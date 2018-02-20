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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Zeynep ZOR / Instgaram: @zey_zor
20.02.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Lüksün merkezi Zürih

Son zamanların merak edilen şehirleri arasına giren Zürih, doğası, tarihi, çikolatası ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Dünyanın en üst yaşam standartlarına sahip kentlerden biri olan Zürih, bankacılığın da ana merkezi. Bu sene farklı yerler gezmek istiyorsanız Zürih tam size göre. İşte size Zürih gezi rehberi…

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Turistik olarak çok ilgi görmese de, son zamanlarda merak edilen şehirler arasında yerini almaya başladı. Lüksün merkezi Zürih
Bizim Zürih'i ziyaret etme sebebimiz aslında çok yakınında bulunan Strasbourg ve Colmar'ı görmek istememizdi. Bu şehirlere direk uçuş olmadığı için Zürih üzerinden gidip, dönüşte de bu güzel şehri keşfetmek istedik.

Lüksün merkezi Zürih

İsviçre denince akla ilk gelen detaylar; çikolata ve fondü oluyor. Her ikisi de o kadar pahalı ki, insan yerken iki kere düşünüyor. Zürih'in en önemli özelliklerinden biri ise İsviçre'nin en önemli sanat merkezlerinden biri olması. Ve Dadacılığın ortaya çıktığı şehir olması.

Dadacılık ne mi?

Belki de birçoğunuzun bilmediği, hiç duymadığı bir akım. Uluslararası sanat akımı olan DADA, yaklaşık 100 yıl önce Zürih'te doğdu. Kalıplaşmış her şeyi; kelimelerin bilinen anlamları, kalıplaşmış sistemleri, gelenekleri inkar etmek. Sanatı; dil, kafiye, biçim ve anlam kaygılarından kurtarmak. Kısaca, kuralsızlığı kural olarak benimsemekten doğan bu akım; bir kaç entelektüel ve sanatçı grupların başkaldırması ile tüm dünyada büyük ses getirmiştir.

İskandinavya’nın İncisi: İsveç
İskandinavya’nın İncisi: İsveç


Zürih'te en güzel manzaraya sahiplik eden Zürih gölü etrafında yürüyerek İsviçre Alplerinin harika manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Mavi ve yeşilin ahengi bu harika gölün üzerinde adeta dans ediyor. Bu güzel şehir iki farklı bölgeden oluşuyor. Eski şehir ve yeni şehir. Eski şehir bölgesi bana çok daha sıcak gelmişti. Konaklama için de bu bölgeyi tercih etmenizi öneririm. Çünkü gezilebilecek yerlere yürüme mesafesinde. Fraumünster kilisesi şehrin tam göbeğinde, o kadar uzun ki; baktığınız her açıdan gözükebiliyor. İsviçre'nin en görkemli yapılarından biri bence kesinlikle bu harika kilise! Roma mimarisinin en güzel örneği de diyebilirim. Mavi uçlu kulesi ise çok renkli gözükmeyen Zürih'e ayrı bir hava katıyor.

Lüksün merkezi Zürih

Bahnhofstrasse caddesi dünyanın en pahalı alışveriş noktalarından biri. Birçok lüks marka zincirini burada bulmanız mümkün. Alışveriş severler için cennet gibi bir yer diyebilirim. Ama ipin ucunu fazla kaçırırsanız cehenneme de dönüşebilir! Fiyatlar oldukça yüksek.
Antikacılar, kitap dükkanları, arabaların geçmesine izin verilmeyen daracık sokaklarda vakit geçirmek isterseniz, doğru adres; Niederdorf. Küçük köy diye adlandırılan bu tatlı sokaklarda kahve keyfi yapıp biraz soluklanabilirsiniz.

Lüksün merkezi Zürih

Bürkliplatz, göl kenarındaki meydan. Burada haftanın iki günü pazar kuruluyor. Ama benim ilgimi çeken; Cumartesi günü kurulan antika pazarı olmuştu. Yaşanmışlıkları yansıtan objeler görülmeye değerdi. Müze sevenlerdenseniz, 1910 yılından beri turistlere ev sahipliği yapan Kunsthaus'u mutlaka ziyaret etmelisiniz. Güzel sanatlar müzesi olan Kunsthaus'ta İsviçreli birçok modern sanatçının eserleri yer alıyor. Bunun yanı sıra Picasso, Munch, Monet gibi sanatçıların da eserlerini incelemeniz mümkün.

Harika bir manzara izlemeye ne dersiniz?

Uetliberg Tepesi, 1644 yılından beri gözlem yeri olarak kullanılan 873 metre yüksekliğindeki bu tepeden, meşhur Zürih gölünü ve İsviçre Alplerini izleyebilirsiniz. Fotoğraf çekmek için de müthiş bir nokta olan bu tepe bence bir kahveyi de hak ediyor. Kahve ve tatlı için doğru adres oldukça meşhur olan Sprüngli. Meşhur İsviçre çikolatası almak için de doğru adres kesinlikle burası! Çikolata için bir diğer seçenek ise Laderach. Fakat maalesef fiyatlar o kadar pahalı ki, almadan önce iki kere düşünebilir, hatta yemeye kıyamayabilirsiniz. Kahvaltı için bayılarak, her sabah koşa koşa gittiğimiz bir kaç mekanı önermek istiyorum.

Lüksün merkezi Zürih

Cafe Schober ve Babu's Bakery & Coffeehouse. İkisi de kahvaltı ve kahve için muhteşem mekanlar. O kadar popüler ki, her daim kalabalık olabiliyor. Sıra beklememek için mutlaka rezervasyon yaptırmanızı öneririm.
Fondü içinse Raclette Stube ve Le Dézaley tercih edebilirsiniz. Fondü de en az İsviçre çikolatası kadar pahalı. Fondü peyniri çok ağır olduğu için midenize dokunabilir. Özellikle emziren anneler ve küçük çocuklar için pek tavsiye etmiyorum.

Bir rüya yolculuğu: Bernina Treni
Bir rüya yolculuğu: Bernina Treni

İstanbul'dan direk uçuş ile gelebileceğiniz Zürih'ten araba kiralayarak İsviçre Alplerini de ziyaret etmenizi öneririm. Özellikle bu sene kara hasret kaldığımız için harika bir rota tercihi olabilir. Kayak sporları için de muhteşem bir destinasyon!

Fotoğraflar: Zeynep ZOR

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