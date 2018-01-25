İskandinavya’nın İncisi: İsveç

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HürriyetSeyahatİskandinavya’nın İncisi: İsveç
Seyahat İskandinavya’nın İncisi: İsveç
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Türkiye’nin Alpleri’nde üç gün üç gece

Seyahat
Hürriyet Haber
25.01.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

İskandinavya’nın İncisi: İsveç

Kuzey Avrupa’da, İskandinavya Yarımadası’nda yer alan İsveç, batı ve kuzeyde Norveç, güney ve güneydoğuda Baltık Denizi, doğudaysa Finlandiya ve Bothnia Körfezi’yle çevrili bir tabiat harikası. Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. İşte İskandinavya’nın incisi İsveç gezi rehberi…
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yarıdan fazlası ormanlarla kaplı, irili ufaklı yüz binden fazla göle sahip olan ülke adını milattan önce bölgede yaşayan Svear kabilelerinden alıyor. Kuzey Kutup Çemberinin bile kuzeyinde bulunan Riksgransen ve Norrbatten’deki Abisko gibi ünlü kış sporları merkezleriyle çok sayıda yerli ve yabancı turist çeken İsveç’in en sık ziyaret edilen şehriyse yan yana yarımada ve adaların köprülerle birbirine bağlanmasından oluşuyor ve  ‘’kuzeyin Venedik’i’’ olarak adlandırılıyor. 

Gezi programınıza mutlaka eklemenizi tavsiye edeceğimiz başındaysa şehri Kopenhag’a bağlayan, yarısı su altında yarısı su üstünde tasarımlı Öresund Köprüsü’yle ve ilginç tasarımlı Turnin Torso Gökdeleni ile dikkat çeken Malmö, dünyanın en büyüklerinden biri olarak kabul edilen ve her sene milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapan Liseberg Eğlence Parkı’yla Göteborg ile tarihi yapısı koruyan yemyeşil kent Uppsala…

Bilinmeyen İsveç
Bilinmeyen İsveç

İsveç’te gezilecek yerler

Göteborg
Arkadaş canlısı, rahatlatıcı öğrenci şehri olarak bilinen Göteborg (Gothenburg) İsviçre’nin güneybatısında, Gothia Nehri’nde, başkent Stockholm’e 4-5 saat uzaklıkta yer alan ülkenin en büyük ikinci şehri. İki üniversiteye ve 60000 öğrenciye ev sahipliği yapan şehir, enerjik bir yapıya sahip. Göteborg keşif için en uygun olan şehir. Bütün şehre uzanan tramvay ağıyla meşhur. Kesinlikle görülmesi gereken yerleri açısından; Liseberg Eğlence Parkı, Slotsskogen ve Botanik Bahçesi yer alıyor.

İskandinavya’nın İncisi: İsveç

Uppsala
Tarihi öğrenci şehri Uppsala, Stockholm’un kuzeyine doğru 1 saatlik kısa bir yolculuk kadar uzaklıkta bulunuyor. İsveç’in dördüncü büyük şehri. Uppsala, 12. yüzyıla dayanan bir tarihe sahip. Ülkenin en büyük yapılarından biri olan muhteşem katedrali gezmeden geçmeyin, Uppsala Kalesi’ne ve Eski Uppsala’ya (Gamla) kesinlikle yolculuk yapmalısınız, Botanik ve Gustanavianum Bahçesi’yle birlikte üniversite arazisini turlayabilirsiniz.

İskandinavya’nın İncisi: İsveç

Stockholm
Tarihi takımadalar şehri Stockholm, İsveç’in başkenti ve İskandinavya yarımadasında nüfusuna göre en büyük şehir. Neredeyse bin yıl geriye giden bir tarihe sahip olan bu şehrin renkli bir görüntüsü var. Şehir 14 farklı adanın karşısında inşa edilmiş. Eski Şehir (Gamla Stan) 13. yüzyıla dayanıyor ve küçük bir adanın üstüne kurulmuş. Merkezinde, renkli tüccar evleri tarafından sarılmış Stortorget (Büyük Meydan) bulunuyor. Onun arkasındaki dar ortaçağ pasajları, parke taşlı sokaklar ile birlikte büyülü bir ahenge sahip.

Şeker ve tatlıya en fazla İsveçlilerin zaafı var
Şeker ve tatlıya en fazla İsveçliler'in zaafı var!


