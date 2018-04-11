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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Malezya’nın Karadeniz’i: Cameron Highlands
Seyahat
Banu Gündoğdu / Instagram: @heryolculukbirmasal
11.04.2018 - 14:35, Son Güncelleme:

Malezya’nın Karadeniz’i: Cameron Highlands

Öyle bir yer düşünün ki her yer göz alabildiğine yeşil. Yemyeşil ormanların içinden geçerken kendinizi birden yemyeşil çay bahçelerinde buluyorsunuz. Gördüğünüz manzara karşısında büyüleniyorsunuz ve gerçek mi değil mi anı sorgulamaya başlıyorsunuz. Çay bahçeleri, çilek tarlaları, arı çiftliği, kelebek parkı her şey o kadar doğal ve güzel ki şehir yaşamına geri döneceğiniz gün gelmesin, zaman burada dursun istiyorsunuz. Günün birinde yolunuz Malezya’ya düşerse bu duyguları yaşayabileceğiniz Cameron Highlands’i planınıza ekleyin. İşte size Malezya’nın Karadeniz’i Cameron Highlands rehberi…

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Başkent Kuala Lumpur’un yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde bulunan Cameron Highlands, Malezya’nın en yeşil bölgelerinden biri. Deniz seviyesinden yaklaşık 1900 metre yükseklikte bulunduğu için özellikle sıcak günlerde serinlemek isteyenlerin ve turistlerin gözdesi. Kuala Lumpur’dan günübirlik bize özel rehberli bir tur planladık. Rehberimiz, hafta sonu ve tatil günlerinde trafiğin çok yoğun olduğunu ve gezmek için iyi bir gün seçtiğimizi paylaştı. Şubat sonunda gittik ve yağmura yakalanmadan rahatça gezebildik. Cameron Highlands, ismini 1885 yılında bir haritalama gezisi sırasında buraları dolaşan William Cameron’dan almış. Bölgenin gelişmesi ise 1925’te Sir George Maxwell’in burayı ziyaret etmesi ile başlamış.

İlk durağımız bambu sepet fabrikası

Rehberimiz ilk önce yolumuzun üzerinde bulunan sepet fabrikasına uğrayacağımızı paylaştı. Fabrika deyince 2-3 katlı biraz daha büyük bir alan gözümde canlanmıştı ancak gittiğimiz yer baraka gibiydi. Yerde el yapımı hasır sepetler, bambuları kestikleri birkaç makine yer alıyordu. İşçilerin hepsi satışta olduğu için kimseleri göremedik ama sepetler çok güzeldi.

Malezya’nın Karadeniz’i: Cameron Highlands

Lata Iskandar Şelalesi

Tapah’tan Cameron Highlans’e doğru ilerlerken durduğumuz yerlerden biri de Lata Iskandar Şelalesi oldu. 25 metre yüksekten dökülen şelale görülmesi gereken yerlerden biri. Yolun diğer tarafında kurulan hediyelik eşya tezgâhlarında bambudan yapılma birçok ürün de satılıyor.

Malezya’nın Karadeniz’i: Cameron Highlands

Şelaleyi gezdikten sonra yola devam ederken ormanların nefes kesici güzelliği de eşlik etmeye başlıyor. Bir süre sonra yol kenarında baraka evler görmeye başladık.  Rehberimizin anlattığına göre yolun aşağısında yer alan köyde yaşayan bu aileler, yol kenarına kurdukları tezgâhlarda meyve, sebze ve el yapımı ürünler satarak para kazanıyorlarmış.  Yol kenarına kurdukları barakaları ise ev olarak kullandıklarından bahsetti. Bir süre sonra yol kenarındaki barakalardan birinde durduk. Kendileri ile rehberimiz aracılığı ile biraz sohbet ettikten sonra bize nasıl avlandıklarını anlatan küçük bir gösteri sundular.

Malezya’nın Karadeniz’i: Cameron Highlands

Çay bahçelerinde dolaşırken yeşile doyun

Çay bahçelerine girmeniz ile yeşilin tonları adeta değişiyor. Araçlar yemyeşil bahçeler içindeki dar yolda ilerlerken ara ara trafik tıkanabiliyor. Siz de muhteşem manzaraları fotoğraflayabiliyorsunuz. Bazı yerlerde fotoğraf çekmek için duruğumuzda doğanın içinde adeta kaybolduğumuzu hissettik. “Boh Tea Plantation” çay üretim merkezine vardığımızda yaklaşık bir buçuk saatlik bir mola verdik. Burada Rize’dekine benzer şekilde, çayın üretim sırasında hangi aşamalardan geçtiği anlatılıyor. Bu anlatım sonrası BOH marka çayları alabileceğiniz markete geçiyorsunuz. Çay hiç içmesem de paketler o kadar güzeldi ki hediye olarak almadan duramadım.

Malezya’nın Karadeniz’i: Cameron Highlands

Marketten sonra kafeteryasına geçerek mola verebilirsiniz. Eğer The Tarik ismindeki içine süt katılan yerel Malezya çayından denemek isterseniz burada tadabilirsiniz. Kafeteryanın en güzel yanı ise muhteşem güzellikteki çay bahçelerini panaromik olarak gördüğünüz bir manzara sunması.

Malezya’nın Karadeniz’i: Cameron Highlands

Cameron Highlands’de başka neler yapılır?

Yemyeşil çay bahçelerinde yeterince vakit geçirdikten sonra bölgede gezebileceğiniz diğer yerlere uğramadan Cameron Highland’den ayrılmamalısınız. Bunların en başında çilek tarlaları geliyor. Yeni toplanmış tazecik çileklerin mis gibi kokusu, arabadan iner inmez sizi sarıyor. İsterseniz tarlaya girip çilek toplayabilir, isterseniz toplanmış çileklerden satın alabilirsiniz. Rotanızda ilerlerken lokâl pazarlara denk geleceksiniz. Çilek başta olmak üzere çeşitli tropikal meyveler, sebzeler alabilir ve tadabilirsiniz. Kelebek çiftliklerini eminim başka yerlerde de gezmişsinizdir. Cameron Highlands’de de gezebileceğiniz kelebek çiftliğinde rengârenk kelebekleri görebilirsiniz.

Malezya’nın Karadeniz’i: Cameron Highlands

Cameron Highlands golf oynamayı sevenler için de güzel imkânlar sunuyor. Bu güzel doğanın içinde golf oynayabilir, Hint mutfağının lezzetlerinden tadabilir, orkide ve gül bahçesini, arıcılık ve bal üretiminin yapıldığı çiftlikleri gezebilirsiniz.

Malezya’nın Karadeniz’i: Cameron Highlands

Tüm bu güzelliklerden sonra giderken biraz yoğun olduğu için duramadığımız Cameron Vadisi’ne bakan seyir terasında mola verdik. Burada aynı zamanda Bharat Tea isminde bir çay üretici firmasının marketi de yer alıyor. Cameron vadisi manzarasının güzelliğini hafızamıza kazıyıp bu güzel günü sonlandırdık.

Malezya’nın Karadeniz’i: Cameron Highlands

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