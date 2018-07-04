Hafta sonunun en sakin yerleri! 130 TL'ye hafta sonu tatili...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Hafta sonunun en sakin yerleri! 130 TL'ye hafta sonu tatili...
İstanbul gibi stres dolu bir şehirde yaşıyorsanız, kafa dinlemeye ihtiyacınız var demektir. Sizin için güzel bir hafta sonunda gidilecek yerler listesi hazırladık. Üstelik fiyatlar ise 130 TL’den başlıyor. İşte yeşilin mavi ile birleştiği güzel bir hafta sonu kaçamağı yapabileceğiniz yerler.
İstanbul gibi stres dolu bir şehirde yaşıyorsanız, kafa dinlemeye ihtiyacınız var demektir. Sizin için güzel bir hafta sonunda gidilecek yerler listesi hazırladık. Üstelik fiyatlar ise 130 TL’den başlıyor. İşte yeşilin mavi ile birleştiği güzel bir hafta sonu kaçamağı yapabileceğiniz yerler.
Fotoğraflar: Otellerin web siteleri, Alamy
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 31
Adı gibi: Şirince / Kayserkaya Dağ Evi Şirince’nin en güzel yanı organik tarıma verilen önem ve kaliteli bağlarından çıkan şarapları.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 31
Şirince’de masalsı sokaklarda gezebilir, evlerinin büyüsüne kapılabilir ve küçük şarap satılan yerlerde Şirince’ye özgü güzel şaraplardan satın alabilirsiniz. Meyveli şarapları çeşit çeşit: elma, çilek, muz, şeftali, kavun…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 31
Aziz John Baptist Kilisesi, Tiyatro Medresesi gibi yerleri görüp gezmeden dönmeyin. Ayrıca Tiyatro Medresesi’nin yanında Nesin Matematik Köyü bulunuyor. Burada doğa ve huzur ile iç içe matematik öğretmek amaçlanmış.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 31
Şirince’de Kayserkaya Dağ Evi’nde kalabilirsiniz. Şirince’nin güzelliğini dağ eviyle buluşturan Kayserkaya Dağ Evi’nde iki kişilik oda fiyatı 350 TL.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 31
Dağ evinde ayrıca zaman geçirebileceğiniz birçok aktivite de bulunuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 31
Hafta sonunuzu kamp yaparak geçirmek isteyene: Kaş Camping Çam ormanlarıyla kaplı Torosların, adeta masmavi denizi kucaklar gibi sakladığı bir koyda bulunuyor Kaş.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 31
Sakin sokakları ve baharın gelmesiyle açan çiçekleri görmek için bile gidilesi bir yer. Burası tam bir aktivite cenneti…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 31
Örneğin, güzel kokulu sokaklarda bir yürüyüşe çıkabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 31
Aynı zamanda burada bulunan Xanthos Antik Kenti’ni ziyaret edebilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 31
Bölgede ekstrem sporlardan birçoğu yapılıyor. Bu tür sporları seviyorsanız Yamaç paraşütü ve bungee jumpingin tadını Kaş’ta da çıkarmalısınız.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 31
Eğer otel değil de daha sakin bir yer arıyorsanız kesinlikle adresiniz Kaş Camping olmalı…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 31
Kendi çadırınızla geldiğiniz Kaş Camping’de çadırda konaklamak için 50 TL veriyorsunuz
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 31
Bol aktiviteli: Saklı Göl Evleri / Burdur Eğer doğayla buluşmak, kafanızı dinlemek ve kuş sesleri arasında kendinizden geçmek istiyorsanız Saklı Göl Evleri tam aradığınız yer.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 31
Burada sizi kendinizi evinizde hissetmenizi sağlayacak konforu sunan özel tasarımlı göl evleri ve müthiş bir doğa bekliyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 31
Gittiğinizde sportif balıkçılık, kano gezisi, doğa yürüyüşü, tekne gezintisi ve bisiklet turu gibi keyifli aktiviteler de yapabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 31
