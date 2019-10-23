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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Karadeniz'de uçurtma sörfü keyfi
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
23.10.2019 - 12:10, Son GÃ¼ncelleme:

Karadeniz'de uçurtma sörfü keyfi

Karadeniz'in en uzun sahile sahip kentlerinden Samsun, uÃ§urtma sÃ¶rfÃ¼ meraklÄ±larÄ±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.

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Son yÄ±llarda Atakum sahilinde yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlarla turizmde yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan Samsun, VezirkÃ¶prÃ¼ ilÃ§esindeki Åžahinkaya Kanyonu, Bafra ilÃ§esindeki KapÄ±kaya'nÄ±n ardÄ±ndan sahillerinde de adrenalin tutkunlarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlÄ±yor. Atakum ve 19 MayÄ±s ilÃ§elerinin sahilinde denizden esen gÃ¼Ã§lÃ¼ rÃ¼zgarlar ile uÃ§urtmalarÄ±nÄ± dolduran sporcular, Karadeniz'in mavi bayraklÄ± plajlarÄ±nda uÃ§urtma sÃ¶rfÃ¼ yapmanÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.

Karadenizde uÃ§urtma sÃ¶rfÃ¼ keyfi

Kentin tanÄ±tÄ±mÄ±na da katkÄ± saÄŸlÄ±yorlar

UÃ§urtma sÃ¶rfÃ¼ yapan ve bu konuda eÄŸitim veren Ãœmit Åžahin Ã–zdemir, AA muhabirine, Samsun sahillerinin bu spor iÃ§in uygun olduÄŸunu sÃ¶yledi. UÃ§urtma sÃ¶rfÃ¼ne merakÄ±n giderek arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ã–zdemir, "HavalarÄ± gÃ¼zel ve rÃ¼zgarlÄ± bulduÄŸumuzda Samsun'un uzun sahilinde kitesurf (uÃ§urtma sÃ¶rfÃ¼) yapÄ±yoruz. Samsun sahili gerÃ§ekten kitesurf iÃ§in uygun. Bu sporu yaparak bir nevi kentin tanÄ±tÄ±mÄ±na da katkÄ± sunuyoruz." diye konuÅŸtu. Etkinliklerini 55 Offroad DoÄŸa SporlarÄ± KlÃ¼bÃ¼ Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirten Ã–zdemir, Samsun'da su kayaÄŸÄ± tesisi olduÄŸunu, uÃ§urtma sÃ¶rfÃ¼ne su kayaÄŸÄ± yaparak baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

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Karadenizde uÃ§urtma sÃ¶rfÃ¼ keyfi

"Ã‡ok rahat ve Ã§ok keyifli bir spor"

Ã–zdemir, "Su kayaÄŸÄ±nÄ±n adrenalini az olduÄŸu iÃ§in bu spora yÃ¶neldim. MuÄŸla Akyaka'da bulunan kitesurf merkezine gidip ders aldÄ±m. Sonra buraya geldik, rÃ¼zgarlarda kendimiz Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±k. DoÄŸal olarak da gÃ¶ren arkadaÅŸlar yardÄ±m ettiler. Ä°lk baÅŸlarda yalnÄ±zdÄ±k kimseyle yapamÄ±yorduk. Sonra bu sporu yapan arkadaÅŸlarla bir araya geldik ve yapmaya baÅŸladÄ±k. 4 senedir Samsun'da bu sporu yapÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Ä°nsanlarÄ±n bu spordan korktuÄŸu iÃ§in denemek istemediÄŸini anlatan Ã–zdemir, "Kitesurfte direksiyon sizin elinizde olduÄŸu iÃ§in rÃ¼zgar, hÄ±z her ÅŸey kontrolÃ¼nÃ¼zde. Fazla korkmalarÄ±na gerek yok. Ã‡ok rahat ve Ã§ok keyifli bir spor." ifadesini kullandÄ±.

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