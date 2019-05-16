Paris’in yanı başı, binbir hayal bahçesi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriParis’in yanı başı, binbir hayal bahçesi...
GeriSeyahat Paris’in yanı başı, binbir hayal bahçesi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Paris’in yanı başı, binbir hayal bahçesi...
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Aslı Ulusoy-Pannuti | asli@siradisiparisrehberi.com
16.05.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Paris’in yanı başı, binbir hayal bahçesi...

İstanbul, Tokyo, Berlin gibi şehirlerle karşılaştırıldığında bir avuca sığan bir büyük şehirdir Paris ve Parisliler için hayat bu küçücük alanda döner. Öyle ki Paris’ten birkaç km uzaklaştıklarında kendilerini çok uzaklara gitmiş gibi hisseder, gördükleri her şeyden neredeyse bir yabancı turist kadar etkilenirler. Fransız dilinde ‘banliyö’ olarak anılan, ‘büyük bir şehrin yanı başındaki yeni ya da eski yerleşim yeri’ şeklinde tanımlanabilecek bu minik şehirlerden birinde, Malakoff’da gittiğimiz ressam evi ve bahçesi, sadece Parisli gazeteci arkadaşlarım için değil, benim için de bir sürprizdi! Ve bir kez daha, “Paris’in yakın çevresinde de keşfedecek ne çok yer var” dedirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Biliyordum, Malakoff tıpkı Paris’in Belleville mahallesi gibi, sanatçı evi ve atölyeleriyle ünlüydü ama bugüne kadar hiçbirine girmek kısmet olmamıştı. Üyesi olduğum Fransız gazeteci derneğinin düzenlediği gezi sayesinde rengârenk bir dünyanın ve merak gıdıklayıcı eserlerin içinde buluverdik kendimizi.

Mayıs güneşinin sıcacık ısıttığı bir bahçe... O bahçede rüyaların ve hayalgücünün el ele tutuştuğu, çoğu gerçeküstü figürlerden oluşan bir dünya. 30 yıl önce tamamen otodidakt, Türkçe’deki en yakın karşılığıyla ‘alaylı’ yetişmiş bir sanatçı: Jean-Michel Chesne. Başlangıçta tarım eğitimi alan, ancak bu alanda hiç çalışmayan Chesne’nin 1992’de, Postacı Cheval’in İdeal Sarayı’nı ziyareti (Palais Ideal du Facteur Cheval) gerçek bir sanatsal şok olmuş. Fransa’da kırsal kesimde postacı olarak çalışırken bostanında 1879’da başlayıp 1912’de bitireceği bir rüyalar sarayına imza atan Cheval’in eseri Chesne’yi büyülemiş. 1969’da resmi olarak ‘tarihi anıt’ unvanı alan eserle Chesne, Cheval’in esin kaynağı kartpostallardan etkilenip, eski kartpostal koleksiyonuna başlamış. Bu koleksiyon sayesinde önünde bambaşka dünyalar açılmış. Porselen tabak kırıklarıyla kaplı ve bugün müze olarak gezilen ‘Picassiette’ başta olmak üzere Fransa’daki örnekleri keşfedip gezmiş.

Paris’in yanı başı, binbir hayal bahçesi...


Çevreye ve bahçelere, özellikle de açıkhavada yapılan sanat üretimine ilgi duyan Chesne sonunda, 1997’de bir kule yapmaya karar vermiş. “Ortaya ne çıkacağını ben de bilmiyordum ama inanılmaz bir mozaik yapma arzum vardı. Mağaranın en üstündeki çanla başladım, evimin bodrum katındaki fırında kuleyi pişirdim. Bu parçalar zamanla birikti ve 1998’de bir kroki yapıp, iki yıl boyunca bu mağarayı inşa ettim. Tamamen reçineyle çalıştım, hiç çimento kullanmadım.” Bu bin bir ayrıntıdan oluşan ve henüz bitmeyen ‘Mağara’nın Gaudi esinlenmesi olup olmadığı sorusuna, “Hayır” diyor sanatçı. “Eserin yumuşak hatları herkese bunu düşündürüyor ama benim esin kaynağım Postacı Cheval’in İdeal Sarayı oldu.” Bu çok etkilendiği sarayın resmi bir yayınında bugün Chesne’nin evi de görülmesi gereken sanat mekanlarından biri olarak yer alıyor.

