Kapadokya ‘sevgililer’ için hazırlandı
Ziyaretçilerine otantik bir ortamda farklı bir tatil imkanı sunan Kapadokya, Sevgililer Günü'nü bölgede geçirmek isteyen çiftler için hazırlandı.
Peribacaları, kayadan oyma mağara otelleri, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileriyle tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan Kapadokya, sıcak hava balon turu başta olmak üzere, at, ATV motor ve deve turlarıyla konuklarına alternatif tatil aktiviteleri imkanı sunuyor.
Rezervasyon yoğunluğunun yaşandığı tesislerde, Sevgililer Günü konseptiyle düzenlenen odalar gül yaprağı ve balonlarla süslenirken, canlı müzik eşliğinde özel menülerin oluşturulduğu akşam yemekleri ve tur programları düzenlenecek.
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