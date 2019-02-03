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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıcak tutsun, rahat olsun ama şık da dursun
Seyahat
Melis YILMAZ
03.02.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Sıcak tutsun, rahat olsun ama şık da dursun

Doğada yapılan tüm sporlar için kıyafet seçimi çok önemli; çünkü hareket, ısı, rahatlık gibi etkenler performansınızı düşürebilir. Kayak merkezlerinde kar kalınlığının en yüksek seviyede olduğu günlerdeyiz. Bu spora meraklıysanız, kayak takımlarını tesislerden kiralayabilirsiniz ama yanınıza bir kayak montu almanız şart. Kalınlık, cep sayısı ve yeri, teknoloji, fiyat gibi seçimi etkileyen birçok faktör var. Bu sporu yapan, alanında uzman isimlere, kendi seçimlerini sorduk.

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Nalan Miri Sözer / İletişim danışmanı

Her şey elinizin altında

Sun Valley REEFTON

“Rahatlık için üzerinize oturan modeller seçebilirsiniz ama esnek kumaştan üretilmiş olmalı” diyor Nalan Miri Sözer. “Pistlere giriş kartını (ski-pass) koyabileceği kol cebi olan modeller tercihi. Cep telefonu, cüzdan, kulaklık, su matarası, pist haritası, eldiven gibi kayak yaparken olmazsa olmaz ekipmanlar için pek çok cebi bulunması nedeniyle bu montu tercih ediyor. Fiyatı: 250 Euro

Sıcak tutsun, rahat olsun ama şık da dursun

Rachel Araz Kiresepi / Moda blogger’ı

Hafif olmalı

Bogner Fire&Ice Sally-D

Hem hafif olduğu hem de sıcak tutuğu için seçimi Bogner markalı montlardan yana. Fire&Ice modelinin takılıp çıkarılabilen geniş kapüşonuyla yağışlı havalarda kaskınızın üzerini kapatabiliyorsunuz. Araz “Ödediğiniz paraya değecek, uzun seneler kalitesinden ödün vermeden kullanmaya devam edebileceğiniz bir yatırım” diyor. Fiyatı: 3.825 TL.

Sıcak tutsun, rahat olsun ama şık da dursun

Saffet Emre Tonguç  / Hürriyet Seyahat yazarı

Spor şıklık için

Moncler Marque

Kayak montu seçiminde izolasyona ve şıklığa önem veriyor Saffet Emre Tonguç; çünkü mont ve içlikleri farklı amaçlar için de kullanıyor. Bu yüzden hem kalitesi hem şıklık açısından senelerdir Moncler’in Marque modelini tercih ediyor. “Kayak yaparken çok rahat ediyorum, hem çok sportif hem de çok şık bir tercih!” diyor Tonguç. Fiyatı: 1725 dolar.

Sıcak tutsun, rahat olsun ama şık da dursun

Ayşe Durlu / Milli kayakçı

İnce ama korunaklı

Peak Performance
Helium Hooded Jacket

Kayak esnasında hareket rahatlığına önem veriyor Ayşe Durlu. Bedenini saran modellerin aksine daha ince yapıya sahip olan Peak Performance’ın Helium Hooded Jacket modelini tercih ediyor. “Çok ince bir yapısı olmasına rağmen kayarken hareketimi engellemiyor ve çok soğuk havalarda bile üşütmüyor” diyor. Fiyatı: 260 Euro.

Sıcak tutsun, rahat olsun ama şık da dursun

Başak Dizer Tatlıtuğ / Stil danışmanı

Gündelik kullanıma uygun

Perfect Moment Queenie Jacket Snow White Rainbow

Kayak montunun gündelik kullanıma da uygun olması gerektiğini düşünüyor Başak Dizer Tatlıtuğ. Perfect Moment’ın modelleri hem dağdaki şıklığınız için hem de gündelik kullanıma uygun. Queenie Jacket modelinin çıkarılabilir toz eteği  var. “Vintage havalı çizgili montunu çok beğendim, hem şık hem de kullanışlı” diyor. Fiyatı: 4325 TL.

Sıcak tutsun, rahat olsun ama şık da dursun

Füsun Hattat / Seyahat yazarı

Yeriniz her zaman belli

Moncler Laplance

Soğuktan korunmanın yanı sıra iç mekâna girildiğinde terlemeyi engelleyecek ürünleri tercih ediyor Füsun Hattat. Moncler’in Laplance modelinin yüzeyi Gore Thermium teknolojisi ile kaplı. Dolayısıyla terletmiyor. “Pahalı ama yatırım yapmaya değer, şık ve klasik bir marka. Asla eski yüzlü durmuyor. Cep telefonu için tasarlanmış silikon iç cebi çok kullanışlı. Acil durumlarda yer bildiren özelliği ise en büyük artısı” diyor. Fiyatı: 13.195 TL.

Sıcak tutsun, rahat olsun ama şık da dursun

Ecem Hepçiçekli  / Hürriyet Seyahat gezgini

Hem ucuz hem dayanıklı

WED’ZE SKI-P100

Kar yağışı ya da karla temas anında vücudu koruyabilecek nitelikte olan kayak montlarının sahip olduğu birkaç temel özellik var: Suya dayanıklılık, hava geçirgenliği ve ısı yalıtımı. Ecem Hepçiçekli’nin tercihi hem bu özellikleri taşıyan hem de sade tasarımıyla ilgisini çeken Wed’ze markasının SKI-P 100 W modelinden yana. Fiyatı: 125 TL. İki kişilik oda-kahvaltı fiyatı 3000 TL.

Sıcak tutsun, rahat olsun ama şık da dursun

Hamza Dursun / Olimpik milli kayakçı

Kir tutmaz

Descente Strem line d8

Montun kir tutmaz olmasına da dikkat ediyor Hamza Dursun. Descente markalı kayak montlarının heat navi kumaş teknolojisi, güneşten gelen ışığı emip hapsederek onu ısıya dönüştürüyor. “İç bölmesinde bulunan küçük bir GPS cihazı bulunduğu için acil bir durum anında ya da kaybolduğunum zaman beni kolaylıkla bulabilirler; harika bir özellik!” diyor Dursun. Fiyatı: 3367 TL.

Sıcak tutsun, rahat olsun ama şık da dursun

Zeynep Zor / Seyahat blogger’ı

En şık siz olun

Toni Sailer SIBILLA FUR

Kayak montu seçiminde şıklığa çok önem veriyor Zeynep Zor. Bu yüzden de Toni Sailer’ın Sıbılla Fur modelini kullanıyor. “Kayak montum su geçirmez parlak kumaştan üretilmiş ve nefes alabilir özelliğe sahip. Ski-pass için özel bölümü olmakla beraber birçok cebe sahip. Çıkabilir kapüşon ve kürkü ise tarzınıza göre şekillenebilir” diyor. Fiyatı: 1.249 Euro

Sıcak tutsun, rahat olsun ama şık da dursun

Aslı Barış / Hürriyet moda yazarı

Sezonun beyaz modası

The North Face Cirque Down

Kayak esnasında da modayı yakından takip ediyor Aslı Barış. Bu yüzden de tercihi The North Face’in Cirque Down montunun beyaz rengi. Hem şık hem de kalitesine güveniyor. “Beyaz modasını uygulamak isteyenler için yakası kürklü harika bir model” diyor. Fiyatı: 2340 TL.

Sıcak tutsun, rahat olsun ama şık da dursun

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