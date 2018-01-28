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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Esma ÇAKIR
28.01.2018 - 05:00, Son Güncelleme:

Maskeyle gelen gizem, romantizm ve eğlence

Kanalların ayırdığı, köprülerin birleştirdiği minik adacıklarla varlık bulan, pastel renkli yapılarıyla bir tablo havasına bürünen eşsiz kenti günümüzden sıyrılıp, bir nebze Ortaçağ atmosferinde görmek, renklerin ve coşkunun kostümlerle, maskelerle birlikte salındığına tanık olmak için karnaval dönemi biçilmiş bir kaftan. Her yıl karnaval boyunca kente 3 milyona yakın turistin gelmekte olduğu da bunu güçlendiriyor.
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Ortaçağ’da, soylu ve alt sınıf arasındaki kalın çizgiyi ortadan kaldıran bir etkinlik olarak 1296’da halk bayramı ilan edilen bu karnavalda en çarpıcı etkinliklerden biri, orijinal adı ‘Türk’ün Uçuşu (Svolo del Turco)’ olan Melek Uçuşu. Meleği simgeleyen gösterişli kostümüyle her yıl ünlü bir kadın, çelik halat vasıtasıyla San Marco Bazilikası’nın çan kulesinden, aynı isimdeki meydana indiriliyor. Meydanı dolduran binlerce kişinin tanıklığında gerçekleştirilen bu geleneğin tarihi, 16’ncı yüzyıla dayanıyor. Türk bir akrobat, önündeki teknesinden çan kulesine gerdiği bir halatın üzerinde yürür. Bu gösteriden çok etkilenen Venedikliler her yıl bunu tekrar etmeye başlar.

Maskeyle gelen gizem, romantizm ve eğlence

Göz doldurucu bir diğer etkinlik olan Marialar Geçidi, her yıl evlenmek isteyenler arasından seçilen 12 genç kızın, asiller tarafından sadece bir günlüğüne gösterişli kıyafet ve mücevherlerle donatılarak, prenses muamelesi görmesi geleneğine dayanıyor. Karnavalda bu yıl ilk kez çocuklar için de 12 Şubat’ta bir defile düzenlenecek. Eğlencenin doruğuna ise, tarihi baloların yeniden vücut bulmasıyla ve her akşam düzenlenen partilerle ulaşılıyor. Bazı kiliseler ve mekânlarda düzenlenen klasik müzik konserlerini, havai fişek gösterilerini de kaçırmamalı.

Maskeyle gelen gizem, romantizm ve eğlence

Karnavalın parçası olun

Sadece sokaklarda neler olup bittiğine bakmak karnaval boyunca yapılabilecek en güzel şey değil. Birçok dükkândan maskeler ve kostümler satın alarak siz de onun bir parçası olabilirsiniz. Bu dükkânlar arasında en bilinenlerden biri Sogno Veneziano Atelier. Peruk ve maske ile diğer aksesuarların da dahil olduğu bir kostüm, otelinize teslim ve otelden geri alımı da dahil 400 Euro gibi bir ücrete mal oluyor. Kostüm ve aksesuarlarını satın almanın maliyeti de 500 ila 4 bin Euro arasını bulabilir. Ortalama bir maske fiyatı 20 Euro civarında iken bu, maskenin hafif değerli taşlarla süslenmesine bağlı olarak 500 Euro’ya kadar çıkabilir. Kostüm dahil balolara katılım bileti paketleri de ortalama 500 Euro civarı.

Maskeyle gelen gizem, romantizm ve eğlence

Kendi maskenizi yapın

Öte yandan, kendi maskenizi kendinizin yapabileceği eğlenceli mini kurslar da mevcut. 2 saat süren bir günlük kurs 75, günde 2’şer saatten 2 gün süren kurslar ise 120 Euro civarında. “Karnaval boyunca maske taktıklarında birçok kişi gerçek yüzünü keşfeder,” der dramaturg Sigmund Graff. Bu yüzden seçeceğiniz ya da yapacağınız maske biraz da sizi yansıtacaktır.

Maskeyle gelen gizem, romantizm ve eğlence

Yürüyerek keşfedin

Motorlu araç girişine kapalı olan kentte ulaşım, küçük vapurlar ve teknelerle sağlanıyor. Ancak kentin canlılığının, gizemli birer labirent halindeki sokaklarının tadını çıkarmak için ben hep yürümeyi tercih ediyorum. Böylece şehrin gerdanlığı olan Rialto başta olmak üzere 400’ün üzerindeki irili ufaklı köprüyü de yakından keşfetmiş olursunuz. Şehrin simgesi gondollar dahi hiç ilgimi çekmedi. 6 kişilik gondollarla yapılan yaklaşık 40 dakikalık gündüzsefası için 80, gece ise 100 Euro bedel ödeniyor. Ben bunu güzel öğlen ve akşam yemekleri için harcamayı tercih ettim hep.

