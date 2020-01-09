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Kapadokya'da kar güzel görüntü oluşturdu
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 09.01.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

Kapadokya'da kar güzel görüntü oluşturdu

Türkiye'nin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

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Peribacalarına yönelik gece aydınlatmalarının yapıldığı alanlarda ortaya güzel görüntüler çıkarken, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, hatıra fotoğrafı çektirerek kar topu oynadı. Yer yer sisin etkili olduğu bölgede sıcaklık hissedilir derece düştü. Öte yandan, turistlerin bölgeyi kuş bakışı izlemelerine olanak sağlayan sıcak hava balon turlarının mevsim koşulları nedeniyle yarın için iptal edildiği öğrenildi.

Kapadokyada kar güzel görüntü oluşturdu

Kapadokyada kar güzel görüntü oluşturdu

Kapadokyada kar güzel görüntü oluşturdu


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