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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı 60’a çıktı
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Seyahat
Hürriyet Haber
27.02.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı 60’a çıktı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın koruma altına aldığı çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı artmaya devam ediyor. Yaban hayatına sahip çıkmaya devam eden bakanlık, koruma çalışmalarının işe yaradığını göstermiş oldu. Nesli tehlike altında olduğu için korumaya alınan çengel boynuzlu dağ keçileri en son 1930-1940’lı yıllarda Gümüşhane’de gözlemlenmişti ve uzun yıllar sonra ilk kez 2016’da varlığı yeniden görüntülenmişti…

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Türkiye'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından korunan çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı her geçen gün artıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülke genelinde yürüttüğü faaliyetlerle yaban hayatına sahip çıkmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından koruma altına alınan çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı artıyor.

Sulak alanların azalmasıyla yüzlerce kuşun nesli de tükeniyor
Sulak alanların azalmasıyla yüzlerce kuşun nesli de tükeniyor

Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı 60’a çıktı

En son 1930-1940´lı yıllarda Gümüşhane’de gözlemlenen ve o zamandan bu yana ilk kez 2016 yılında varlığı yeniden görüntülenen çengel boynuzlu dağ keçilerini takibe alan bakanlık, birey sayısının çoğaldığını belirledi. Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Ocak ayı itibariyle yapılan gözlem çalışmalarında çengel boynuzlu dağ keçilerinin 6 farklı noktada 7-8’erli gruplar halinde yaşadığı ve gruplar içerisinde bir önceki yıla ait yavruların da bulunduğu görüldü.

Nesli tükenme tehlikesindeki Gümüş Sırtlı Goriller için yeni doğan festivali
Nesli tükenme tehlikesindeki Gümüş Sırtlı Goriller için 'yeni doğan' festivali

Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı 60’a çıktı

Ayrıca 2016 yılında yapılan ilk gözlemde 12 adet çengel boynuzlu yaban keçisi tespit edilmişken şimdi bu sayının 60´a çıktığı belirlendi. Yine yapılan gözlemler neticesinde türün hem yaz hem de kış mevsimlerinde Gümüşhane´de yaşadığı kesinlik kazandı.

Sevgililer Gününe, nesli tehdit altındaki türleri evlat edinme kampanyası
Sevgililer Günü'ne, nesli tehdit altındaki türleri 'evlat edinme' kampanyası

Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı 60’a çıktı

Fotoğraflar: DHA

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