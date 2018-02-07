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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Sevgililer Günü'ne, nesli tehdit altındaki türleri 'evlat edinme' kampanyası
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Sıradaki Haber: Âşıklar ülkesi: Fransa

Seyahat
DHA
07.02.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Sevgililer Günü'ne, nesli tehdit altındaki türleri 'evlat edinme' kampanyası

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ve doğum günlerinde olduğu gibi 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de kapsayan ve Türkiye'deki nesli tehlike altındakiler de dahil toplam 9 türle ilgili 'evlat edinme' kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında, Türkiye'de nesli tehlike altındaki türlerden saz kedisi, deniz kaplumbağası, yunus, orfoz ve turna bulunuyor. Ayrıca dünyada nesli tehlikede olan kaplan, kutup ayısı, orangutan ve panda da kampanya dahilinde evlat edinilebiliyor. İşte detaylar...

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Evlat edinme sürecinde, belirtilen hesaba hangi hayvan için olduğu belirtilerek, bağışta bulunuluyor. WWF, bu gelirleri, türlere yönelik doğal yaşam alanlarında, popülasyon belirleme, araştırma ve izleme çalışmalarında kullanıyor. Bugüne kadar 30 binin üzerinde destekçi, evlat edinme bağışı yaparak, tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmaları destekledi. Yerel sivil toplum kuruluşlarının doğa koruma projelerine hibe ve tecrübe desteği de verilerek, yerelde nesli tehlike altındaki türlerle ilgili farkındalık sağlanıyor. Evlat edinen kişiler, proje alanlarında yapılacak gözlemlere katılabiliyor.

SAZ KEDİLERİNİN YAŞAM ALANI DARALIYOR

Saz kedilerinin yaşam ve beslenme alanlarının, insan etkisiyle giderek, daraldığı belirtildi. Saz kedilerinin avcılık, doğal yaşam alanı kaybı, bataklıkların tarım alanına dönüştürülmesi, kemirgenlerle mücadele sonucu avlandığı, bu nedenle ülkemizde 'nesli tehlike altında' bulunan türlerden olduğu kaydedildi.

Sevgililer Gününe, nesli tehdit altındaki türleri evlat edinme kampanyası

110 MİLYON YILDIR DÜNYADA

Gelecekleri tehdit altında olan diğer tür deniz kaplumbağalarının 110 milyon yıldır dünyada yaşadığı vurgulandı. Akdeniz'de bugüne kadar yapılan araştırmaların, iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) ve yeşil deniz kaplumbağasının (chelonia mydas) türünün en önemli yuvalama alanlarının Yunanistan ve Türkiye'de olduğunu gösterdiği belirtildi.

Sevgililer Günü’nün en romantik 5 adresi
Sevgililer Günü’nün en romantik 5 adresi


Bu sebeple Türkiye'nin, türün Akdeniz Havzası'ndaki en önemli yuvalama alanlarından biri niteliğinde olduğu da belirtilerek, türün yaşamaya devam etmesi için destek isteniyor.

Sevgililer Gününe, nesli tehdit altındaki türleri evlat edinme kampanyası


ORFOZU 'AŞIRI AVCILIK' YOK EDİYOR

Orfozun aşırı avcılık ve kirlilik nedeniyle nesli tehlike altındaki türlerden olduğuna dikkat çeken WWF Türkiye yönetimi, Akdeniz'deki popülasyonları hızla artan orfozun Bern Sözleşmesi kapsamında, Akdeniz ülkeleri tarafından koruma altında ve IUCN kırmızı listede 'düşük risk altında' olarak tanımlandığı kaydedildi. Türkiye'de orfozun ağ, olta ve zıpkınla yapılan avcılığının ticari ve 'Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler' kapsamında sınırlandığı da belirtilerek, bunun nesli tehlike altındaki türlerin korunması için yeterli olmadığı, bölgesel koruma alanlarının oluşturulması gerektiği söylendi.

Sevgililer Gününe, nesli tehdit altındaki türleri evlat edinme kampanyası

YUNUSLARI KİRLİLİK ÖLDÜRÜYOR

Yunusların yaşam alanı kaybı, deniz ve ses kirliliği, tesadüf avcılık ve kasti gibi tehditler yaşadığına dikkat çeken WWF Türkiye yönetimi, Akdeniz ve özellikle Karadeniz'in kapalı, yarı kapalı konumu, kıyı alanlarındaki insan yoğunluğu ve faaliyetlerinin yunusları belirgin biçimde tehdit ettiğini vurguladı.

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14 Şubat’a 10 öneri
14 Şubat’a 10 öneri

Yunusların deniz ortamındaki besin zincirinin en üst halkalarından birinde yer aldıkları için biyolojik birikme sonucu kirlilikten ciddi zarar gördükleri belirtilerek, tüm bu tehditlerin bir araya gelerek yarattığı olumsuzlukların, denizlerimizdeki yunus türlerinin neslinin devamı için ciddi risk oluşturduğu dile getirildi.

Sevgililer Gününe, nesli tehdit altındaki türleri evlat edinme kampanyası


'TÜRKÜ VE ŞİİRLERİN KUŞU' KIRMIZI LİSTEDE

Dünyada 15 türü bulunan turnanın sadece bir türünün (grus grus) Türkiye'de yaşadığı belirtilerek, “IUCN 2012 kırmızı listeye göre turnaların Türkiye'deki popülasyonu tehdit altındadır. Türkülerimizde, şiirlerimizde, motiflerimizde yer alarak kuşaklar arası yolculuk yapan turnaların Anadolu'daki neslinin devamı için doğal yaşam alanlarının korunması gerekiyor. WWF Türkiye olarak, ülkemizde kışlayan turnaların yüzde 95'ini barındıran Çukurova Deltası'nda izleme ve koruma çalışmaları yürütüyoruz" denildi.

Sevgililer Gününe, nesli tehdit altındaki türleri evlat edinme kampanyası

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