Sonbaharı bir başka: Bodrum

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Bodrum sonbaharda da ziyaretçilerine farklı bir atmosfer vadediyor. Peki nereleri gezmeli? İşte size 10 adımda Bodrum gezisi...





1- Bitez'de rüzgra sörfü yapın



Sonbaharda Bitez koyu rüzgar sörfü aktivitesi için biçilmiş kaftan. Sonbaharın sessiz ortamında ılık esen rüzgarda sörf tutkunuzu geliştirebilir ve değişik bir deneyim yaşayabilirsiniz.









2- Bodrum Kalesi'ni ziyaret edin

Yazın sıcakta gezilmesi zor olan Bodrum Kalesi’ni sonbaharda mutlaka keşfedin. Bodrum'un tarihi dokusunu en iyi yansıtan yerlerden olan kalede, nefes kesen Bodrum manzarasına da şahit olabilirsiniz.









3- Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezin

Bodrum Kalesi’nin içinde yer alan Sualtı Arkeoloji Müzesi, Bodrum'un tarihine şahitlik eden pek çok buluntuya ev sahipliği yapıyor. Deniz altından çıkarılan kalıntıları yakından inceleyerek Bodrum'u yakından tanıyabilirsiniz.



4- Gümüşlük'ün tadını çıkarın

Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Gümüşlük'te merkez içindeki yerel takı pazarını gezebilir, birbirinden şık balık restoranlarında kendinize deniz ürünleri ile ziyafet çekebilirsiniz.









5- Yalıkavak'ta gün batımını izleyin

Bodrum’un en güzel gün batımı noktalarından biri olan Yalıkavak yeldeğirmenlerinde güneşin batışını izlemeden Bodrum’dan ayrılmayın. Sonrasında Yalıkavak çarşıyı gezebilir, acıkınca meşhur köftesinin tadını çıkarabilirsiniz.







6- Bodrum Marina'da keyifli bir gezinti yapın

Bodrum'un merkezinde yer alan marinada lüks yatları yakından görebilir ve marina içindeki mağazalardan alışveriş yaparak deniz kenarında keyifli bir yürüyüşe çıkabilirsiniz.



7- Bodrum Antik Tiyatrosu'ndaki etkinliklere katılın

Bodrum Antik Tiyatrosu, muhteşem Bodrum manzarası ile ünlü. Bodrum'un en eski yapılarından biri olan antik tiyatrodaki etkinlik ve konser takvimini inceleyerek çeşitli etkinliklere bilet alabilirsiniz.









8- Akyarlar'da denize girin

Bodrum'un en temiz sahillerinden birine sahip olan Akyarlar masmavi denizi ve bakir doğası ile öne çıkıyor. Karaincir plajı Bodrum'un en güzel plajlarından biri. Yaz aylarında gün boyu kalabalık olan bu plaj sonbaharda ise daha sakin bir atmosfere sahip.





9- Tekne turuna katılın



Bodrum'un koylarını sonbaharda keşfe çıkın. Denizin sakin olduğu dönemlerde koyları gezerek berrak denizin ve yakmayan güneşin tadını çıkarabilirsiniz.



10- Barlar sokağında tur atın

Bodrum'un en kalabalık noktalarından biri olan Barlar sokağı, sonbahar döneminde daha sakin. Barlar sokağındaki cafe ve barlarda bir şeyler içebilir ve manzaraya doyabilirsiniz.



Fotoğraflar: Gezilesi yerler, CNN Türk, Alamy, Barbaros Yachting