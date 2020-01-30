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Kapadokya'nın gizli hazinesi Keşlik Manastırı
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 30.01.2020 - 16:16,Son Güncelleme:/

Kapadokya'nın gizli hazinesi Keşlik Manastırı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Cemil köyü çıkışında bulunan Keşlik Manastırı, Kapadokya bölgesindeki pek çok kilise ve manastır gibi tüf kayalar oyularak yapılmış korunaklı mağara yapılardan.

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Ürgüp’e yaklaşık 17 km uzaklıkta olan Keşlik Manastırı, oldukça iyi korunmuş erken Hristiyanlık dönemi manastırlardan. Manastır, içinde baş melek Mikail (Arkhangelos) ve Hristiyan dünyasının ilk şehidi kabul edilen Aziz Srefanos’a adanmış iki ayrı kilise, Ayazma, yemekhane ve şaraphaneden oluşan bir bütün.

Kapadokyanın gizli hazinesi Keşlik Manastırı



3. yüzyıl sonlarında bölgede ve Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte artan keşişler, Roma zulmünden kaçarak rahat ibadet edebilecekleri yerlere gidip genelde tek başlarına yaşamaya çalışıyor, halkın getirdiği yiyeceklerle yaşamlarını sürdürüyorlardı. Manastır yaşamını ilk örgütleyen, hatta kurallarını koyan Ortadoks mezhebinin de kurucusu olan, Kayserili Aziz Basileos (329-279) olmuştu.

Kapadokyanın gizli hazinesi Keşlik Manastırı


Keşlik Manastırı da bu koşullarda yapılmıştı. Keşlik Manastırı ayazmasında halen su bulunuyor. Yıkılmış olan yemekhane ve kilise bölümlerinin girişleri de kesme taş kullanılarak onarılmış. Günümüzde, Keşlik Manastırı ile bütünleşmiş, 62 yıllık ömrünün çoğunu manastırın bakım ve korunması için harcamış ve gelen konukları Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilgilendiren Cabir Coşkuner, anlatımları ve demlediği nefis çayı ikram ederek konukları karşılıyor ve uğurluyor.

Kapadokyanın gizli hazinesi Keşlik Manastırı

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