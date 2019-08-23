Kapadokya'da yerli ve yabancÄ± turistlerin Ã§amur banyosu keyfi

Kapadokya, son dÃ¶nemde Ã§amur maÄŸaralarÄ± ile de ilgi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. NevÅŸehir'in ÃœrgÃ¼p ilÃ§esi Ortahisar Beldesi'nde, uzun yÄ±llar soÄŸuk hava deposu olarak kullanÄ±lan 3 maÄŸara, bir dizi dÃ¼zenlemeler sonrasÄ±nda Ã§amur maÄŸarasÄ± olarak hizmete kazandÄ±rÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu maÄŸaralar, geÃ§en sÃ¼rede yerli ve yabancÄ± turistlerin ilgi odaÄŸÄ± oldu. Uzman ekiplerin gÃ¶zetiminde Ã§amur banyosu yapÄ±lan maÄŸaralara Ã¶zellikle yabancÄ± turistler ilgi gÃ¶sterdi.

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Ã‡amur MaÄŸarasÄ± Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme UzmanÄ± Gamze Tarsuslugil Korkmaz, mineralli su, doktor balÄ±klar ve Ã§amur banyosu ile yerli ve yabancÄ± turistlere ÅŸifa ve gÃ¼zellik kazandÄ±rmayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi. AlanlarÄ±nda uzman bir ekip ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri bu Ã§alÄ±ÅŸma ile yerli turist gruplarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¶zellikle Ã‡in, Malezya, Tayvan ve Endonezyaâ€™dan misafirleri Ã§amur maÄŸarasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Korkmaz, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ortahisar Beldesi'nde uzun yÄ±llar Akdeniz BÃ¶lgesinden getirilen limonlar iÃ§in depo olarak kullanÄ±lan 3 ayrÄ± tÃ¼f kayalara oyulu maÄŸarayÄ±, bir dizi dÃ¼zenlemeler sonrasÄ±nda Ã§amur maÄŸarasÄ± olarak geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n sonundan itibaren kullanmaya baÅŸladÄ±k.

Fethiye-Dalyanâ€™dan getirttiÄŸimiz ve bazÄ± Ã¶nemli hastanelerde de romatizmal hastalÄ±klarÄ±n tedavisinde kullanÄ±lan Ã§amur, TÃ¼rkiyeâ€™de inorganik olarak SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ruhsatlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ilk Ã¼rÃ¼n. Bu Ã¶ylesine bir toprak deÄŸil, taÅŸÄ±nabilir Ã¶zelliÄŸi bulunuyor.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da dÃ¼nya ecza kodu olan, bio sertifikalÄ± bir Ã¼rÃ¼ndÃ¼r. Ãœlkemizde bazÄ± hastanelerde bu Ã§amur romatizmal hastalÄ±klarÄ±n tedavisinde kullanÄ±lÄ±yor."

Korkmaz, "Ã‡amur banyosu, cilt bakÄ±mÄ±na Ã¶nem veren kadÄ±n-erkek tÃ¼m misafirlerimiz iÃ§in ideal bir gÃ¼zellik merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor.

AyrÄ±ca oluÅŸturduÄŸumuz havuzda sedef ve egzama gibi rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±n giderilmesinde doktor balÄ±klarÄ±mÄ±z ve mineralli su havuzumuz ile de misafirlerimize alanlarÄ±nda uzman bir ekip ile hizmet sunuyoruz" diye konuÅŸtu.