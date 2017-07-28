Baharın tadını doyasıya çıkarabileceğiniz seyahat rotaları

1. Yedigöller - Bolu

Bolu'nun oksijen deposu bölgelerinden olan Yedigöller, toplam yedi adet gölün etrafında toplanan envai çeşit ağaçlarla tam bir doğa harikası. Yeşilin her tonunu görebileceğiniz Yedigöller'de bahar tatilinizi renklendirebilirsiniz.

2. Şirince - İzmir

İzmir Selçuk ilçesinin en sevimli köylerinden biri olan Şirince, son dönemlerde adından sıkça söz ettiren rotalar arasında yer alıyor. Rum evleri ile dolu olan bu köyde konsept otellerde konaklayabilir ve Şirince şaraplarının tadına varabilirsiniz.

3. Abant Gölü - Bolu

Mükemmel doğa manzarası ve sakin tabiatı ile ilgi uyandıran yerlerden biri ola Abant gölü her mevsim güzel ama baharda bir başka güzel. Doğanın uyanışına şahit olabileceğiniz bahar aylarında Abant'ı ziyaret etmelisiniz. Bölgenin meşhur alabalığının tadına bakmayı unutmayın.

4. Trilye - Bursa

Bursa'nın şirin bir Rum köyü olan Trilye, özellikle bahar aylarında bir başka güzel oluyor. Bu güzel Rum kasabasında dar sokaklarda turlamak ve yerel lezzetleri ılık havada keşfetmek bir başka zevk.

5. Kapadokya - Nevşehir

Nevşehir'in dünyaca ünlü bölgesi Kapadokya bahar aylarında dillere destan bir güzellik sunuyor. Cappadox festivalinin olduğu bahar aylarında bölge her zamankinden daha canlı ve aktivite dolu olması ile dikkat çekiyor.

6. Efes - İzmir

İzmir'in tarihi bölgesi olan Efes'te bahar döneminde keşfedecek çok fazla şey bulunuyor. Efes antik kentini özellikle Nisan ve Mayıs aylarının tatlı havasında rahatlıkla keşfedebilir ve tarihle iç içe bir tatil geçirebilirsiniz.

7. Bodrum - Muğla

Yaz aylarının gözde destinasyonlarından biri olan Bodrum, sakinlik sevenler için bahar aylarında ayrı bir güzellik vadediyor. Tenha sokakları ve güzel doğası ile Bodrum bahar aylarında huzur arayanların adresi konumunda.

8. Urla - İzmir

İzmir'in güzel ilçelerinden biri olan Urla, küçük bir kıyı kasabası. Baharın gelişini yemyeşil bir doğa ile karşılayan bu güzel kasabada, Nisan ayında düzenlenen festivallere katılabilir ve farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.

9. Alaçatı - İzmir

İzmir'in ünlü tatil yerlerinden olan Alaçatı, bahar aylarında sakinlik isteyenler için harika bir seçenek. Taş evlerde konaklayabileceğiniz bölgede bahar aylarında düzenlenen Alaçatı ot festivali ile pek çok etkinliğe katılabilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.

10. Safranbolu - Karabük

Safranbolu Karadeniz'in evler ile ünlü olan bir ilçesi. Bahar aylarında bölgedeki yapıları ve tarihi evleri keşfetmek ve balık ziyafeti çekmek ayrı bir güzellik sunuyor.