Stockholm’ün en önemli yapıları konum olarak harika yerlerden birinde bulunuyor. Stockholm Katedrali, Royal Palace ve Nobel Müzesi gibi yapılar etrafındaki manzaralarıyla uyum içerisinde. Tüm bu güzellikleri kesinlikle görmeden geçmemelisiniz. Fakat Gamla Stan’dan dahası var. i en büyük müzeler kümesini kapsayan Djurgården Adası bulunuyor. 1628’e dayanan orijinal bir savaş gemisini sergileyen Vasa Müzesi ve Skansen Açıkhava Müzesi kesinlikle görülmeye değer. Gece hayatı için, Östermalm’da bulunan Stureplan Meydanı  ve Södermalm’ı tercih edebilirsiniz. Nytorget Meydanı’na giderek eğlencenizi ikiye katlayabilirsiniz. Eğer bir doğa severseniz, şehrin dışına çıkın ve Stockholm takımadalarını tekne ile keşfedebilirsiniz.

İskandinavya’nın İncisi: İsveç

Malmö
Malmö İsveç nüfusunun yaklaşık yüzde 7’sine ev sahipliği yapan, İsveç’in en büyük 3. şehrinin gerçekten de ziyaret etmeye değer yerlerden. İsveç’in en kültürlü şehri Malmö’nün, eşi benzeri yok ve Oresund Köprüsü’nün şu anda komşu şehir Kopenhag’a gidişi sadece 20 dakikada sağlıyor Malmö’nün gidilecek turist yerleri ise; Malmöhus Kalesi, birkaç büyük park, İskandinavya’daki en uzun inşa olan Western Harbour’daki Turning Torso. Storroget Şehir Meydanı ve Lilla Torg (Küçük Meydan)

İskandinavya’nın İncisi: İsveç

İsveç Mutfağı
İsveç mutfağında bulunan dağ kızılcığı reçeli tıpkı ketçap ve hardal gibi  köfte ve krepten, yulaf lapası ve kan sosisine (blodpudding) pek çok yemeğin yanında sos olarak kullanılır. Köftelerinizi (köttbullar) küçük sosislerle (prinskorvar) değiştirebilirsiniz, ya da füme somon (gravad lax) yerine kurutulmuşunu seçebilirsiniz, ama smorgasbordunuz ringa balığı turşusu (sill) olmadan tamamlanmış sayılmaz. Bu popüler balık yemeği tüm tipik İsveç açık büfelerinin vazgeçilmezi.

İskandinavya’nın İncisi: İsveç

Ana yemeğinizin yanında ekmek ve tereyağıyla birlikte, bazen bir kraker ekmeği oalan knäckebröd türünün de servis edildiğini görebilirsiniz. Pek çok İsveçli her perşembe bezelye çorbası ve krep (ärtsoppa och pannkakor) yiyerek büyümüş. Bu, İsveç Silahlı Kuvvetleri tarafından II. Dünya Savaşı’ndan beri sürdürülen bir gelenek. İsveç’te insanlar daima tatlı bir şeyler atıştırmak için bahane bulabiliyorlar, öyle ki takvimlerinde belli şekerli ikramlara adanmış kutlama günleri bile var. Mesela tarçınlı çörek günü (Kanelbullens dag) her yılın 4 Ekim’inde kutlanıyor.

İsveç’in üçüncü büyüğü
İsveç’in üçüncü büyüğü

İsveç’e ne zaman gidilir?
Sonbahar ve kış döneminde birçok kültürel aktiviteye ev sahipliği yapan ülke, her mevsim ziyaret edilebilecek bir profil çiziyor.

İsveç’e nasıl gidilir?
İsveç’e İstanbul ve Ankara’dan her gün direkt ve aktarmalı uçuşlar bulunuyor. Stockholm ve Göteborg gibi büyük şehirlere bulunabilecek uygun fiyatlı direkt uçuşlar ya da Türkiye’nin diğer şehirlerinden yapılabilecek aktarmalı uçuşlarla ulaşımı sağlayabilirsiniz. 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
Sıradaki Haber
İskandinavya’nın İncisi: İsveç
Orta Avrupa’nın en turistik ülkesi: Avusturya
700 yıldır ayakta duran tek toprak!
Sömestir tatili Uludağ’a yaradı