Ayrıca çevrede tarihi ve kültürel anlamda gezecek çok yer var. Özellikle Kremna, Milias ve Kral Yolu gibi tarihi yerlere uğramadan sakın dönmeyin.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
18 / 31
Çadırda kalmak isteyenler için iki Kişi 430 TL. Fiyatlara kahvaltı da dahil. (www.sakligolevleri.com / 0248 344 21 22)
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
19 / 31
Kaz Dağları’nın eteklerinde: Erguvanlı Ev - Çanakkale Kaz Dağlarının eteklerindeki Yeşilyurt köyünde bulunan Erguvanlı Ev az sayıda insanla, doğanın içinde sakin bir tatil geçirmek, doğa yürüyüşleri yapmak, çevrenin tarihi ve turistik yerlerini görmek isteyenler için en ideal mekânlardan biri.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
20 / 31
Burada kaplıcalara da gidebilirsiniz. Birçok alternatif ulaşım yolunun bulunduğu otele kendi arabanızla gitmek istediğinizde İstanbul’dan Yeşilyurt’a kara yoluyla Tekirdağ, Eceabat, Çanakkale, Ayvacık üzerinden 450 km’lik, yaklaşık olarak 5,5 saat süren bir yolculukla ulaşacaksınız.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
21 / 31
İki kişi 390 TL. ( www.erguvanliev.com / 0286 752 56 76)
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
22 / 31
Akdeniz’in güzeli: Hoyran Wedre / Antalya Toros Dağları’nın koynunda, Akdeniz’e yüksekten bakan Hoyran Wedre ziyaretçilerine şehirden uzak tamamen doğayla iç içe bir tatil fırsatı sunuyor. Birçok oda çeşidinin bulunduğu Hoyran Wedre yerli ziyaretçilerin yanında yabancı turistlerinde gözdesi
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
23 / 31
konumunda. Çevresinde birçok tarihi ve kültürel mekanın bulunduğu bu otele gitmek isteyenler, Demre-Kaş yolunun 15. Km’sinde bulunan Davazlar köyünden sola saptıkan 3 km sonra Hoyran köyüne ulaşabilirler.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
24 / 31
Bahçe manzaralı 390, deniz manzaralı olan ise 420 TL.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
25 / 31
İki kişi kahvaltı dahil. (www.hoyran.com / 0286 752 56 76)
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
26 / 31
Ege’nin incisi: Bozcaada / Camping Bozcaada ’Ege’nin İncisi’ sözünü sonuna kadar hak eden Bozcaada’da hafta sonu için çok ideal.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
27 / 31
Ada Rum Mahallesi ve Türk Mahallesi olarak ikiye ayrılmış. Rum Mahallesi’nde daha çok restoranlar, kafeler, meyhaneler bulunurken Türk Mahallesi’nde ağırlıkla pansiyonlar ve butik oteller var.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
28 / 31
Bozcaada’nın güzelliği karşısında büyülenmiş ve konaklayacak yer arıyorsanız Camping Bozcaada’yı tam size göre… Çadırlarda kalarak Bozcaada’nın güzelliğiyle iç içe zaman geçiriyorsunuz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
29 / 31
İster çadırda ister bungalovlarda konaklayabilirsiniz. Çadırını kendi getirenlerin konaklama fiyatı 35 TL. Kamp alanında çadır kiralarsanız 50 TL. Eğer bungalovda kalmak isterseniz fiyatı 130 TL.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
30 / 31
Doğayla iç içe: Yuvacık / Karaca Dağ Evi İstanbul’a iki saat mesafede yer alan Yuvacık, Kocaeli’nde bulunuyor. Yuvacık öyle bir yer ki, doğal güzellikleri insana huzur veriyor. Burada doğa yürüyüşleri yapabileceğiniz birçok yer bulunuyor. Sabahları akan derenin yanı başında güzel bir köy kahvaltısıyla güne başlayabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
31 / 31
Yuvacık, doğa sporlarının birçoğunu yapabileceğiniz bir yer. Hem de doğada koşmayı, yürümeyi seviyorsanız Yuvacık tam size hitap ediyor. Yuvacık’ı gezmek bir günden fazla süreceği için burada konaklamak isterseniz Karaca Dağ Evi’nde konaklayabilirsiniz. Şehirden kaçıp doğaya sığınanlara bir nevi kucak açan Karaca Dağ Evi’nde kendinizi hem huzurlu hem de evinizde hissedeceksiniz. Yarım pansiyon hizmet veren Karaca Dağ Evleri iki kişi 400 TL.