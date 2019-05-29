"Şehzadeler şehri" Amasya'da hedef 1 milyon turist

Kültür, termal, doğa ve av turizmiyle öne çıkan Amasya'ya gelen yerli ve yabancı turist sayısında valilik ve belediyenin turizm alanında yaptıkları çalışmalar sonucu her yıl artış sağlanıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları, müzeleri, bimarhanesi, Sultan 2. Bayezid Külliyesi, Kızlar Sarayı, Yeşilırmak'ın iki yakasında uzanan Yalıboyu evleri, tarih kokan otantik sokakları ve 8 bin 500 yıllık tarihinin değerlerini barındıran Amasya, turistlerin ilgisini çeken şehirler arasında.

Vali Osman Varol, 2019 yılı ortalarına yaklaştıkları bu günlerde Amasya'da turizm hareketliliğinin başladığını söyledi. Geçen yıl yaklaşık 800 bin ziyaretçi sayısına ulaştıklarını belirten Varol, bu yılki hedeflerinin bu rakamların üzerine çıkmak olduğunu vurguladı.

"Bu yıl çok ciddi talep var"

Bu yıl Milli Mücadele'nin 100. yılı olması sebebiyle 12-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'nin çok daha hareketli geçmesi için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Varol, "Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız oldu. Hem Amasya'da yaşayan vatandaşlarımıza hem de yurdumuzun dört bir yanından gelecek misafirlerimize çok güzel sürprizlerimiz olacak" dedi.

Varol, turizmcilerle yaptıkları görüşmelerde kente bu yıl çok ciddi talep olduğunu öğrendiklerine dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Rezervasyonlarımız çok iyi gidiyor. Yüzde 20'lik artışı yıl sonuna kadar korumayı ve 1 milyon turiste ulaşmayı umuyoruz. Amasya 8 bin 500 yıllık bir tarihe sahip, antik dönemden günümüze kadar birçok medeniyetin hüküm sürdüğü ve derin izler bıraktığı bir şehir. Özellikle son bin yılda Türk-İslam medeniyeti için çok önemli değerler taşıyan bir şehrimiz. Öncelikle burası şehzadeler şehri. Osmanlı döneminde şehzadelerin yönetim becerisi kazandığı bir şehir. Yine Amasya, Milli Mücadele'de de bağımsızlık ateşinin yakıldığı bir şehir. Buraya gelen misafirlerimiz bu tarihi içeren değerleri görecek, bunların yanında eşsiz doğal güzellikleri görme fırsatı bulacak."