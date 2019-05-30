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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Laodikya'nın antik tiyatrosu kapılarını açmaya hazırlanıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.05.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Laodikya'nın antik tiyatrosu kapılarını açmaya hazırlanıyor

Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde yer alan, Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık tiyatro, kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını ziyaretçilere açacak.

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UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan, içinde İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları yılın 12 ayı devam ediyor. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekip tarafından 2003'ten bu yana yürütülen çalışmalarda, şimdiye kadar kilise, tapınak, kutsal agora, kiliseli, peristilli ev gibi birçok önemli eser gün yüzüne çıkarıldı. "Suriye" ve "Stadyum" adı verilen caddeler de sütunlarıyla ayağa kaldırıldı.

Laodikyanın antik tiyatrosu kapılarını açmaya hazırlanıyor

En büyük antik kentlerden biri
Prof. Dr. Şimşek, Laodikya'nın, Anadolu'nun en büyük antik kentlerinin başında geldiğini söyledi. Anadolu'nun en büyük stadyumunun Laodikya'da bulunduğunu vurgulayan Şimşek, "Burası ızgara sistemiyle de planlanmış muazzam bir kent. Kuzeyde ve batıda birer tiyatro var" dedi. Helenistik döneme ait batıdaki 2 bin 200 yıllık tiyatronun ayağa kaldırılması için proje hazırladıklarını da belirten Şimşek, şöyle konuştu: "Tiyatroda kazı ve restorasyona başladık. İki tiyatrosu olan bir kentte, birinin tamamen ayağa kaldırılması çok çok önemli. Tiyatronun oturma bölümlerini 2 yılda restore etmeyi planlıyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarda birçok yeni veriye de ulaştık. Tiyatronun sahne bölümü kabartmalarla süslü ve sütunlu bir galeri sistemine sahip. Aralara da heykeller yerleştirilmiş." Şimşek, kuzeydeki tiyatronun ise Roma dönemine ait olduğunu dile getirdi.

Laodikyanın antik tiyatrosu kapılarını açmaya hazırlanıyor


"İleri gelen ailelere ait oturma alanları belirledik"
Birçok antik kentte olduğu gibi burada da kombine bilet sisteminin bulunduğunu ifade eden Şimşek, her iki tiyatrodaki basamaklarda, şehrin ileri gelen ailelerine ait oturma alanları ve numaralama düzeni belirlediklerini anlattı. Tiyatrodaki kaveaların alt kısmının mermer, üstünün ise travertenden yapıldığını aktaran Şimşek, şunlaarı paylaştı: "Tiyatrodaki malzemelerin yüzde 70'i duruyor. Kalan kısmı düzgün malzemeyle yapacağız. Tiyatroyu dünya kriterlerine uygun bir restorasyon tekniğiyle tamamen ayağa kaldırdığımızda, antik kentin Denizli ve ülke turizmi için çok daha önemli hale geleceğini düşünüyorum. Şehrimizde yapılacak kültürel faaliyetlerde bu Helenistik dönem tiyatronun kullanılması, antik kentin tanınırlığını artıracaktır."

 

 

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