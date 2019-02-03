Sıcak tutsun, rahat olsun ama şık da dursun
Doğada yapılan tüm sporlar için kıyafet seçimi çok önemli; çünkü hareket, ısı, rahatlık gibi etkenler performansınızı düşürebilir. Kayak merkezlerinde kar kalınlığının en yüksek seviyede olduğu günlerdeyiz. Bu spora meraklıysanız, kayak takımlarını tesislerden kiralayabilirsiniz ama yanınıza bir kayak montu almanız şart. Kalınlık, cep sayısı ve yeri, teknoloji, fiyat gibi seçimi etkileyen birçok faktör var. Bu sporu yapan, alanında uzman isimlere, kendi seçimlerini sorduk.
Nalan Miri Sözer / İletişim danışmanı
Her şey elinizin altında
Sun Valley REEFTON
“Rahatlık için üzerinize oturan modeller seçebilirsiniz ama esnek kumaştan üretilmiş olmalı” diyor Nalan Miri Sözer. “Pistlere giriş kartını (ski-pass) koyabileceği kol cebi olan modeller tercihi. Cep telefonu, cüzdan, kulaklık, su matarası, pist haritası, eldiven gibi kayak yaparken olmazsa olmaz ekipmanlar için pek çok cebi bulunması nedeniyle bu montu tercih ediyor. Fiyatı: 250 Euro
Rachel Araz Kiresepi / Moda blogger’ı
Hafif olmalı
Bogner Fire&Ice Sally-D
Hem hafif olduğu hem de sıcak tutuğu için seçimi Bogner markalı montlardan yana. Fire&Ice modelinin takılıp çıkarılabilen geniş kapüşonuyla yağışlı havalarda kaskınızın üzerini kapatabiliyorsunuz. Araz “Ödediğiniz paraya değecek, uzun seneler kalitesinden ödün vermeden kullanmaya devam edebileceğiniz bir yatırım” diyor. Fiyatı: 3.825 TL.
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı
Spor şıklık için
Moncler Marque
Kayak montu seçiminde izolasyona ve şıklığa önem veriyor Saffet Emre Tonguç; çünkü mont ve içlikleri farklı amaçlar için de kullanıyor. Bu yüzden hem kalitesi hem şıklık açısından senelerdir Moncler’in Marque modelini tercih ediyor. “Kayak yaparken çok rahat ediyorum, hem çok sportif hem de çok şık bir tercih!” diyor Tonguç. Fiyatı: 1725 dolar.
Ayşe Durlu / Milli kayakçı
İnce ama korunaklı
Peak Performance
Helium Hooded Jacket
Kayak esnasında hareket rahatlığına önem veriyor Ayşe Durlu. Bedenini saran modellerin aksine daha ince yapıya sahip olan Peak Performance’ın Helium Hooded Jacket modelini tercih ediyor. “Çok ince bir yapısı olmasına rağmen kayarken hareketimi engellemiyor ve çok soğuk havalarda bile üşütmüyor” diyor. Fiyatı: 260 Euro.
Başak Dizer Tatlıtuğ / Stil danışmanı
Gündelik kullanıma uygun
Perfect Moment Queenie Jacket Snow White Rainbow
Kayak montunun gündelik kullanıma da uygun olması gerektiğini düşünüyor Başak Dizer Tatlıtuğ. Perfect Moment’ın modelleri hem dağdaki şıklığınız için hem de gündelik kullanıma uygun. Queenie Jacket modelinin çıkarılabilir toz eteği var. “Vintage havalı çizgili montunu çok beğendim, hem şık hem de kullanışlı” diyor. Fiyatı: 4325 TL.
Füsun Hattat / Seyahat yazarı
Yeriniz her zaman belli
Moncler Laplance
Soğuktan korunmanın yanı sıra iç mekâna girildiğinde terlemeyi engelleyecek ürünleri tercih ediyor Füsun Hattat. Moncler’in Laplance modelinin yüzeyi Gore Thermium teknolojisi ile kaplı. Dolayısıyla terletmiyor. “Pahalı ama yatırım yapmaya değer, şık ve klasik bir marka. Asla eski yüzlü durmuyor. Cep telefonu için tasarlanmış silikon iç cebi çok kullanışlı. Acil durumlarda yer bildiren özelliği ise en büyük artısı” diyor. Fiyatı: 13.195 TL.
Ecem Hepçiçekli / Hürriyet Seyahat gezgini
Hem ucuz hem dayanıklı
WED’ZE SKI-P100
Kar yağışı ya da karla temas anında vücudu koruyabilecek nitelikte olan kayak montlarının sahip olduğu birkaç temel özellik var: Suya dayanıklılık, hava geçirgenliği ve ısı yalıtımı. Ecem Hepçiçekli’nin tercihi hem bu özellikleri taşıyan hem de sade tasarımıyla ilgisini çeken Wed’ze markasının SKI-P 100 W modelinden yana. Fiyatı: 125 TL. İki kişilik oda-kahvaltı fiyatı 3000 TL.
Hamza Dursun / Olimpik milli kayakçı
Kir tutmaz
Descente Strem line d8
Montun kir tutmaz olmasına da dikkat ediyor Hamza Dursun. Descente markalı kayak montlarının heat navi kumaş teknolojisi, güneşten gelen ışığı emip hapsederek onu ısıya dönüştürüyor. “İç bölmesinde bulunan küçük bir GPS cihazı bulunduğu için acil bir durum anında ya da kaybolduğunum zaman beni kolaylıkla bulabilirler; harika bir özellik!” diyor Dursun. Fiyatı: 3367 TL.
Zeynep Zor / Seyahat blogger’ı
En şık siz olun
Toni Sailer SIBILLA FUR
Kayak montu seçiminde şıklığa çok önem veriyor Zeynep Zor. Bu yüzden de Toni Sailer’ın Sıbılla Fur modelini kullanıyor. “Kayak montum su geçirmez parlak kumaştan üretilmiş ve nefes alabilir özelliğe sahip. Ski-pass için özel bölümü olmakla beraber birçok cebe sahip. Çıkabilir kapüşon ve kürkü ise tarzınıza göre şekillenebilir” diyor. Fiyatı: 1.249 Euro
Aslı Barış / Hürriyet moda yazarı
Sezonun beyaz modası
The North Face Cirque Down
Kayak esnasında da modayı yakından takip ediyor Aslı Barış. Bu yüzden de tercihi The North Face’in Cirque Down montunun beyaz rengi. Hem şık hem de kalitesine güveniyor. “Beyaz modasını uygulamak isteyenler için yakası kürklü harika bir model” diyor. Fiyatı: 2340 TL.
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