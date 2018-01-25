İskandinavya’nın İncisi: İsveç

Yarıdan fazlası ormanlarla kaplı, irili ufaklı yüz binden fazla göle sahip olan ülke adını milattan önce bölgede yaşayan Svear kabilelerinden alıyor. Kuzey Kutup Çemberinin bile kuzeyinde bulunan Riksgransen ve Norrbatten’deki Abisko gibi ünlü kış sporları merkezleriyle çok sayıda yerli ve yabancı turist çeken İsveç’in en sık ziyaret edilen şehriyse yan yana yarımada ve adaların köprülerle birbirine bağlanmasından oluşuyor ve ‘’kuzeyin Venedik’i’’ olarak adlandırılıyor.

Gezi programınıza mutlaka eklemenizi tavsiye edeceğimiz başındaysa şehri Kopenhag’a bağlayan, yarısı su altında yarısı su üstünde tasarımlı Öresund Köprüsü’yle ve ilginç tasarımlı Turnin Torso Gökdeleni ile dikkat çeken Malmö, dünyanın en büyüklerinden biri olarak kabul edilen ve her sene milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapan Liseberg Eğlence Parkı’yla Göteborg ile tarihi yapısı koruyan yemyeşil kent Uppsala…





İsveç’te gezilecek yerler

Göteborg

Arkadaş canlısı, rahatlatıcı öğrenci şehri olarak bilinen Göteborg (Gothenburg) İsviçre’nin güneybatısında, Gothia Nehri’nde, başkent Stockholm’e 4-5 saat uzaklıkta yer alan ülkenin en büyük ikinci şehri. İki üniversiteye ve 60000 öğrenciye ev sahipliği yapan şehir, enerjik bir yapıya sahip. Göteborg keşif için en uygun olan şehir. Bütün şehre uzanan tramvay ağıyla meşhur. Kesinlikle görülmesi gereken yerleri açısından; Liseberg Eğlence Parkı, Slotsskogen ve Botanik Bahçesi yer alıyor.









Uppsala

Tarihi öğrenci şehri Uppsala, Stockholm’un kuzeyine doğru 1 saatlik kısa bir yolculuk kadar uzaklıkta bulunuyor. İsveç’in dördüncü büyük şehri. Uppsala, 12. yüzyıla dayanan bir tarihe sahip. Ülkenin en büyük yapılarından biri olan muhteşem katedrali gezmeden geçmeyin, Uppsala Kalesi’ne ve Eski Uppsala’ya (Gamla) kesinlikle yolculuk yapmalısınız, Botanik ve Gustanavianum Bahçesi’yle birlikte üniversite arazisini turlayabilirsiniz.







Stockholm

Tarihi takımadalar şehri Stockholm, İsveç’in başkenti ve İskandinavya yarımadasında nüfusuna göre en büyük şehir. Neredeyse bin yıl geriye giden bir tarihe sahip olan bu şehrin renkli bir görüntüsü var. Şehir 14 farklı adanın karşısında inşa edilmiş. Eski Şehir (Gamla Stan) 13. yüzyıla dayanıyor ve küçük bir adanın üstüne kurulmuş. Merkezinde, renkli tüccar evleri tarafından sarılmış Stortorget (Büyük Meydan) bulunuyor. Onun arkasındaki dar ortaçağ pasajları, parke taşlı sokaklar ile birlikte büyülü bir ahenge sahip.







Stockholm’ün en önemli yapıları konum olarak harika yerlerden birinde bulunuyor. Stockholm Katedrali, Royal Palace ve Nobel Müzesi gibi yapılar etrafındaki manzaralarıyla uyum içerisinde. Tüm bu güzellikleri kesinlikle görmeden geçmemelisiniz. Fakat Gamla Stan’dan dahası var. i en büyük müzeler kümesini kapsayan Djurgården Adası bulunuyor. 1628’e dayanan orijinal bir savaş gemisini sergileyen Vasa Müzesi ve Skansen Açıkhava Müzesi kesinlikle görülmeye değer. Gece hayatı için, Östermalm’da bulunan Stureplan Meydanı ve Södermalm’ı tercih edebilirsiniz. Nytorget Meydanı’na giderek eğlencenizi ikiye katlayabilirsiniz. Eğer bir doğa severseniz, şehrin dışına çıkın ve Stockholm takımadalarını tekne ile keşfedebilirsiniz.







Malmö

Malmö İsveç nüfusunun yaklaşık yüzde 7’sine ev sahipliği yapan, İsveç’in en büyük 3. şehrinin gerçekten de ziyaret etmeye değer yerlerden. İsveç’in en kültürlü şehri Malmö’nün, eşi benzeri yok ve Oresund Köprüsü’nün şu anda komşu şehir Kopenhag’a gidişi sadece 20 dakikada sağlıyor Malmö’nün gidilecek turist yerleri ise; Malmöhus Kalesi, birkaç büyük park, İskandinavya’daki en uzun inşa olan Western Harbour’daki Turning Torso. Storroget Şehir Meydanı ve Lilla Torg (Küçük Meydan)







İsveç Mutfağı

İsveç mutfağında bulunan dağ kızılcığı reçeli tıpkı ketçap ve hardal gibi köfte ve krepten, yulaf lapası ve kan sosisine (blodpudding) pek çok yemeğin yanında sos olarak kullanılır. Köftelerinizi (köttbullar) küçük sosislerle (prinskorvar) değiştirebilirsiniz, ya da füme somon (gravad lax) yerine kurutulmuşunu seçebilirsiniz, ama smorgasbordunuz ringa balığı turşusu (sill) olmadan tamamlanmış sayılmaz. Bu popüler balık yemeği tüm tipik İsveç açık büfelerinin vazgeçilmezi.









Ana yemeğinizin yanında ekmek ve tereyağıyla birlikte, bazen bir kraker ekmeği oalan knäckebröd türünün de servis edildiğini görebilirsiniz. Pek çok İsveçli her perşembe bezelye çorbası ve krep (ärtsoppa och pannkakor) yiyerek büyümüş. Bu, İsveç Silahlı Kuvvetleri tarafından II. Dünya Savaşı’ndan beri sürdürülen bir gelenek. İsveç’te insanlar daima tatlı bir şeyler atıştırmak için bahane bulabiliyorlar, öyle ki takvimlerinde belli şekerli ikramlara adanmış kutlama günleri bile var. Mesela tarçınlı çörek günü (Kanelbullens dag) her yılın 4 Ekim’inde kutlanıyor.





İsveç’e ne zaman gidilir?

Sonbahar ve kış döneminde birçok kültürel aktiviteye ev sahipliği yapan ülke, her mevsim ziyaret edilebilecek bir profil çiziyor.

İsveç’e nasıl gidilir?

İsveç’e İstanbul ve Ankara’dan her gün direkt ve aktarmalı uçuşlar bulunuyor. Stockholm ve Göteborg gibi büyük şehirlere bulunabilecek uygun fiyatlı direkt uçuşlar ya da Türkiye’nin diğer şehirlerinden yapılabilecek aktarmalı uçuşlarla ulaşımı sağlayabilirsiniz.