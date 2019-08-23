Kapadokya'da yerli ve yabancÄ± turistlerin Ã§amur banyosu keyfi

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Kapadokya'da yerli ve yabancÄ± turistlerin çamur banyosu keyfi
Seyahat
DHA
23.08.2019 - 13:53, Son GÃ¼ncelleme:

Kapadokya'da yerli ve yabancÄ± turistlerin çamur banyosu keyfi

TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli turizm bÃ¶lgesi Kapadokya'da Ã§amur banyosu yapÄ±lan kayadan oyma maÄŸaralara, yerli ve yabancÄ± turistler yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.

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Kapadokya, son dÃ¶nemde Ã§amur maÄŸaralarÄ± ile de ilgi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. NevÅŸehir'in ÃœrgÃ¼p ilÃ§esi Ortahisar Beldesi'nde, uzun yÄ±llar soÄŸuk hava deposu olarak kullanÄ±lan 3 maÄŸara, bir dizi dÃ¼zenlemeler sonrasÄ±nda Ã§amur maÄŸarasÄ± olarak hizmete kazandÄ±rÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu maÄŸaralar, geÃ§en sÃ¼rede yerli ve yabancÄ± turistlerin ilgi odaÄŸÄ± oldu. Uzman ekiplerin gÃ¶zetiminde Ã§amur banyosu yapÄ±lan maÄŸaralara Ã¶zellikle yabancÄ± turistler ilgi gÃ¶sterdi.

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Kapadokyada yerli ve yabancÄ± turistlerin Ã§amur banyosu keyfi

Ã‡amur MaÄŸarasÄ± Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme UzmanÄ± Gamze Tarsuslugil Korkmaz, mineralli su, doktor balÄ±klar ve Ã§amur banyosu ile yerli ve yabancÄ± turistlere ÅŸifa ve gÃ¼zellik kazandÄ±rmayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi. AlanlarÄ±nda uzman bir ekip ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri bu Ã§alÄ±ÅŸma ile yerli turist gruplarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¶zellikle Ã‡in, Malezya, Tayvan ve Endonezyaâ€™dan misafirleri Ã§amur maÄŸarasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Korkmaz, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

Kapadokyada yerli ve yabancÄ± turistlerin Ã§amur banyosu keyfi

"Ortahisar Beldesi'nde uzun yÄ±llar Akdeniz BÃ¶lgesinden getirilen limonlar iÃ§in depo olarak kullanÄ±lan 3 ayrÄ± tÃ¼f kayalara oyulu maÄŸarayÄ±, bir dizi dÃ¼zenlemeler sonrasÄ±nda Ã§amur maÄŸarasÄ± olarak geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n sonundan itibaren kullanmaya baÅŸladÄ±k.

Kapadokyada yerli ve yabancÄ± turistlerin Ã§amur banyosu keyfi

Fethiye-Dalyanâ€™dan getirttiÄŸimiz ve bazÄ± Ã¶nemli hastanelerde de romatizmal hastalÄ±klarÄ±n tedavisinde kullanÄ±lan Ã§amur, TÃ¼rkiyeâ€™de inorganik olarak SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ruhsatlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ilk Ã¼rÃ¼n. Bu Ã¶ylesine bir toprak deÄŸil, taÅŸÄ±nabilir Ã¶zelliÄŸi bulunuyor.

Kapadokyada yerli ve yabancÄ± turistlerin Ã§amur banyosu keyfi

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da dÃ¼nya ecza kodu olan, bio sertifikalÄ± bir Ã¼rÃ¼ndÃ¼r. Ãœlkemizde bazÄ± hastanelerde bu Ã§amur romatizmal hastalÄ±klarÄ±n tedavisinde kullanÄ±lÄ±yor."

Kapadokyada yerli ve yabancÄ± turistlerin Ã§amur banyosu keyfi

Korkmaz, "Ã‡amur banyosu, cilt bakÄ±mÄ±na Ã¶nem veren kadÄ±n-erkek tÃ¼m misafirlerimiz iÃ§in ideal bir gÃ¼zellik merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor.

Kapadokyada yerli ve yabancÄ± turistlerin Ã§amur banyosu keyfi

AyrÄ±ca oluÅŸturduÄŸumuz havuzda sedef ve egzama gibi rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±n giderilmesinde doktor balÄ±klarÄ±mÄ±z ve mineralli su havuzumuz ile de misafirlerimize alanlarÄ±nda uzman bir ekip ile hizmet sunuyoruz" diye konuÅŸtu.

Kapadokyada yerli ve yabancÄ± turistlerin Ã§amur banyosu keyfi

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