Paris’in yanı başı, binbir hayal bahçesi...


Peki kullandığı tabak çanak, ayna kırıklarını, deniz kabuklarını, takıları, renkli camları vs nereden buluyor Chesne? “Kırık tabakları toplayıp satan yerler var. Deniz kabuklarını ise kendim topluyorum. Gördüğünüz figürlerin bazıları benim, mesela küçük kafaları kışın yaptım. Bazısı ise turistik eşya satıcılarından gelme.” Chesne’nin bahçesinde sadece ‘Mağara’ yok. Aynı zamanda duvarları ve bahçe girişindeki yerleri kaplayan, çoğu hayali hayvan desenlerinden oluşan mozaikler ya da bahçenin çeşitli noktalarında sergilediği tek kişilik karakterler de hep onun elinden çıkma. “Bahçedeki tüm duvarların bize ait olduğunu sanıyordum, meğer şu duvar Citroen garajına aitmiş. İki sezon boyunca beni merdiven tepesinde gören usta bir gün dayanamayıp pencereden ne yaptığımı sordu. Görmesi için bahçeye davet ettim, çok beğendi” diyor gülerek.

Paris’in yanı başı, binbir hayal bahçesi...


Jean-Michel Chesne’nin sanatsal çalışması evi ve üzerinde bulunduğu sokağı kentsel dönüşüm yıkımından kurtarmış. “2015 sonu 2016 başında Malakoff belediyesi yol genişletme kararı aldı. Bu evde altı daireyiz, hemen hukuken harekete geçtik. Bense bir şikayet dilekçesi hazırlayıp ‘art brut’e ilişkin bütün kurumlara gönderdim. Başta Postacı Cheval Sarayı ve Şikago Sanat Enstitüsü olmak üzere çok sayıda kurum ve kişi büyük destek verdi. Bunun üzerine belediye, kararını geri çekmek zorunda kaldı.”

Paris’in yanı başı, binbir hayal bahçesi...


Chesne’nin, randevu üzerine sanatseverlere açtığı bahçesindeki karaktarlerin esin kaynağını sorduğumuzda şöyle yanıtlıyor: “Bu sanat alanında gördüğüm, ilgi duyduğum her şey beni etkiliyor. Bütün yıl sergileri görmeye gidiyorum. Art brut’un ‘babaları’ndan hayatta olanları ziyaret ediyorum. Tabii hayalgücüm ve teknikteki ustalık da yaptığım eserleri yönlendiriyor muhakkak.”

Kişisel sergilerin yanı sıra kolektif sergilere de katılan, uluslararası festivallerde yer alan Chesne, Paris galerilerinin ‘alaylı’ sanatçıları küçümsediğinden söz ediyor. “Bizimle yeni yeni ilgilenmeye başlayan galeriler var artık. Ama zorlanıyorlar çünkü yirmi yıldır kendi kural ve metodlarımızı geliştirdik; istedikleri gibi müdahale edemiyorlar bize.”

Paris’in yanı başı, binbir hayal bahçesi...


Yaptığı eserleri ‘outsider’ kategorisine sokan sanatçı resimlerini ise evinde sergiliyor. İlgi çekici eserlerinden biri de ‘mektup sanatı’ (mail art) kategorisine girenler.. Sadece posta yoluyla haberleştikleri beş sanatçıdan oluşan yazışma  grubunun eserleri bunlar. Üzerinde çalıştıkları desenlerle her biri bir sanat eserine dönüşen zarflardan birini gösterip, “Ev adresimizi versek, bize de böyle bir zarf hazırlayıp gönderir misiniz?” diye soruyorum. Gülüyor: “Tabii, ama şartım karşımdakinin de bana sanat eserine dönüştürdüğü bir zarf hazırlaması!” En iyisi biz boyumuzdan büyük işlere kalkışmayalım ve başta Jean-Michel Chesne olmak üzere tüm sanatçıların sanat çabasına ve eserlerine hep hayranlıkla bakalım.

Paris’in yanı başı, binbir hayal bahçesi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Paris’in yanı başı, binbir hayal bahçesi...

Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayacaklar

Dalış Turizmi sezonu açıldı

Roma’nın yanı başındaki ortaçağ şatosu artık bir hostel!