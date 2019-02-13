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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kuş Cenneti'nde yapılan ahşap yol tamamlandı
Seyahat
DHA
13.02.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Kuş Cenneti'nde yapılan ahşap yol tamamlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi adayı Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti’nde yapılan 3,5 kilometrelik ahşap yürüyüş yolu tamamlandı. Ziyaretçilerinin ilgi odağı olan yol, delta içerisinde geziye çıkıp Kuş Cenneti’ni görmeye gelenlere de rehberlik ediyor.

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve adaylığı 30 Haziran - 10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Azerbaycan’da gerçekleşecek UNESCO 43'üncü Genel Konferansı’nda karara bağlanacak Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti’ne yapılan 3,5 kilometre uzunluğundaki ahşap yol, görenleri büyülüyor.

Kuş Cennetinde yapılan ahşap yol tamamlandı

Delta girişindeki Jandarma Kontrol Noktasından başlayarak delta sulak alan içerisinde sazlıkların arasında devam eden 3,5 kilometre uzunluğundaki ahşap ve doğal yol, Kuş Cenneti’ni gezmeye gelenlere de rehberlik ediyor. Her yıl 10 binlerce yerli ve yabancı turistin gelerek ziyaret ettiği bölgeye inşa edilen yol, ziyaretçilerinden de tam not alıyor.

Kuş Cennetinde yapılan ahşap yol tamamlandı

Albayrak: Masalsı bir havası var

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zennube Albayrak, aldıkları olumlu tepkilerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Doğal yolumuz tamamlandı. Kuş Cenneti’mizin içerisinde seyreden bu yol, ziyaretçilerimizi adeta büyülüyor. Tamamen doğal olarak inşa ettiğimiz yol, delta bölgesi ile bir bütünlük gösteriyor. Ahşap ve doğaya uyumlu olan yolumuz, belirli yerlerde doğal zemine iniyor.

Kuş Cennetinde yapılan ahşap yol tamamlandı

Bu yolda yürüyenler, hem deltanın doğal havası, kuş ve kurbağa sesleri gibi doğal yaşamın ambiyansı içerisinde adeta kayboluyor. Doğallığına hassasiyet gösterdiğimiz yolumuz, burada yürüyen ziyaretçilerimizi Nilüfer çiçeklerinin oluşturduğu tarladan geçiriyor. Hem spor yaparak yürüdükleri yolun kilometresini ölçme hem de orman içerisinde gibi hissetmesine vesile olan yolumuz, masalsı bir maceranın içerisinde yürüyen ziyaretçilerimizden tam not alıyor. Olumlu tepkiler, bizi memnun ediyor.” dedi.

Kuş Cennetinde yapılan ahşap yol tamamlandı

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