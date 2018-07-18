İstanbul'un arka bahçesi: Polenezköy

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İstanbul'un arka bahçesi: Polenezköy
Seyahat
Hürriyet Seyahat
18.07.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

İstanbul'un arka bahçesi: Polenezköy

Polonezköy ya da Adampol, yemyeşil doğası, tertemiz havasıyla bugün, dünyanın en ünlü köylerinden biri. Polonezköy'ün gezilecek yerlerini sizin için derledik

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Polonezköy, 1830 Polonya Ayaklanması sırasında hükümet başkanı, sonra da Polonyalı sürgünlerin siyasi lideri olan Prens Adam Czartoryski tarafından 1842 yılında kuruldu. Köyün adı kurucusunun adı olan Adam'dan dolayı Adamköy (Adampol) olarak türetilmiştir. Şimdi Polonezköy’ün gezilecek yerlerinden bazılarını tanıyalım…

İstanbulun arka bahçesi: Polenezköy


POLONEZKÖY’ÜN TARİHİ

Poloneköy’ün hikayesi 1842'de Polonya işgal edilip paylaşılınca Prens Adam Czartoryski sürgünde bulunduğu Paris'ten bağımsızlık için mücadele başlatması ile başlar. 1856'da Osmanlı, Kırım Savaşı'na girerken Polonya'dan kaçan asker ve sivilleri toparlayıp Osmanlıyla birlikte savaşa katılır. Savaş sonrasında Sultan Abdülmecit şimdiki Polonezköy'ün bulunduğu topraklara yerleşim izni verir. Polonyalı göçmenlere kucak açan Türkler, zamanın vahşi çingene bölgesi olan büyülü çingene topraklarına yerleştirirler. Aslen Polonyalı, sonradan Osmanlı Mehmet Sadık Paşa kendi yazlık çiftliğinin bulunduğu bu köyde yerleşime ön ayak olur. Daha önce köyün sakinleri olan Katolik Lazarist dinadamları da köyü terkedince Polonyalılar burada yaşamaya başlarlar. Çevreyi kendi mimari anlayışları ile tekrar düzenleyen ve evler kuran göçmenler, Padişah Abdülmecit'in tarımsal üretimlerini vergiden muaf tutmasının da etkisiyle bir daha ülkelerine dönmezler.

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Hafta sonunun en sakin yerleri 130 TLye hafta sonu tatili...
Hafta sonunun en sakin yerleri! 130 TL'ye hafta sonu tatili...

Önceleri Osmanlılarca Adamköy olarak anılan bu Polonya köyü, daha sonra “Polonez Karyesi” adını almıştır. Devlet burada yaşayan mültecilere 1894 vatandaşlık belgesi vermiş ve 1923 yılında köye Polonezköy adı verilerek etnik bir kimlik kazandırılmıştır.

Köy civarındaki ormanların köy sınırları ile birlikte 1994 yılında Tabiat Parkı statüsüyle koruma altına alınması köyün cazibesini bir kat daha artırmıştır. Bölge özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğramakta ve bu dönemlerde günlük ziyaretçi sayısı 5000'in üzerine çıkmaktadır. Şimdi Polonezköy’ün gezilecek yerlerine göz atalım…

ZOFİA RIZI ANI EVİ

Zofia Rızı (Ryzy) Anı Evi Polonezköy'ün en eski evlerinden biri olarak halkın ziyaretine açıktır. Bu evde köy ve aileyle ilgili fotoğraf ve dokumanlar toplanmıştır. Zofia Rızı Anı Evi, babası Wincenty Rızı tarafından 1881-1883 yıllarında inşa edilmiştir. Rızı ailesinin evi köydeki en gösterişli evlerden biriydi. O dönemin tipik Polonya köy evi mimarisini sergileyen bu ev, orijinalliğini korumaktadır. Yemyeşil bahçesiyle göz dolduran Zofia Rızı Anı Evi resmi olarak Polonezköy’ün kuruluşunun 150. yıldönümünde, 4 Temmuz 1992 tarihinde açılmıştır.

İstanbulun arka bahçesi: Polenezköy


POLONEZKÖY KÜLTÜR EVİ

Polonezköy Kültür Evi, “Polart Gallery” ve “Polonezköy Kütüphanesi” olarak hizmet vermekte ve yıl içerisinde düzenlenen pek çok kültürel ve sosyal aktiviteye ev sahipliği yapmaktadır. Kültürel faaliyetler, resim sergileri ve Polonya kültürü ile ilgili pek çok kaynak burada bulunmakta. Polonezköy Kültür Evi, Polonezköy meydanının arka tarafında ana yolun kenarındadır.

İstanbulun arka bahçesi: Polenezköy


MERYEM ANA KİLİSESİ

Czestochowalı Meryem Ana Kilisesi; Mukaddes Anna Mabedi (Temple of Holy Anna) adını taşıyan ilk küçük kilise 1845-1846 yıllarında Saint François Boşnak Rahipleri tarafından inşa edilmiştir. Sonrasında 1869 yılında kurulan ahşap kilise depremde yıkılmış ve yerine bugünkü Czestochowalı Meryem Ana Kilisesi (Czestochowa’s Mother Mary Church) 1914 yılında inşa edilmiştir. I.Dünya Savaşı’nda Türk Ordusu kiliseyi karargâh olarak kullanmıştır. 1918 yılında kilise restore edilmiştir. Kilise aynı zamanda yıl içerisinde düzenlenen festival ve organizasyonlarda muhtelif müzik resitallerine de ev sahipliği yapmaktadır.

İstanbulun arka bahçesi: Polenezköy


AĞAÇ OYMA HEYKEL SERGİSİ

Polonezköy’ün hemen girişinde, Polonezköy Kültür Evi’nin önündeki yeşil alanda sergilenen Ağaç Heykel Sergisi görülmeye değer. Ağaç oyma sanatının güzel ve fantastik eserlerini burada görebilir, aynı zamanda yeşillikler arasında banklarda oturarak dinlenebilirsiniz.

İstanbulun arka bahçesi: Polenezköy

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