede geÃ§miÅŸin izlerini taÅŸÄ±yan camiler, minareler, kiliseler, hanlar, kÃ¶prÃ¼ler, hamamlar ve dÃ¼kkanlar gibi 30`dan fazla tarihi eserin yer aldÄ±ÄŸÄ± alan karla kaplandÄ±.

Cami ile kilisenin yan yana olduÄŸu mahallede bulunan tarihi eserler yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplanÄ±rken, bÃ¼yÃ¼leyici gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izlemek ve fotoÄŸraflamak iÃ§in Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi bÃ¶lgeye akÄ±n etti.

Â

Â