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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kapadokya'da Ramazan Bayramı doluluğu yüzde 100'e yaklaştı
Seyahat
Anadolu Ajansı
24.04.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Kapadokya'da Ramazan Bayramı doluluğu yüzde 100'e yaklaştı

Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne çıkması, Kapadokya bölgesini tercih edecek misafirlerin rezervasyon yoğunluğuna yol açtı. Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminde önemli bir yer tutan Kapadokya'da, bu yıl turizm sezonu bereketli geçiyor.

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Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, butik otelleri ve sıcak hava balon turuyla ünlü bölgenin eşsiz güzelliklerini görmek için giden turistler bölgede yoğunluk oluşturuyor.

Kapadokyada Ramazan Bayramı doluluğu yüzde 100e yaklaştı

Yabancı turistlerin gözdesi olan bölgede, dokuz güne çıkan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin talebinde de artış var. Bölgedeki konaklama tesislerinde bayram tatili nedeniyle yer bulmakta sıkıntı yaşanmaya başlandı.

Kapadokyada Ramazan Bayramı doluluğu yüzde 100e yaklaştı

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, yılın başından itibaren turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşılan bölgede, ziyaretçi sayısı bakımından bu yıl yeni bir rekor kırılmasının beklendiğini, hareketlilik yaşanan bölgedeki konaklama tesislerinin yüzde 90 dolulukla hizmet sunduğunu belirtti.

Kapadokyada Ramazan Bayramı doluluğu yüzde 100e yaklaştı

Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne çıkmasıyla Kapadokya'ya gelmek isteyen yerli konukların yer bulmakta sorun yaşayabileceklerini dile getiren Durmaz, az sayıda kalan konaklama rezervasyonu için acele edilmesi gerektiğini söyledi. Durmaz, "Kapadokya'da erken rezervasyon dönemi bitti. Acil rezervasyon dönemi başladı. Çünkü doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Bayram tatilini de kapsayan haziran ayında Uzakdoğulu ve Rus turistler de bölgeyi tercih edecektir. Bu nedenle dokuz günlük tatil süresince yoğunluk yaşanacak." dedi.

Kapadokyada Ramazan Bayramı doluluğu yüzde 100e yaklaştı

Geçen yıl rekor kırıldı

Geçen yıl 2 milyon 949 bin 542 turist ağırlanarak rekor kırılan bölgenin, 2019 yılında daha fazla talep gördüğünü dile getiren Durmaz, yılın ilk üç aylık döneminde ziyaretçi sayısının ve yaşanan yoğunluğun bunun göstergesi olduğunu ifade etti. Kapadokya bölgesinde, geçen yıla kıyasla yüzde 50 turist artışı olduğunu vurgulayan Mustafa Durmaz, şöyle konuştu:

Kapadokyada Ramazan Bayramı doluluğu yüzde 100e yaklaştı

"Bölgedeki oteller yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet verdi. Bayram tatilinin olacağı haziran ayındaki hava şartlarından dolayı insanlarımız deniz imkânını kullanabilirlerse daha rahat tatil süreci yaşanmış olabilir. Bölgedeki yoğunluğu kaldırmak için yeni konaklama tesislerinin yapımlarına başlandı. Bu sezon için yetişmesi mümkün değil, bu yüzden bu yılın Kapadokya'da dolu dolu geçeceği kesin görülüyor."

Kapadokyada Ramazan Bayramı doluluğu yüzde 100e yaklaştı

Bölgedeki bir otelin genel koordinatörü Nazif Demir de Kapadokya'nın 12 ay boyunca doluluk yaşanan bir turizm merkezi haline geldiğine dikkat çekti.

Kapadokyada Ramazan Bayramı doluluğu yüzde 100e yaklaştı

Bu sezon Kapadokya'nın altın yıllarından birini yaşadığından bahseden Demir, "Doluluk oranı üst seviyelerde... Konaklama tesisleri neredeyse her gün dolu. Dokuz günlük tatil süreci için tatilciler bir an önce kararını verip hızlıca rezervasyonunu yaptırmalı. Bayram tatili, Karadeniz, doğu bölgeleri ve sahillere hareket getirecektir." dedi.

Kapadokyada Ramazan Bayramı doluluğu yüzde 100e yaklaştı

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