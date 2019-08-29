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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Otostopla karadeniz turuna çıktılar
Seyahat
DHA
29.08.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Otostopla karadeniz turuna çıktılar

Ankara'da üniversite öğrencileri Üzeyir Karakuzu ile Sümeyye Solmaz, otostopla seyahat ederek Karadeniz'i geziyor.

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Ankara'da üniversite öğrencileri Üzeyir Karakuzu ile Sümeyye Solmaz, otostopla seyahat ederek Karadeniz'i geziyor. Ankara'da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde öğrenim gören Üzeyir Karakuzu ve Sümeyye Solmaz, otostopla Karadeniz yaylalarını gezmeye karar verip, yola çıktılar. Ankara'dan yola çıkan ikili, 3 gün içerisinde Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan Badara Yaylası'na ulaştı. Sadece otostop yaparak seyahat ettiklerini belirten Üzeyir Karakuzu, "Geçen yıl otostopla Karadeniz gezisine çıkıp, Batum'a kadar gitmiştik.

Otostopla karadeniz turuna çıktılar

Bu kez görmediğimiz yaylalara gidiyoruz. Buraları çok seviyoruz. Karadeniz'in doğasına vurulduk, aşık olduk. Burada nefes alıyoruz" dedi. Otostop yaptıkları seyahatlerde başlarından geçen ilginç bir anıyı paylaşan Karakuzu, "Perşembe Yaylası'nda rallici olduğunu söyleyen bir kişi bizi aracına aldı. Rallici olmak için evden çıktığını anlattı. Aybastı'dan Fatsa'ya kadar gittik. Yolları aynen burada olduğu gibi virajlıydı. Virajlara 120 kilometre hızla girdi, biz tabi tedirgin olduk. Otostopla seyahatin böyle riskli durumları da olabiliyor" diye konuştu. Otostopla seyahat etmenin aslında bir kültür olduğunu dile getiren Sümeyye Solmaz ise, "Yolda tanıştığımız o insanların hikayelerini dinlemek bana çok çekici geliyor" diyerek herkesi Karadeniz'in eşsiz doğasını görmeye davet etti.

 

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