Maskeyle gelen gizem, romantizm ve eğlence


Büyük Kanal ve kentin kalbi San Marco Meydanı ve bazilikasının yanı sıra, tarihi kent birbirinden alımlı saraylardan geçilmiyor. Hükümet konağı, adalet sarayı ve dük konutu olarak da kullanılmış olan, görkemli gotik mimarisiyle kentin sembollerinden olan, Kazanova’nın (Giacomo Casanova) kapatıldığı hapishanenin de bulunduğu Dukalık Sarayı (Palazzo Ducale) bunların başında geliyor. Saray, Venedik Lagünü’nden bakıldığında şehrin siluetinin önemli bir parçası. Kentin en eski saraylarından biri olan, Bizans mimarisinin tipik bir örneğini sergileyen Türk Hanı’nı (Fondaco dei Turchi) da görmeli.
13’üncü yüzyılda inşa edilmiş olan saray, günümüzde Venedik Doğa Tarihi Müzesi’ne (Museo di Storia Naturale di Venezia) ev sahipliği yapmakta ve Büyük Kanal’ın incilerinden.

Maskeyle gelen gizem, romantizm ve eğlence

Vaktiniz varsa cam eşyalarıyla ünlü Murano Adası ile Venedik Lagünü’nde 12 kilometre boyunca uzanan Lido Adası’nı da gezi listenize alabilirsiniz.
Eğer karnavalın son günlerinde buradaysanız, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü de, turistlerin gönüllerinde “Avrupa’nın en romantik şehri” ilan edilen Venedik’te, belki de Romeo ve Juliet’in şehri Verona’da geçirebilirsiniz.

NEREDE KONAKLANIR?

Santa Lucia, Roma Meydanı ya da San Marco Meydanı çevresinin oluşturduğu kentin merkezi turistlerce en çok tercih edilen yerler.
Ancak turistlere tahammülü kalmayan, keşmekeşten bunalan kent halkının hatırı sayılır bir bölümü, evlerini ya da odalarını Airbnb’de kiraya veriyor. Sıklıkla Airbnb’de, otellerden daha düşük fiyata konaklama imkânı bulabiliyorsunuz. Anakaradaki Mestre, fiyatların çok uygun olduğu bir bölge ancak turistik yerlere uzak.Her yıl Venedik Film Festivali’nin düzenlendiği Lido Adası da güzel bir seçenek. Adaya vapurlarla San Marco Meydanı’ndan 15 dakikada ulaşılıyor. Lüks otellerin birçoğu da Büyük Kanal ve San Marco Meydanı’nda konumlanmış durumda.

Maskeyle gelen gizem, romantizm ve eğlence

NE YENİR, NE İÇİLİR?

Venedik usulü morina balığı (baccalà) ve sardalyalı bigoli (boru spagetti) başta olmak üzere deniz ürünlerinden yapılmış makarnalar ile çorbalar, bir dönemim fakir yemeği olarak bilinen, genellikle garnitür olarak mısır irmiğinden hazırlanan polenta, soğan ve maydanozlu karaciğer pate (patè di fegato), hardal soslu füme ringa balığı (le aringhe affumicate insaporite con salsa alla senape), kırmızı hindibalı risotto (risotto al radicchio), makarna ve kuru fasulye çorbası (pasta e fagioli) geleneksel tatlardan.

Maskeyle gelen gizem, romantizm ve eğlence

Tarihi 13’üncü yüzyıla dayanan ve bir dönem 6 ay kadar süren Venedik Karnavalı (Carnevale di Venezia), bu yıl 27 Ocak - 13 Şubat arasında düzenlenecek ve kent kesintisiz eğlenceye sahne olacak.Dünyanın pek çok yerinden gelen sokak müzisyenleri, tiyatro oyuncuları ve sirk sanatçıları da etkinlik boyunca sokaklarda performanslarını sergileyecek. 200’ün üzerinde etkinliğin çoğu şehir merkezinde gerçekleştirilecek.Karnavalın etkinlik takvimine ilişkin bilgilere resmi internet sitesi http://www.carnevale.venezia.it/?lang=en adresinden ya da kentin birçok yerinden elde edeceğiniz broşürlerden ulaşabilirsiniz.

NERELER GEZİLMELİ?

Müzelerde sıra beklememek, ulaşım, alternatif yeme-içme mekânları, kentin pazarları, park ve bahçelerine dair pratik ve doğru bilgilere ulaşmak için 6 dilde hazırlanmış “Venezia unica (eşsiz Venedik)” adlı siteye göz atabilirsiniz.

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